fechar
Agenda | Notícia

Oficina Francisco Brennand abre ateliê inédito e recebe itinerância da 36ª Bienal de São Paulo

O museu e ateliê inicia celebrações do centenário de Francisco Brennand com duas novidades para o público a partir deste sábado (8)

Por Myllena Wu Publicado em 07/08/2026 às 15:01
Imagem da Oficina Francisco Brennand
Imagem da Oficina Francisco Brennand - Divulgação/Breno Laprovitera

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Oficina Francisco Brennand, no Recife, passa a oferecer ao público duas novas experiências culturais a partir deste sábado (8): a abertura inédita do ateliê onde o artista pernambucano desenvolvia boa parte de sua produção e a chegada da itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, que retorna à capital pernambucana após 15 anos.

As novidades marcam o início das celebrações do centenário de Francisco Brennand, comemorado em 2027, e convidam os visitantes a percorrer diferentes momentos da trajetória do artista, ao mesmo tempo em que entram em contato com obras da arte contemporânea nacional e internacional.

O que há de novo no ateliê de Francisco Brennand?

Pela primeira vez desde a criação da Oficina, o público poderá conhecer o espaço onde Francisco Brennand pintava, escrevia, estudava e passava grande parte de seus dias.

Batizado de "Ateliê Francisco Brennand – Uma janela para o mundo", o ambiente foi cuidadosamente restaurado e reorganizado para preservar sua configuração original.

A proposta é apresentar não apenas o local de trabalho do artista, mas também revelar aspectos de sua rotina, de seus interesses e de seu processo criativo.

Após a morte de Brennand, em 2019, a equipe da Oficina realizou um extenso trabalho de pesquisa e documentação, identificando cerca de 17 mil itens preservados no ateliê.

Entre eles estão livros, catálogos, cartas, manuscritos, fotografias, jornais, móveis, materiais de pintura, objetos pessoais e obras que nunca haviam sido exibidas ao público.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • A visita foi dividida em dois núcleos.
    • O primeiro reúne documentos, estudos, moldes, fotografias e conteúdos audiovisuais que ajudam a compreender a trajetória intelectual do artista.
    • o segundo preserva praticamente intacto o ambiente onde Brennand trabalhava, mantendo cavalete, pincéis, escrivaninha, biblioteca, cadeiras, mesas e outros objetos exatamente como faziam parte de sua rotina.

Mais do que um novo espaço expositivo, o ateliê permite ao visitante conhecer o universo criativo do artista por um ângulo pouco explorado até então.

Leia Também

Bienal de São Paulo volta ao Recife após 15 anos

Além da abertura do ateliê, a Oficina passa a receber a itinerância da 36ª Bienal de São Paulo, que ficará em cartaz até 18 de outubro.

A mostra, intitulada "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática", reúne obras de 14 artistas e propõe reflexões sobre temas como memória, deslocamentos, identidade, convivência e diferentes formas de existir.

A curadoria da itinerância é assinada por André Pitol e Leonardo Matsuhei, cocuradores adjuntos da Bienal, que adaptaram a exposição para dialogar com a arquitetura e o acervo da Oficina Francisco Brennand.

  • Entre os artistas participantes estão Akinbode Akinbiyi, Ming Smith, Wolfgang Tillmans, Helena Uambembe, Nádia Taquary, Julianknxx, Rebeca Carapiá e Suchitra Mattai, entre outros nomes da cena contemporânea.

Segundo a proposta curatorial, a passagem da Bienal pelo Recife também estabelece conexões com referências culturais pernambucanas, como o movimento Manguebeat e o encontro dos rios Capibaribe e Beberibe, utilizados como metáforas para discutir convivência, trocas culturais e diferentes formas de construir humanidade.

LEIA TAMBÉM: Mestres da cultura popular promovem intercâmbio com oficinas e apresentações gratuitas no Recife

Um encontro entre passado e presente

Ao reunir o ateliê preservado de Francisco Brennand e uma das principais exposições de arte contemporânea do país, a Oficina propõe uma experiência que aproxima diferentes gerações e linguagens artísticas.

Enquanto o novo espaço permite compreender como Brennand pensava e criava suas obras, a Bienal apresenta produções contemporâneas que ampliam esse diálogo para questões atuais, fazendo da visita um percurso entre memória, criação e novos olhares sobre a arte.

Serviço

Ateliê Francisco Brennand – Uma janela para o mundo

  • Exposição permanente

36ª Bienal de São Paulo – "Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática"

  • Até 18 de outubro de 2026

Oficina Francisco Brennand

  • Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea – Recife

Funcionamento: terça a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)

Ingressos:

  • Inteira: R$ 50
  • Meia-entrada: R$ 25
  • Moradores de Pernambuco: inteira R$ 40 e meia R$ 20
  • Gratuidade às terças-feiras durante o período da Bienal.

Leia também

Famílias sem-teto fecham Avenida Visconde de Suassuna por acordo de moradia
MORADIA

Famílias sem-teto fecham Avenida Visconde de Suassuna por acordo de moradia
Paulista terá missa especial em homenagem ao Dia dos Pais
LEGADO

Paulista terá missa especial em homenagem ao Dia dos Pais

Compartilhe

Tags

Imagem de Myllena Wu

Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

Siga Myllena Wu