Maria Eduarda Montezuma e Jorge Santiago recebem convidados em lançamento de ecossistema digital
A plataforma tem como objetivo transformar a autoridade de profissionais liberais de áreas como medicina, direito e estética em um negócio digital
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Os advogados, empresários e palestrantes Maria Eduarda Montezuma e Jorge Santiago receberam convidados para o lançamento da plataforma Academy Skills, desenvolvida para que especialistas de diferentes áreas passem a atuar como professores e produtores de conteúdo online. O projeto está sob a responsabilidade técnica do especialista em marketing digital e empresário Alvaro Alves.
A iniciativa busca conectar a experiência de profissionais como médicos, advogados, dentistas, arquitetos, engenheiros e esteticistas a alunos no ambiente virtual. A proposta dos fundadores é permitir que esses especialistas criem produtos digitais sem abandonarem suas rotinas de atendimento em escritórios e consultórios.
Suporte e estrutura
Na estrutura do projeto, Maria Eduarda Montezuma, Jorge Santiago e Alvaro Alves lideram equipes que acompanham o especialista em todas as fases do processo. O suporte inclui desde a organização da grade curricular e gravação em estúdio até a gestão de aspectos jurídicos e fiscais, com atenção às normas de órgãos como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Conselho Federal de Odontologia (CFO).
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Atualmente, o ecossistema reúne professores e alunos em seis áreas de conhecimento:
- Legal Skills: conduzida por e para profissionais do direito.
- Med Skills: voltada para médicos e profissionais de saúde.
- IA Skills: focada no ensino de aplicação de inteligência artificial.
- Odonto Skills: direcionada a dentistas.
- Design Skills: voltada para arquitetos e designers.
- Beauty Skills: voltada para profissionais do setor de estética.
Com o formato, os criadores do projeto projetam que a base de alunos circule entre os cursos de diferentes especialistas dentro da própria plataforma, enquanto a remuneração da equipe organizadora fica associada ao desempenho das vendas de cada professor parceiro.