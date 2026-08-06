fechar
Agenda | Notícia

Maria Eduarda Montezuma e Jorge Santiago recebem convidados em lançamento de ecossistema digital

A plataforma tem como objetivo transformar a autoridade de profissionais liberais de áreas como medicina, direito e estética em um negócio digital

Por Laura Martiniano Publicado em 06/08/2026 às 19:55 | Atualizado em 06/08/2026 às 20:44
Maria Eduarda Montezuma e Jorge Santiago lideram um novo ecossistema digital voltado para a criação de cursos e negócios digitais feitos por profissionais liberais
Maria Eduarda Montezuma e Jorge Santiago lideram um novo ecossistema digital voltado para a criação de cursos e negócios digitais feitos por profissionais liberais - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Os advogados, empresários e palestrantes Maria Eduarda Montezuma e Jorge Santiago receberam convidados para o lançamento da plataforma Academy Skills, desenvolvida para que especialistas de diferentes áreas passem a atuar como professores e produtores de conteúdo online. O projeto está sob a responsabilidade técnica do especialista em marketing digital e empresário Alvaro Alves.

A iniciativa busca conectar a experiência de profissionais como médicos, advogados, dentistas, arquitetos, engenheiros e esteticistas a alunos no ambiente virtual. A proposta dos fundadores é permitir que esses especialistas criem produtos digitais sem abandonarem suas rotinas de atendimento em escritórios e consultórios.

Divulgação
Maria Eduarda Montezuma e Jorge Santiago lideram um novo ecossistema digital voltado para a criação de cursos e negócios digitais feitos por profissionais liberais - Divulgação

Suporte e estrutura

Na estrutura do projeto, Maria Eduarda Montezuma, Jorge Santiago e Alvaro Alves lideram equipes que acompanham o especialista em todas as fases do processo. O suporte inclui desde a organização da grade curricular e gravação em estúdio até a gestão de aspectos jurídicos e fiscais, com atenção às normas de órgãos como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o Conselho Federal de Odontologia (CFO).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Social1 (@blogsocial1)

Atualmente, o ecossistema reúne professores e alunos em seis áreas de conhecimento:

  • Legal Skills: conduzida por e para profissionais do direito.
  • Med Skills: voltada para médicos e profissionais de saúde.
  • IA Skills: focada no ensino de aplicação de inteligência artificial.
  • Odonto Skills: direcionada a dentistas.
  • Design Skills: voltada para arquitetos e designers.
  • Beauty Skills: voltada para profissionais do setor de estética.

Com o formato, os criadores do projeto projetam que a base de alunos circule entre os cursos de diferentes especialistas dentro da própria plataforma, enquanto a remuneração da equipe organizadora fica associada ao desempenho das vendas de cada professor parceiro.

Leia também

Ideb 2025: MEC quer foco na aprendizagem; Pernambuco melhora no ensino fundamental, mas proficiência é menor nos Anos Finais
ENSINO FUNDAMENTAL

Ideb 2025: MEC quer foco na aprendizagem; Pernambuco melhora no ensino fundamental, mas proficiência é menor nos Anos Finais
Ideb 2025: indicadores avançam, mas análise dos resultados exige olhar além do ranking
EDUCAÇÃO BÁSICA

Ideb 2025: indicadores avançam, mas análise dos resultados exige olhar além do ranking

Compartilhe

Tags

Imagem de Laura Martiniano

Laura Martiniano

lacosta@jc.com.br

Integro a equipe de redes sociais do Social1, com foco em celebridades, música, cultura pop e cultura pernambucana. Tenho experiência em comunicação pública, social media, cobertura de eventos, produção de reportagens e crítica cinematográfica. Tenho bastante interesse por cinema, literatura, moda e entrevistas com personalidades da música e do audiovisual, além de acompanhar de perto eventos culturais e festivais.