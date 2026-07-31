Cantora Aline Brandão comanda os sábados de agosto com muito forró e romantismo no Tatu Bola Bar, no Recife
Apresentações prometem embalar o público com música ao vivo, carisma e um repertório repleto de sucessos
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As noites de sábado no Tatu Bola Bar, na Zona Sul do Recife, serão embaladas pela cantora Aline Brandão durante o mês de agosto.
A partir das 21h, a artista apresenta um show que reúne canções autorais, grandes sucessos do forró romântico e interpretações marcadas por emoção e alto astral, criando o clima ideal para quem quer aproveitar o fim de semana com boa música e diversão.
Consolidando seu espaço no cenário artístico pernambucano, Aline se destaca pela voz potente, pelo carisma e pela presença de palco envolvente.
Em cada apresentação, ela imprime personalidade ao repertório, transitando entre clássicos do gênero e músicas que conquistam diferentes gerações e agitam o público do início ao fim das performances.
Com ingressos a R$ 25, a temporada no Tatu Bola Bar reúne música ao vivo e um dos ambientes mais movimentados da noite recifense. A casa está localizada na Avenida Herculano Bandeira, 21, bairro do Pina.
Temporada de apresentações da cantora de forró Aline Brandão
- Quando: todos os sábados de agosto (1º, 8, 15, 22 e 29), a partir das 21h
- Onde: Tatu Bola Bar (Avenida Herculano Bandeira, 21, Pina, Recife)
- Ingresso: R$ 25 por pessoa
- Informações: @tatubola.recifepe
- Saiba mais sobre o trabalho de Aline Brandão: @alinebrandaoof