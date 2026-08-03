Gregório Duvivier lança livro infantil inspirado em Zé Limeira e celebra a força da poesia popular no Recife

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Autor participou de bate-papo na Livraria Jaqueira ao lado da ilustradora Bruna Lubambo e da escritora pernambucana Gianni Gianni.

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O escritor e ator Gregório Duvivier esteve no Recife, na última sexta-feira (31), para lançar o livro infantil Zé Limeira, publicado pela Elo Editora e ilustrado por Bruna Lubambo.

O encontro aconteceu na Livraria Jaqueira, no Recife Antigo, reunindo leitores de todas as idades para uma roda de conversa sobre literatura, cultura popular e tradição oral, seguida de sessão de autógrafos.

Inspirada no universo do lendário repentista paraibano Zé Limeira, conhecido como o "Poeta do Absurdo", a obra apresenta a história de um menino que se comunica por meio de rimas inusitadas e brincadeiras com as palavras. O livro presta homenagem à criatividade e ao humor presentes na poesia popular nordestina.

Durante a conversa, Gregório revelou que a inspiração para escrever um livro com essa proposta nasceu de uma lembrança afetiva da infância.

Segundo ele, sua avó tinha o costume de criar rimas e quadrinhas, despertando seu interesse pela musicalidade das palavras desde cedo.

O autor também contou que, ao ler histórias para as filhas, sentia falta de livros infantis que explorassem mais a poesia.

Por isso, costumava improvisar rimas durante a leitura. "A rima nos possibilita lembrar que existe um significado além do denotativo das coisas", afirmou. Para Gregório, a poesia não se comunica apenas pelo sentido das palavras, mas também pelo som, tornando a experiência da leitura ainda mais envolvente para as crianças.

Ao comentar a escolha de transformar Zé Limeira em personagem de uma obra infantil, o escritor explicou que gostou da ideia de imaginar como seria o poeta quando criança.

Segundo ele, a literatura permite resgatar personagens do imaginário brasileiro e preservar referências da cultura popular.

"Ser brasileiro é ter mitos compartilhados", disse, citando figuras populares que atravessam gerações por meio da tradição oral, como Zé Longuinho.

Gregório também destacou que uma das principais funções da arte é preservar histórias e memórias. Para ele, criar narrativas é uma forma de manter pessoas e personagens vivos no imaginário coletivo, resumindo esse pensamento ao afirmar que a arte tem a "função crucial de driblar a morte".

Lançamento do livro Zé Limeira, na Livraria da Jaqueira, com Gregório Duvivier. - Foto: Nicole Guimarães/NE10

A ilustradora Bruna Lubambo contou que sua relação com o universo retratado no livro começou ainda na infância, por meio das canções populares e da literatura de cordel. Segundo ela, o trabalho dialoga diretamente com contos da tradição oral e recontos que fazem parte da cultura nordestina.

Bruna também defendeu a importância de livros que não tenham necessariamente uma finalidade prática ou educativa imediata.

Para a artista, obras voltadas à imaginação e à brincadeira com a linguagem têm um papel essencial na formação dos leitores.

Durante a conversa, ela ainda lembrou a influência de personagens como João Grilo, de O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, como parte desse rico imaginário popular que inspira diferentes gerações.

Publicado pela Elo Editora, Zé Limeira homenageia o poeta eternizado pelo jornalista Orlando Tejo no clássico Zé Limeira, Poeta do Absurdo, aproximando crianças e adultos da riqueza da poesia popular nordestina por meio do humor, da criatividade e das brincadeiras com as palavras.