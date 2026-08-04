Experiência enogastronômica: Bargaço Recife recebe jantar exclusivo com vinhos portugueses do Grupo Sogrape
Evento assinado pelo chef Batata reúne rótulos das principais regiões vinícolas de Portugal e menu autoral nesta quarta-feira (5)
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O Restaurante Bargaço, referência da gastronomia recifense, sediará nesta quarta-feira, 5 de agosto, a partir das 20h, um jantar harmonizado especial em parceria com a importadora Zahil e o Grupo Sogrape — maior produtora de vinhos de Portugal. O evento contará com a condução de Joana Pais, Head de Prestige Wines Marketing, PR & Hospitality da Sogrape.
A passagem da executiva pelo Recife integra uma turnê por capitais brasileiras para apresentar os lançamentos e rótulos icônicos da marca. O menu exclusivo da noite traz a assinatura do chef Sérgio Barros (o Batata), que criou pratos autorais mantendo a essência do Bargaço. A harmonização foi desenvolvida em conjunto com Rafaela Barros, especialista da Zahil, alinhando cada ingrediente à complexidade dos rótulos selecionados.
Menu e Harmonizações
- Boas-vindas: Carpaccio de Blue Fin harmonizado com o Azevedo Alvarinho (Vinhos Verdes).
- Entrada: Ceviche Thay acompanhado pelo branco Revelado (Alentejo).
- Prato Principal I: Filé ao Poivre servido em dupla harmonização com o Revelado Tinto (Alentejo) e o Vinha Grande Tinto (Douro).
- Prato Principal II: Arroz de Cordeiro combinado com o Quinta da Leda, rótulo ícone da região do Douro.
- Sobremesa: Cocada assada ao forno com sorvete, finalizada com o Porto Sandeman 10 Anos.
Serviço
- Data e Horário: 5 de agosto de 2026, às 20h
- Local: Restaurante Bargaço – Recife/PE
- Valor: R$ 350 + taxa de serviço
- Reservas (RSVP): (81) 99940-8062, com Karyne Souza