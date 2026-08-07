Oficina Francisco Brennand abre ateliê inédito e recebe itinerância da 36ª Bienal de São Paulo

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O museu e ateliê inicia celebrações do centenário de Francisco Brennand com duas novidades para o público a partir deste sábado (8)

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A Oficina Francisco Brennand, no Recife, passa a oferecer ao público duas novas experiências culturais a partir deste sábado (8): a abertura inédita do ateliê onde o artista pernambucano desenvolvia boa parte de sua produção e a chegada da itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, que retorna à capital pernambucana após 15 anos.

As novidades marcam o início das celebrações do centenário de Francisco Brennand, comemorado em 2027, e convidam os visitantes a percorrer diferentes momentos da trajetória do artista, ao mesmo tempo em que entram em contato com obras da arte contemporânea nacional e internacional.

O que há de novo no ateliê de Francisco Brennand?

Pela primeira vez desde a criação da Oficina, o público poderá conhecer o espaço onde Francisco Brennand pintava, escrevia, estudava e passava grande parte de seus dias.

Batizado de "Ateliê Francisco Brennand – Uma janela para o mundo", o ambiente foi cuidadosamente restaurado e reorganizado para preservar sua configuração original.

A proposta é apresentar não apenas o local de trabalho do artista, mas também revelar aspectos de sua rotina, de seus interesses e de seu processo criativo.

Após a morte de Brennand, em 2019, a equipe da Oficina realizou um extenso trabalho de pesquisa e documentação, identificando cerca de 17 mil itens preservados no ateliê.

Entre eles estão livros, catálogos, cartas, manuscritos, fotografias, jornais, móveis, materiais de pintura, objetos pessoais e obras que nunca haviam sido exibidas ao público.

A visita foi dividida em dois núcleos . O primeiro reúne documentos, estudos, moldes, fotografias e conteúdos audiovisuais que ajudam a compreender a trajetória intelectual do artista. Já o segundo preserva praticamente intacto o ambiente onde Brennand trabalhava, mantendo cavalete, pincéis, escrivaninha, biblioteca, cadeiras, mesas e outros objetos exatamente como faziam parte de sua rotina.

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Mais do que um novo espaço expositivo, o ateliê permite ao visitante conhecer o universo criativo do artista por um ângulo pouco explorado até então.

Bienal de São Paulo volta ao Recife após 15 anos

Além da abertura do ateliê, a Oficina passa a receber a itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, que ficará em cartaz até 18 de outubro.

A mostra, intitulada "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática", reúne obras de 14 artistas e propõe reflexões sobre temas como memória, deslocamentos, identidade, convivência e diferentes formas de existir.

A curadoria da itinerância é assinada por André Pitol e Leonardo Matsuhei, cocuradores adjuntos da Bienal, que adaptaram a exposição para dialogar com a arquitetura e o acervo da Oficina Francisco Brennand.

Entre os artistas participantes estão Akinbode Akinbiyi, Ming Smith, Wolfgang Tillmans, Helena Uambembe, Nádia Taquary, Julianknxx, Rebeca Carapiá e Suchitra Mattai, entre outros nomes da cena contemporânea.

Segundo a proposta curatorial, a passagem da Bienal pelo Recife também estabelece conexões com referências culturais pernambucanas, como o movimento Manguebeat e o encontro dos rios Capibaribe e Beberibe, utilizados como metáforas para discutir convivência, trocas culturais e diferentes formas de construir humanidade.

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Um encontro entre passado e presente

Ao reunir o ateliê preservado de Francisco Brennand e uma das principais exposições de arte contemporânea do país, a Oficina propõe uma experiência que aproxima diferentes gerações e linguagens artísticas.

Enquanto o novo espaço permite compreender como Brennand pensava e criava suas obras, a Bienal apresenta produções contemporâneas que ampliam esse diálogo para questões atuais, fazendo da visita um percurso entre memória, criação e novos olhares sobre a arte.

Serviço

Ateliê Francisco Brennand – Uma janela para o mundo

Exposição permanente

36ª Bienal de São Paulo – "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática"

Até 18 de outubro de 2026

Oficina Francisco Brennand

Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea – Recife

Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)

Ingressos: