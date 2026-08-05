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Instituto Ricardo Brennand terá entrada gratuita na primeira sexta de agosto

Entrada zero! O Instituto Ricardo Brennand terá acesso gratuito na primeira sexta de agosto. Garanta seu ingresso e aproveite o passeio!

Por Eduarda Barreto Publicado em 05/08/2026 às 14:11
Instituto Ricardo Brennand
Instituto Ricardo Brennand - Divulgação/Desenrola Comunicação

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O Instituto Ricardo Brennand realiza, no dia 7 de agosto, mais uma edição da ação "Primeira Sexta Gratuita", iniciativa que oferece entrada gratuita ao público e amplia o acesso ao patrimônio histórico, artístico e cultural do espaço.

A ação é realizada em parceria com a B3 e a Trillia e permite que visitantes conheçam gratuitamente um dos mais importantes centros culturais do Brasil.

Como participar da ação?

A visitação acontecerá das 10h às 17h, com última entrada às 16h30. Para garantir o acesso, é necessário retirar o ingresso exclusivamente de forma presencial na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand, localizado no bairro da Várzea, no Recife.

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Os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada, sendo permitido um ingresso por pessoa, com entrada realizada no mesmo momento da retirada.

Ao todo, estarão disponíveis 2.500 ingressos gratuitos, divididos da seguinte forma:

  • 1.000 ingressos para o período da manhã;
  • 1.500 ingressos para o período da tarde.

Público poderá conhecer um dos principais acervos culturais do país

Divulgação/Desenrola Comunicação
Instituto Ricardo Brennand - Divulgação/Desenrola Comunicação

A iniciativa tem como objetivo aproximar um número cada vez maior de pessoas do acervo do Instituto Ricardo Brennand, reconhecido nacionalmente por reunir importantes coleções de arte, armaria, mobiliário, esculturas e peças históricas que retratam diferentes períodos da história.

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Além das exposições permanentes, o espaço se destaca pela arquitetura inspirada em castelos medievais e por preservar um dos mais relevantes conjuntos culturais do país.

Serviço

  • Primeira Sexta Gratuita – Instituto Ricardo Brennand
  • Data: 7 de agosto
  • Horário: das 10h às 17h (última entrada às 16h30)
  • Ingressos: gratuitos, com retirada presencial na bilheteria, por ordem de chegada
  • Quantidade: 2.500 ingressos (1.000 pela manhã e 1.500 à tarde)
  • Informações: (81) 2121-0365 / (81) 2121-0334

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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