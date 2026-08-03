Ramonn Vieitez inaugura exposição "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso" na Galeria Marco Zero
Arte em cena! Ramonn Vieitez apresenta a exposição "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso" na Galeria Marco Zero. Vale muito a visita, não perca!
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O artista pernambucano Ramonn Vieitez inaugura, no dia 6 de agosto, às 19h, na Galeria Marco Zero, no Recife, a exposição "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso".
Com curadoria de Yuri Quevedo, a mostra reúne cerca de 30 obras inéditas e apresenta a fase mais recente da pesquisa do artista, marcada por paisagens simbólicas, experimentações com matéria e investigações sobre luz, gesto e memória.
A exposição convida o público a mergulhar em um universo onde elementos naturais, referências medievais e construções poéticas dialogam com temas como transformação, mistério e renovação.
Paisagens que exploram o fim e o recomeço
Em "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso", Ramonn Vieitez apresenta pinturas que transitam entre o esplendor e o caos. Longe de retratar cenários realistas, as obras propõem atmosferas carregadas de tensão, como se algo estivesse prestes a acontecer.
As explosões, fenômenos naturais e elementos celestes aparecem como símbolos de transformação, sugerindo que toda destruição também pode abrir espaço para novos começos.
Segundo o artista, o foco de sua pesquisa está menos na representação fiel da realidade e mais na construção de sensações e estados de contemplação.
Pesquisa une pintura, escultura e construção do objeto
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Um dos diferenciais da exposição está na forma como as obras são concebidas. Em vez de utilizar suportes convencionais, Ramonn desenvolve estruturas em madeira criadas especialmente para cada pintura.
Oratórios, biombos e outras construções fazem parte da própria linguagem artística, tornando suporte e imagem elementos inseparáveis.
De acordo com o artista, madeira, proporções e pintura nascem como uma única obra, rompendo a ideia de que o suporte serve apenas como base para a criação.
Obras dialogam com arte medieval e fenômenos naturais
Os trabalhos apresentados recebem títulos como "Conversas com o Céu", "A Criação da Luz", "A Serpente de Fogo", "O Dia Mais Estranho do Mundo" e "O Abismo Reconheceu Algo Semelhante", reforçando o caráter simbólico da produção.
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A pesquisa de Vieitez reúne referências que atravessam a arte medieval, manuscritos iluminados, imagens religiosas, fenômenos naturais e a cultura do século XII, criando composições que unem memória, espiritualidade e imaginação.
Série inédita em alumínio será apresentada pela primeira vez
A exposição também marca a estreia pública de uma nova etapa da produção de Ramonn Vieitez. Pela primeira vez, o artista apresenta três obras de grandes dimensões desenvolvidas sobre alumínio, integrantes da série "Nenhuma estrela é distante".
A mudança de suporte amplia as possibilidades da pesquisa visual. O alumínio recebe relevos, pigmentos, texturas e diferentes tratamentos que interagem diretamente com a luz, transformando a superfície em parte ativa da obra.
Para o artista, trata-se de uma investigação ainda recente e repleta de possibilidades. "É uma espécie de pintura expandida. O alumínio recebe gestos, relevos, cores e matéria, refletindo a luz e participando da construção da obra. Ainda sinto que existem inúmeras possibilidades para explorar", destaca.
Curadoria destaca dimensão simbólica da obra
Responsável pela curadoria da mostra, Yuri Quevedo observa que a produção de Ramonn Vieitez rompe com perspectivas tradicionais e organiza todos os elementos da pintura em um mesmo campo simbólico.
Segundo o curador, não há hierarquia entre os objetos representados. Céu, paisagem, matéria e luz compartilham a mesma importância, criando imagens que sugerem tanto presença quanto ausência.
Quevedo também identifica um forte componente sensorial nas pinturas, aproximando o trabalho de uma experiência contemplativa e emocional.
Visitação é gratuita até setembro
A exposição "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso" poderá ser visitada gratuitamente até 25 de setembro, na Galeria Marco Zero, em Boa Viagem.
Serviço
- Exposição: O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso
- Artista: Ramonn Vieitez
- Abertura: 6 de agosto de 2026, às 19h
- Período de visitação: até 25 de setembro
- Local: Galeria Marco Zero – Avenida Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
- Horários: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h
- Entrada: gratuita
- Informações: (81) 98262-3393 | @galeriamarcozero