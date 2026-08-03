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Marina Sena anuncia show da turnê "Coisas Naturais" no Recife

Recife, pode comemorar! A cantora Marina Sena acaba de anunciar show da turnê "Coisas Naturais" em Agosto. Prontos pra cantar junto?

Por Eduarda Barreto Publicado em 03/08/2026 às 13:47
Marina Sena
Marina Sena - Divulgação

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Marina Sena volta ao Recife no dia 28 de agosto para apresentar a nova etapa da turnê "Coisas Naturais".

O show acontece no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco e integra o projeto "Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife", realizado pela Golarrolê em parceria com a Carvalheira.

Após percorrer diversas cidades brasileiras, a cantora desembarca na capital pernambucana com um espetáculo renovado, que traz mudanças na direção artística, novos figurinos e uma proposta visual ainda mais marcante.

Espetáculo ganha nova identidade visual

Nesta fase da turnê, Marina Sena apresenta uma performance reformulada, ampliando o universo estético criado para seu terceiro álbum de estúdio, "Coisas Naturais".

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O palco recebe uma nova concepção visual, acompanhada de figurinos inéditos compostos por correntes, pedrarias, metais e diferentes texturas. A proposta reforça elementos já característicos da artista, como sensualidade, liberdade, movimento e intensidade.

Repertório reúne sucessos da carreira e faixas do novo álbum

Além das músicas que integram "Coisas Naturais", o show também passeia pelos principais sucessos da trajetória de Marina Sena.

O repertório reúne canções que marcaram diferentes momentos da carreira da cantora, consolidada como um dos principais nomes da música pop brasileira contemporânea.

Ingressos já estão à venda

O "Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife" será realizado no dia 28 de agosto, no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

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LEIA TAMBÉM: Tom Cavalcante traz novo show ao Recife; confira a data e onde comprar os ingressos

Os ingressos estão disponíveis para compra por meio da plataforma Sympla.

Serviço

  • Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife
  • Data: 28 de agosto
  • Local: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco
  • Ingressos: disponíveis na Sympla.

Marina Sena - Coisas Naturais (Visualizer)

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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