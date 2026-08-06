Filmes de Arturo Ripstein ganham sessões especiais em cinemas do Recife
O cinema de Arturo Ripstein chega às telas do Recife em sessões especiais imperdíveis. Confira a programação do cineasta mexicano e garanta seu lugar!
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O Cineclube XHY-247, projeto de extensão do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), realiza durante o mês de agosto uma mostra dedicada ao cineasta mexicano Arturo Ripstein, um dos nomes mais importantes da cinematografia latino-americana.
Ao todo, serão exibidos gratuitamente três longas-metragens em sessões no Cinema São Luiz e no Cinema da UFPE.
A iniciativa conta com o apoio do Instituto Mexicano de Cinematografia (IMCINE) e da mostra Arder, que em 2025 promoveu o ciclo Onde Ardem as Paixões – O México de Arturo Ripstein.
A programação também dialoga com o catálogo virtual produzido por pesquisadores latino-americanos, considerado a única publicação em português dedicada ao diretor.
Mostra reúne três clássicos da filmografia de Arturo Ripstein
A programação reúne três obras marcantes da carreira de Ripstein, cineasta conhecido por retratar personagens à margem da sociedade e por construir narrativas intensas sobre desejo, paixão e relações humanas.
A abertura acontece no dia 16 de agosto, às 14h, no Cinema São Luiz, com a exibição de "O Castelo da Pureza" (1973). O longa é frequentemente citado como uma das inspirações para "Dente Canino" (2009), do cineasta grego Yorgos Lanthimos.
No dia 17 de agosto, às 19h, o Cinema da UFPE recebe a sessão de "A Viúva Negra" (1977). Encerrando a mostra, o público poderá assistir a "O Lugar sem Limites" (1978), no dia 23 de agosto, às 14h, novamente no Cinema São Luiz.
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O filme é considerado por muitos críticos uma importante referência para parte da obra do diretor espanhol Pedro Almodóvar.
Sessões terão apresentação e entrada gratuita
Além das exibições, todas as sessões serão acompanhadas por uma breve apresentação realizada por integrantes do Cineclube XHY-247, oferecendo ao público um contexto sobre a obra e a trajetória de Arturo Ripstein.
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A entrada é gratuita para todas as sessões e não será necessário retirar ingressos antecipadamente.
Programação
Cinema São Luiz
- 16 de agosto, às 14h – O Castelo da Pureza (1973) – 110 minutos
- 23 de agosto, às 14h – O Lugar sem Limites (1978) – 110 minutos
Cinema da UFPE
- 17 de agosto, às 19h – A Viúva Negra (1977) – 88 minutos
Serviço
- Mostra: Onde Ardem as Paixões: Três Filmes de Arturo Ripstein em Recife
- Datas: 16, 17 e 23 de agosto de 2026
- Locais: Cinema São Luiz e Cinema da UFPE
- Entrada: Gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos.