Lenine apresenta o espetáculo "EITA" no Teatro Guararapes; veja data e ingressos
Lenine apresenta o espetáculo "EITA" no Teatro Guararapes! Confira a data, valores e saiba como garantir o seu ingresso para esse show!
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Após o sucesso do álbum e do filme "EITA", lançados em 2025, Lenine desembarca no Recife para apresentar a nova turnê em sessão única.
O show acontece no dia 8 de agosto, às 21h, no Teatro Guararapes, em Olinda, e promete transformar o universo do projeto em uma experiência ao vivo marcada por música, poesia e forte identidade nordestina.
Os últimos ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e pela plataforma Cecon Tickets.
Novo espetáculo leva ao palco o universo do álbum "EITA"
A turnê estreou em maio e amplia a proposta artística apresentada no álbum e no audiovisual lançados em novembro de 2025.
No palco, Lenine reforça sua conexão com o Nordeste, explorando sonoridades, imagens e elementos que marcaram sua trajetória musical.
O repertório reúne as 11 faixas de "EITA", além de sucessos que atravessam diferentes fases da carreira do cantor e compositor.
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Banda acompanha Lenine na nova turnê
Para a apresentação, Lenine sobe ao palco acompanhado por uma banda formada por Pantico Rocha (bateria), Bruno Giorgi (baixo), Gabriel Ventura (guitarra), Henrique Albino (sopros) e Negadeza (percussão).
Juntos, os músicos conduzem um espetáculo que mistura ritmos nordestinos, violão polifônico, percussão e influências da música urbana, características que marcaram a carreira do artista ao longo das últimas décadas.
Show reúne tradição, experimentação e grandes sucessos
Além das músicas inéditas, o espetáculo também revisita canções que consolidaram Lenine como um dos principais nomes da música brasileira contemporânea.
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Com direção artística que integra som, iluminação e poesia, "EITA" propõe uma experiência sensorial que traduz o caráter inventivo do artista e sua constante busca por novas formas de expressão.
Serviço
- Lenine – Turnê "EITA"
- Data: 8 de agosto de 2026 (sábado)
- Horário: 21h
- Local: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco
Ingressos
- Plateia Especial: R$ 260 (inteira) | R$ 130 (meia)
- Plateia: R$ 220 (inteira) | R$ 110 (meia)
- Balcão: R$ 180 (inteira) | R$ 90 (meia)