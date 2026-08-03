Marina Sena anuncia show da turnê "Coisas Naturais" no Recife
Recife, pode comemorar! A cantora Marina Sena acaba de anunciar show da turnê "Coisas Naturais" em Agosto. Prontos pra cantar junto?
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Marina Sena volta ao Recife no dia 28 de agosto para apresentar a nova etapa da turnê "Coisas Naturais".
O show acontece no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco e integra o projeto "Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife", realizado pela Golarrolê em parceria com a Carvalheira.
Após percorrer diversas cidades brasileiras, a cantora desembarca na capital pernambucana com um espetáculo renovado, que traz mudanças na direção artística, novos figurinos e uma proposta visual ainda mais marcante.
Espetáculo ganha nova identidade visual
Nesta fase da turnê, Marina Sena apresenta uma performance reformulada, ampliando o universo estético criado para seu terceiro álbum de estúdio, "Coisas Naturais".
O palco recebe uma nova concepção visual, acompanhada de figurinos inéditos compostos por correntes, pedrarias, metais e diferentes texturas. A proposta reforça elementos já característicos da artista, como sensualidade, liberdade, movimento e intensidade.
Repertório reúne sucessos da carreira e faixas do novo álbum
Além das músicas que integram "Coisas Naturais", o show também passeia pelos principais sucessos da trajetória de Marina Sena.
O repertório reúne canções que marcaram diferentes momentos da carreira da cantora, consolidada como um dos principais nomes da música pop brasileira contemporânea.
Ingressos já estão à venda
O "Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife" será realizado no dia 28 de agosto, no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.
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Os ingressos estão disponíveis para compra por meio da plataforma Sympla.
Serviço
- Sessions: Marina Sena — Ao Vivo em Recife
- Data: 28 de agosto
- Local: Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco
- Ingressos: disponíveis na Sympla.