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Ramonn Vieitez inaugura exposição "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso" na Galeria Marco Zero

Arte em cena! Ramonn Vieitez apresenta a exposição "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso" na Galeria Marco Zero. Vale muito a visita, não perca!

Por Eduarda Barreto Publicado em 03/08/2026 às 16:21
Ramonn Vieitez
Ramonn Vieitez - Divulgação

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O artista pernambucano Ramonn Vieitez inaugura, no dia 6 de agosto, às 19h, na Galeria Marco Zero, no Recife, a exposição "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso".

Com curadoria de Yuri Quevedo, a mostra reúne cerca de 30 obras inéditas e apresenta a fase mais recente da pesquisa do artista, marcada por paisagens simbólicas, experimentações com matéria e investigações sobre luz, gesto e memória.

A exposição convida o público a mergulhar em um universo onde elementos naturais, referências medievais e construções poéticas dialogam com temas como transformação, mistério e renovação.

Paisagens que exploram o fim e o recomeço

Em "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso", Ramonn Vieitez apresenta pinturas que transitam entre o esplendor e o caos. Longe de retratar cenários realistas, as obras propõem atmosferas carregadas de tensão, como se algo estivesse prestes a acontecer.

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As explosões, fenômenos naturais e elementos celestes aparecem como símbolos de transformação, sugerindo que toda destruição também pode abrir espaço para novos começos.

Segundo o artista, o foco de sua pesquisa está menos na representação fiel da realidade e mais na construção de sensações e estados de contemplação.

Pesquisa une pintura, escultura e construção do objeto

Ramonn Vieitez/Divulgação
Obra de Ramonn Vieitez - Ramonn Vieitez/Divulgação

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Um dos diferenciais da exposição está na forma como as obras são concebidas. Em vez de utilizar suportes convencionais, Ramonn desenvolve estruturas em madeira criadas especialmente para cada pintura.

Oratórios, biombos e outras construções fazem parte da própria linguagem artística, tornando suporte e imagem elementos inseparáveis.

De acordo com o artista, madeira, proporções e pintura nascem como uma única obra, rompendo a ideia de que o suporte serve apenas como base para a criação.

Obras dialogam com arte medieval e fenômenos naturais

Os trabalhos apresentados recebem títulos como "Conversas com o Céu", "A Criação da Luz", "A Serpente de Fogo", "O Dia Mais Estranho do Mundo" e "O Abismo Reconheceu Algo Semelhante", reforçando o caráter simbólico da produção.

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A pesquisa de Vieitez reúne referências que atravessam a arte medieval, manuscritos iluminados, imagens religiosas, fenômenos naturais e a cultura do século XII, criando composições que unem memória, espiritualidade e imaginação.

Série inédita em alumínio será apresentada pela primeira vez

Ramonn Vieitez/Divulgação
Ramonn Vieitez - Ramonn Vieitez/Divulgação

A exposição também marca a estreia pública de uma nova etapa da produção de Ramonn Vieitez. Pela primeira vez, o artista apresenta três obras de grandes dimensões desenvolvidas sobre alumínio, integrantes da série "Nenhuma estrela é distante".

A mudança de suporte amplia as possibilidades da pesquisa visual. O alumínio recebe relevos, pigmentos, texturas e diferentes tratamentos que interagem diretamente com a luz, transformando a superfície em parte ativa da obra.

Para o artista, trata-se de uma investigação ainda recente e repleta de possibilidades. "É uma espécie de pintura expandida. O alumínio recebe gestos, relevos, cores e matéria, refletindo a luz e participando da construção da obra. Ainda sinto que existem inúmeras possibilidades para explorar", destaca.

Curadoria destaca dimensão simbólica da obra

Responsável pela curadoria da mostra, Yuri Quevedo observa que a produção de Ramonn Vieitez rompe com perspectivas tradicionais e organiza todos os elementos da pintura em um mesmo campo simbólico.

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Segundo o curador, não há hierarquia entre os objetos representados. Céu, paisagem, matéria e luz compartilham a mesma importância, criando imagens que sugerem tanto presença quanto ausência.

Quevedo também identifica um forte componente sensorial nas pinturas, aproximando o trabalho de uma experiência contemplativa e emocional.

Visitação é gratuita até setembro

A exposição "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso" poderá ser visitada gratuitamente até 25 de setembro, na Galeria Marco Zero, em Boa Viagem.

Serviço

  • Exposição: O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso
  • Artista: Ramonn Vieitez
  • Abertura: 6 de agosto de 2026, às 19h
  • Período de visitação: até 25 de setembro
  • Local: Galeria Marco Zero – Avenida Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
  • Horários: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
  • Entrada: gratuita
  • Informações: (81) 98262-3393 | @galeriamarcozero

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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