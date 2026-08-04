Bioma Bosco reinaugura em Olinda com novo conceito focado em beleza sustentável nesta quarta-feira (5)
Com novo posicionamento e parceria inédita com o Grupo Laces, o antigo Bosco Studium se reinventa para colocar propósito no centro do atendimento.
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O cenário de beleza em Olinda ganha um capítulo inédito a partir desta quarta-feira (5 de agosto), quando o antigo Bosco Studium abre oficialmente suas portas com uma nova identidade e proposta transformadora: o Bioma Bosco. O espaço reabre ao público trazendo para a cidade um conceito inovador focado em sustentabilidade, consumo consciente e saúde capilar integrativa.
A grande novidade da reabertura é a chegada da linha exclusiva de produtos capilares da Laces Hair Care. Reconhecida pelo pioneirismo em cosmética limpa, a marca traz fórmulas com 92% de ingredientes naturais, certificação orgânica e selo cruelty-free (livre de crueldade animal). A proposta é unir alta performance cosmética ao respeito ao meio ambiente, oferecendo tratamentos que tratam o cabelo a partir da saúde do couro cabeludo.
Para o CEO do Bioma Bosco, Francisco Mardem, o momento representa muito mais do que uma reforma estética ou mudança de nome. Trata-se de uma verdadeira virada de chave no modelo de negócio e na forma de se relacionar com os clientes.
"Hoje é a noite que, na família Bioma, nós conhecemos como reestreia. Reestreia por quê? Porque a gente já vem de uma história no ramo da beleza e essa reestreia marca o começo dessa parceria junto com o Grupo Laces. Nós pretendemos, com tudo isso, buscar, dentro do que se entende por sustentabilidade, trazer mais propósito ao trabalho", destaca Francisco Mardem.
O empresário reforça que a mudança surge como uma resposta à padronização e ao esvaziamento de sentido no setor de estética tradicional.
"Como vocês sabem, o ramo da beleza hoje se resume muito à mesmice. Toda esquina tem um salão de beleza, toda esquina alguém fala sobre unhas, cabelo... E eu acredito que, ao longo desses anos, os espaços de beleza perderam um pouco do propósito. As pessoas focaram muito no cabeleireiro star, no salão, nos produtos, e esqueceram do principal: as pessoas", pontua o CEO.
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Com o novo conceito, o Bioma Bosco almeja se consolidar como um refúgio de cuidado integral em Olinda, onde a beleza é tratada de forma natural, consciente e humana.
Serviço
- Evento: Reabertura oficial do Bioma Bosco ao público
- Data: Quarta-feira, 5 de agosto
- Destaques: Nova linha Laces Hair Care (92% natural, orgânica e cruelty-free) e conceito de beleza sustentável
- Local: Av. Dr. José Augusto Moreira, 681, Casa Caiada, Olinda - PE