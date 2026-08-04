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Experiência enogastronômica: Bargaço Recife recebe jantar exclusivo com vinhos portugueses do Grupo Sogrape

Evento assinado pelo chef Batata reúne rótulos das principais regiões vinícolas de Portugal e menu autoral nesta quarta-feira (5)

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 04/08/2026 às 18:52
Restaurante Bargaço, no Recife, recebe nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, um jantar harmonizado com os vinhos do Grupo Sogrape
Restaurante Bargaço, no Recife, recebe nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, um jantar harmonizado com os vinhos do Grupo Sogrape - Divulgação

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O Restaurante Bargaço, referência da gastronomia recifense, sediará nesta quarta-feira, 5 de agosto, a partir das 20h, um jantar harmonizado especial em parceria com a importadora Zahil e o Grupo Sogrape — maior produtora de vinhos de Portugal. O evento contará com a condução de Joana Pais, Head de Prestige Wines Marketing, PR & Hospitality da Sogrape.

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A passagem da executiva pelo Recife integra uma turnê por capitais brasileiras para apresentar os lançamentos e rótulos icônicos da marca. O menu exclusivo da noite traz a assinatura do chef Sérgio Barros (o Batata), que criou pratos autorais mantendo a essência do Bargaço. A harmonização foi desenvolvida em conjunto com Rafaela Barros, especialista da Zahil, alinhando cada ingrediente à complexidade dos rótulos selecionados.

Menu e Harmonizações

  • Boas-vindas: Carpaccio de Blue Fin harmonizado com o Azevedo Alvarinho (Vinhos Verdes).
  • Entrada: Ceviche Thay acompanhado pelo branco Revelado (Alentejo).
  • Prato Principal I: Filé ao Poivre servido em dupla harmonização com o Revelado Tinto (Alentejo) e o Vinha Grande Tinto (Douro).
  • Prato Principal II: Arroz de Cordeiro combinado com o Quinta da Leda, rótulo ícone da região do Douro.
  • Sobremesa: Cocada assada ao forno com sorvete, finalizada com o Porto Sandeman 10 Anos.

Serviço

  • Data e Horário: 5 de agosto de 2026, às 20h
  • Local: Restaurante Bargaço – Recife/PE
  • Valor: R$ 350 + taxa de serviço
  • Reservas (RSVP): (81) 99940-8062, com Karyne Souza

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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