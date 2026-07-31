O que fazer no Recife? Confira a agenda cultural do fim de semana

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Shows, teatro, samba, festas e atrações gratuitas movimentam a programação cultural do Recife entre 31 de julho e 2 de agosto.

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O primeiro fim de semana de agosto chega com uma programação diversificada em Pernambuco. Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, o público poderá conferir espetáculos teatrais, shows musicais, rodas de samba, festas, apresentações gratuitas e grandes produções que passam pelos principais palcos do Recife.

Na sexta-feira (31), o cantor Ivyson sobe ao palco do Teatro do Parque, às 19h, para apresentar o novo EP "ContraTempo", além dos principais sucessos da carreira. No mesmo dia, Mateus Solano estreia a dramédia "O Figurante", no Teatro Luiz Mendonça, espetáculo que permanece em cartaz até o domingo (2).

Ainda na sexta, o humorista Matheus Ceará apresenta o espetáculo "Desculpa Eu Ter Vindo!", às 21h, no Teatro RioMar Recife.

Já a CAIXA Cultural Recife recebe mais uma sessão da peça "Meretrizes", montagem do premiado coletivo gaúcho Gompa que mistura teatro, música ao vivo e depoimentos reais para abordar temas como vulnerabilidade social, preconceito e relações de gênero.

No sábado (1º), a programação começa cedo para os amantes do samba. A partir das 14h, a sede da Pitombeira recebe o Samba da Pitomba, reunindo atrações como Samba da Pitomba, Samba do Cordão Azul, Marcinho, Karynna Spinelli, Guiné e Resenha da Batucada.

Às 18h, o Mirante do Paço recebe a festa Odara Odesce, comandada por Márcia Freire, Allana Marques e Lala K. Já às 19h, o Largo do Amparo, em Olinda, celebra o Dia do Maracatu com programação gratuita.

À noite, o Cais do Sertão será palco do Samba do Chefe, com apresentações de Taiguara, Diggo, Boneka e Joyce Alane.

Quem não conseguiu ingressos para o show "Flávio Leandro de Mala e Cuia", esgotado no dia 1º de agosto, ganhou uma nova oportunidade. O artista confirmou uma sessão extra no domingo (2), às 17h, no Teatro do Parque.

No domingo, a agenda cultural continua com atrações gratuitas e pagas. Às 16h, o Quinteto Violado apresenta o espetáculo "Sertão", no Cais do Sertão, encerrando a turnê internacional realizada em Portugal.

O show integra a programação especial em homenagem a Luiz Gonzaga e tem ingressos gratuitos, disponíveis mediante retirada antecipada.

Também no domingo, às 20h, o Teatro RioMar Recife recebe o espetáculo "Rock Concert", protagonizado pelo violinista Luciano Reis. A apresentação reúne banda ao vivo, quarteto de cordas e arranjos exclusivos de clássicos do rock internacional, em um concerto que promete emocionar fãs de diferentes gerações.

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Confira alguns destaques da agenda:

31/07 (sexta-feira): Ivyson, Mateus Solano, Matheus Ceará e "Meretrizes";

01/08 (sábado): Samba da Pitomba, Odara Odesce, Dia do Maracatu e Samba do Chefe;

02/08 (domingo): Quinteto Violado, Flávio Leandro e Rock Concert.

Os eventos possuem formatos gratuitos e pagos. A recomendação é conferir antecipadamente a disponibilidade de ingressos, horários e locais das apresentações antes de sair de casa.