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Lenine apresenta o espetáculo "EITA" no Teatro Guararapes; veja data e ingressos

Lenine apresenta o espetáculo "EITA" no Teatro Guararapes! Confira a data, valores e saiba como garantir o seu ingresso para esse show!

Por Eduarda Barreto Publicado em 07/08/2026 às 12:48
Lenine
Lenine - Taína Cavalcante

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Após o sucesso do álbum e do filme "EITA", lançados em 2025, Lenine desembarca no Recife para apresentar a nova turnê em sessão única.

O show acontece no dia 8 de agosto, às 21h, no Teatro Guararapes, em Olinda, e promete transformar o universo do projeto em uma experiência ao vivo marcada por música, poesia e forte identidade nordestina.

Os últimos ingressos estão disponíveis na bilheteria do teatro e pela plataforma Cecon Tickets.

Novo espetáculo leva ao palco o universo do álbum "EITA"

A turnê estreou em maio e amplia a proposta artística apresentada no álbum e no audiovisual lançados em novembro de 2025.

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No palco, Lenine reforça sua conexão com o Nordeste, explorando sonoridades, imagens e elementos que marcaram sua trajetória musical.

O repertório reúne as 11 faixas de "EITA", além de sucessos que atravessam diferentes fases da carreira do cantor e compositor.

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Banda acompanha Lenine na nova turnê

Para a apresentação, Lenine sobe ao palco acompanhado por uma banda formada por Pantico Rocha (bateria), Bruno Giorgi (baixo), Gabriel Ventura (guitarra), Henrique Albino (sopros) e Negadeza (percussão).

Juntos, os músicos conduzem um espetáculo que mistura ritmos nordestinos, violão polifônico, percussão e influências da música urbana, características que marcaram a carreira do artista ao longo das últimas décadas.

Show reúne tradição, experimentação e grandes sucessos

Taína Cavalcante
Lenine - Taína Cavalcante

Além das músicas inéditas, o espetáculo também revisita canções que consolidaram Lenine como um dos principais nomes da música brasileira contemporânea.

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Com direção artística que integra som, iluminação e poesia, "EITA" propõe uma experiência sensorial que traduz o caráter inventivo do artista e sua constante busca por novas formas de expressão.

Serviço

  • Lenine – Turnê "EITA"
  • Data: 8 de agosto de 2026 (sábado)
  • Horário: 21h
  • Local: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos

  • Plateia Especial: R$ 260 (inteira) | R$ 130 (meia)
  • Plateia: R$ 220 (inteira) | R$ 110 (meia)
  • Balcão: R$ 180 (inteira) | R$ 90 (meia)

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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