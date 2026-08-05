Instituto Ricardo Brennand terá entrada gratuita na primeira sexta de agosto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entrada zero! O Instituto Ricardo Brennand terá acesso gratuito na primeira sexta de agosto. Garanta seu ingresso e aproveite o passeio!

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O Instituto Ricardo Brennand realiza, no dia 7 de agosto, mais uma edição da ação "Primeira Sexta Gratuita", iniciativa que oferece entrada gratuita ao público e amplia o acesso ao patrimônio histórico, artístico e cultural do espaço.

A ação é realizada em parceria com a B3 e a Trillia e permite que visitantes conheçam gratuitamente um dos mais importantes centros culturais do Brasil.

Como participar da ação?

A visitação acontecerá das 10h às 17h, com última entrada às 16h30. Para garantir o acesso, é necessário retirar o ingresso exclusivamente de forma presencial na bilheteria do Instituto Ricardo Brennand, localizado no bairro da Várzea, no Recife.

Os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada, sendo permitido um ingresso por pessoa, com entrada realizada no mesmo momento da retirada.

Ao todo, estarão disponíveis 2.500 ingressos gratuitos, divididos da seguinte forma:

1.000 ingressos para o período da manhã;

1.500 ingressos para o período da tarde.

Público poderá conhecer um dos principais acervos culturais do país

Instituto Ricardo Brennand - Divulgação/Desenrola Comunicação

A iniciativa tem como objetivo aproximar um número cada vez maior de pessoas do acervo do Instituto Ricardo Brennand, reconhecido nacionalmente por reunir importantes coleções de arte, armaria, mobiliário, esculturas e peças históricas que retratam diferentes períodos da história.

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Além das exposições permanentes, o espaço se destaca pela arquitetura inspirada em castelos medievais e por preservar um dos mais relevantes conjuntos culturais do país.

Serviço

Primeira Sexta Gratuita – Instituto Ricardo Brennand

– Instituto Ricardo Brennand Data: 7 de agosto

7 de agosto Horário: das 10h às 17h (última entrada às 16h30)

das 10h às 17h (última entrada às 16h30) Ingressos: gratuitos, com retirada presencial na bilheteria, por ordem de chegada

gratuitos, com retirada presencial na bilheteria, por ordem de chegada Quantidade: 2.500 ingressos (1.000 pela manhã e 1.500 à tarde)

2.500 ingressos (1.000 pela manhã e 1.500 à tarde) Informações: (81) 2121-0365 / (81) 2121-0334



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