Maria Eduarda Montezuma e Jorge Santiago recebem convidados em lançamento de ecossistema digital

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A plataforma tem como objetivo transformar a autoridade de profissionais liberais de áreas como medicina, direito e estética em um negócio digital

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Os advogados, empresários e palestrantes Maria Eduarda Montezuma e Jorge Santiago receberam convidados para o lançamento da plataforma Academy Skills, desenvolvida para que especialistas de diferentes áreas passem a atuar como professores e produtores de conteúdo online. O projeto está sob a responsabilidade técnica do especialista em marketing digital e empresário Alvaro Alves.

A iniciativa busca conectar a experiência de profissionais como médicos, advogados, dentistas, arquitetos, engenheiros e esteticistas a alunos no ambiente virtual. A proposta dos fundadores é permitir que esses especialistas criem produtos digitais sem abandonarem suas rotinas de atendimento em escritórios e consultórios.

Maria Eduarda Montezuma e Jorge Santiago lideram um novo ecossistema digital voltado para a criação de cursos e negócios digitais feitos por profissionais liberais - Divulgação

Suporte e estrutura

Na estrutura do projeto, Maria Eduarda Montezuma, Jorge Santiago e Alvaro Alves lideram equipes que acompanham o especialista em todas as fases do processo. O suporte inclui desde a organização da grade curricular e gravação em estúdio até a gestão de aspectos jurídicos e fiscais, com atenção às normas de órgãos como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Conselho Federal de Odontologia (CFO).







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Atualmente, o ecossistema reúne professores e alunos em seis áreas de conhecimento:

Legal Skills: conduzida por e para profissionais do direito.

conduzida por e para profissionais do direito. Med Skills: voltada para médicos e profissionais de saúde.

voltada para médicos e profissionais de saúde. IA Skills: focada no ensino de aplicação de inteligência artificial.

focada no ensino de aplicação de inteligência artificial. Odonto Skills: direcionada a dentistas.

direcionada a dentistas. Design Skills: voltada para arquitetos e designers.

voltada para arquitetos e designers. Beauty Skills: voltada para profissionais do setor de estética.

Com o formato, os criadores do projeto projetam que a base de alunos circule entre os cursos de diferentes especialistas dentro da própria plataforma, enquanto a remuneração da equipe organizadora fica associada ao desempenho das vendas de cada professor parceiro.