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Banda Eddie lança álbum "Noturna" e anuncia nova turnê pelo Brasil

Novo som na área! A Banda Eddie acaba de lançar o álbum "Noturna" e anunciou turnê nacional. Quem vai curtir essa vibe pelo Brasil?

Por Eduarda Barreto Publicado em 03/08/2026 às 14:47
Banda Eddie
Banda Eddie - Divulgação/RAVMES

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Após quase quatro décadas de carreira, a banda pernambucana Eddie apresenta "Noturna", seu 11º álbum de estúdio.

Lançado nas plataformas de streaming no dia 2 de agosto, o disco marca uma nova fase do grupo ao incorporar ritmos latinos inéditos em sua trajetória, sem abrir mão da identidade que consolidou a banda como uma das mais originais da música brasileira.

Com 11 faixas, o trabalho reúne composições de Fabio Trummer, duas delas em parceria com Samuel Mota, e encerra com uma homenagem ao músico Erasto Vasconcelos. O álbum também conta com participações de artistas como JR Tostoi, Zé Cafofinho, Julia Carvalho e outros convidados.

Novo álbum amplia referências sem abandonar a essência

Conhecida pela mistura entre rock, frevo, reggae, ska e música brasileira, a Eddie expande seu universo musical em "Noturna". Pela primeira vez, gêneros como cumbia, salsa e bolero aparecem de forma mais evidente nas composições, ampliando o repertório sonoro da banda.

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Ao mesmo tempo, o disco mantém características que acompanham o grupo desde sua formação, em 1989: guitarras marcantes, espírito carnavalesco, experimentação e letras que transitam entre o cotidiano, a crítica e a celebração.

Segundo Fabio Trummer, vocalista, guitarrista e principal compositor da Eddie, o novo trabalho reúne influências que vão do pós-punk à chanson francesa, passando por surf music, bossa nova, jazz, pop e ritmos latino-americanos, sempre reinterpretados a partir da identidade construída pela banda ao longo da carreira.

Faixas exploram diferentes atmosferas musicais

RAVMES
Banda Eddie - RAVMES

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A abertura fica por conta de "Noturna", música que dá nome ao álbum e apresenta uma atmosfera inspirada no bolero psicodélico, com teclados, sintetizadores e guitarras criando um clima noturno e cinematográfico.

Na sequência, "Tudo Pode Ser" aposta na salsa para reforçar uma das marcas registradas da Eddie: transformar a música em celebração.

Já "Saudade da Folia" aproxima frevo, caboclinho e rock, enquanto "Vou Chamar Meu Povo" mergulha na cumbia com uma sonoridade renovada.

O álbum também reserva espaço para momentos mais intimistas. É o caso da balada "Outra Solidão", interpretada por Julia Carvalho, e de "A Tua Verdade", que incorpora elementos da bossa nova. Em "The End", reggae e folk dialogam para narrar o fim de um relacionamento.

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Entre as faixas instrumentais está "Titi e Tom Tom", composição criada por Trummer a partir de uma melodia que cantava para embalar os filhos quando eram pequenos. O arranjo reúne guitarra, rabeca e bandolim, ampliando a diversidade sonora do disco.

Completam o repertório "Poema Mudo", "Terra Sem Lei" e "Poema da Paz", esta última composta por Erasto Vasconcelos. A gravação utiliza registros originais da voz do músico, falecido em 2016, em uma homenagem que encerra o álbum.

Produção resgata parceria histórica

"Noturna" também marca o reencontro da Eddie com o produtor Buguinha Dub, responsável por trabalhos importantes da trajetória do grupo, como o álbum "Carnaval no Inferno" (2008).

As gravações aconteceram em Olinda e Brasília, reforçando o vínculo da banda com sua cidade de origem e contribuindo para uma sonoridade que mistura experimentação, estética de garagem e influências da música pernambucana.

Turnê já tem apresentações confirmadas

Para apresentar o novo trabalho ao vivo, a Eddie já confirmou uma série de shows pelo Brasil. A turnê passa por diferentes capitais e festivais entre agosto e novembro.

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Agenda da turnê "Noturna"

  • 13 e 14 de agosto — São Paulo (Sesc 14 Bis)
  • 29 de agosto — Caruaru (Festival Pernambuco Meu País)
  • 12 de setembro — Brasília (Festival Jurema Dança)
  • 19 de setembro — Belo Horizonte (Autêntica)
  • 17 de outubro — Rio de Janeiro (Circo Voador)
  • 12 de novembro — Natal
  • 14 de novembro — Recife (Teatro do Parque)
  • 26 de novembro — Maceió (Rex Bar)

Banda celebra 37 anos de trajetória

Formada em Olinda em 1989, a Eddie construiu uma carreira marcada pela mistura de referências musicais e pela valorização da cultura pernambucana.

Ao longo de mais de três décadas, o grupo lançou discos que se tornaram referência da cena independente brasileira e consolidou um estilo próprio, frequentemente definido como "Original Olinda Style".

Com "Noturna", a banda reafirma essa identidade ao mesmo tempo em que amplia seus horizontes musicais, mostrando que é possível inovar sem perder as raízes

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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