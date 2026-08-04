Bioma Bosco reinaugura em Olinda com novo conceito focado em beleza sustentável nesta quarta-feira (5)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Com novo posicionamento e parceria inédita com o Grupo Laces, o antigo Bosco Studium se reinventa para colocar propósito no centro do atendimento.

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O cenário de beleza em Olinda ganha um capítulo inédito a partir desta quarta-feira (5 de agosto), quando o antigo Bosco Studium abre oficialmente suas portas com uma nova identidade e proposta transformadora: o Bioma Bosco. O espaço reabre ao público trazendo para a cidade um conceito inovador focado em sustentabilidade, consumo consciente e saúde capilar integrativa.

A grande novidade da reabertura é a chegada da linha exclusiva de produtos capilares da Laces Hair Care. Reconhecida pelo pioneirismo em cosmética limpa, a marca traz fórmulas com 92% de ingredientes naturais, certificação orgânica e selo cruelty-free (livre de crueldade animal). A proposta é unir alta performance cosmética ao respeito ao meio ambiente, oferecendo tratamentos que tratam o cabelo a partir da saúde do couro cabeludo.

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Para o CEO do Bioma Bosco, Francisco Mardem, o momento representa muito mais do que uma reforma estética ou mudança de nome. Trata-se de uma verdadeira virada de chave no modelo de negócio e na forma de se relacionar com os clientes.

"Hoje é a noite que, na família Bioma, nós conhecemos como reestreia. Reestreia por quê? Porque a gente já vem de uma história no ramo da beleza e essa reestreia marca o começo dessa parceria junto com o Grupo Laces. Nós pretendemos, com tudo isso, buscar, dentro do que se entende por sustentabilidade, trazer mais propósito ao trabalho", destaca Francisco Mardem.

O empresário reforça que a mudança surge como uma resposta à padronização e ao esvaziamento de sentido no setor de estética tradicional.

"Como vocês sabem, o ramo da beleza hoje se resume muito à mesmice. Toda esquina tem um salão de beleza, toda esquina alguém fala sobre unhas, cabelo... E eu acredito que, ao longo desses anos, os espaços de beleza perderam um pouco do propósito. As pessoas focaram muito no cabeleireiro star, no salão, nos produtos, e esqueceram do principal: as pessoas", pontua o CEO.

Com o novo conceito, o Bioma Bosco almeja se consolidar como um refúgio de cuidado integral em Olinda, onde a beleza é tratada de forma natural, consciente e humana.

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