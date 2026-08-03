Ramonn Vieitez inaugura exposição "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso" na Galeria Marco Zero

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Arte em cena! Ramonn Vieitez apresenta a exposição "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso" na Galeria Marco Zero. Vale muito a visita, não perca!

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O artista pernambucano Ramonn Vieitez inaugura, no dia 6 de agosto, às 19h, na Galeria Marco Zero, no Recife, a exposição "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso".

Com curadoria de Yuri Quevedo, a mostra reúne cerca de 30 obras inéditas e apresenta a fase mais recente da pesquisa do artista, marcada por paisagens simbólicas, experimentações com matéria e investigações sobre luz, gesto e memória.

A exposição convida o público a mergulhar em um universo onde elementos naturais, referências medievais e construções poéticas dialogam com temas como transformação, mistério e renovação.

Paisagens que exploram o fim e o recomeço

Em "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso", Ramonn Vieitez apresenta pinturas que transitam entre o esplendor e o caos. Longe de retratar cenários realistas, as obras propõem atmosferas carregadas de tensão, como se algo estivesse prestes a acontecer.

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As explosões, fenômenos naturais e elementos celestes aparecem como símbolos de transformação, sugerindo que toda destruição também pode abrir espaço para novos começos.

Segundo o artista, o foco de sua pesquisa está menos na representação fiel da realidade e mais na construção de sensações e estados de contemplação.

Pesquisa une pintura, escultura e construção do objeto

Obra de Ramonn Vieitez - Ramonn Vieitez/Divulgação

Um dos diferenciais da exposição está na forma como as obras são concebidas. Em vez de utilizar suportes convencionais, Ramonn desenvolve estruturas em madeira criadas especialmente para cada pintura.

Oratórios, biombos e outras construções fazem parte da própria linguagem artística, tornando suporte e imagem elementos inseparáveis.

De acordo com o artista, madeira, proporções e pintura nascem como uma única obra, rompendo a ideia de que o suporte serve apenas como base para a criação.

Obras dialogam com arte medieval e fenômenos naturais

Os trabalhos apresentados recebem títulos como "Conversas com o Céu", "A Criação da Luz", "A Serpente de Fogo", "O Dia Mais Estranho do Mundo" e "O Abismo Reconheceu Algo Semelhante", reforçando o caráter simbólico da produção.

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A pesquisa de Vieitez reúne referências que atravessam a arte medieval, manuscritos iluminados, imagens religiosas, fenômenos naturais e a cultura do século XII, criando composições que unem memória, espiritualidade e imaginação.

Série inédita em alumínio será apresentada pela primeira vez

Ramonn Vieitez - Ramonn Vieitez/Divulgação

A exposição também marca a estreia pública de uma nova etapa da produção de Ramonn Vieitez. Pela primeira vez, o artista apresenta três obras de grandes dimensões desenvolvidas sobre alumínio, integrantes da série "Nenhuma estrela é distante".

A mudança de suporte amplia as possibilidades da pesquisa visual. O alumínio recebe relevos, pigmentos, texturas e diferentes tratamentos que interagem diretamente com a luz, transformando a superfície em parte ativa da obra.

Para o artista, trata-se de uma investigação ainda recente e repleta de possibilidades. "É uma espécie de pintura expandida. O alumínio recebe gestos, relevos, cores e matéria, refletindo a luz e participando da construção da obra. Ainda sinto que existem inúmeras possibilidades para explorar", destaca.

Curadoria destaca dimensão simbólica da obra

Responsável pela curadoria da mostra, Yuri Quevedo observa que a produção de Ramonn Vieitez rompe com perspectivas tradicionais e organiza todos os elementos da pintura em um mesmo campo simbólico.

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Segundo o curador, não há hierarquia entre os objetos representados. Céu, paisagem, matéria e luz compartilham a mesma importância, criando imagens que sugerem tanto presença quanto ausência.

Quevedo também identifica um forte componente sensorial nas pinturas, aproximando o trabalho de uma experiência contemplativa e emocional.

Visitação é gratuita até setembro

A exposição "O Céu Não Cabe em Nenhum Paraíso" poderá ser visitada gratuitamente até 25 de setembro, na Galeria Marco Zero, em Boa Viagem.

Serviço