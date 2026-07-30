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Yan apresenta PagodYANdo com participações especiais

O cantor Yan leva o show PagodYANdo a São Paulo neste domingo, com convidados especiais, após estrear a turnê nacional em Salvador.

Por Bianca Tavares Publicado em 30/07/2026 às 21:36
O cantor e compositor Yan apresenta neste domingo (2 de agosto), em São Paulo, o projeto audiovisual e turnê "PagodYANdo".
O cantor e compositor Yan apresenta neste domingo (2 de agosto), em São Paulo, o projeto audiovisual e turnê "PagodYANdo". - Divulgação

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O cantor e compositor Yan apresenta neste domingo (2 de agosto), em São Paulo, o projeto audiovisual e turnê "PagodYANdo". A apresentação na capital paulista é a segunda parada da turnê nacional do artista, após a abertura realizada em Salvador. O evento ocorre na Varanda Estaiada, no bairro Vila Cordeiro, com abertura dos portões programada para as 14h.

Para a apresentação na capital paulista, o show contará com as participações dos cantores Gaab e Salgadinho, além do grupo Doce Encontro. A proposta do formato prevê apresentações conjuntas e repertórios adaptados para cada praça percorrida.

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Lançado originalmente como gravação audiovisual, o "PagodYANdo" passou a circular como turnê itinerante. Na primeira etapa realizada em Salvador, o evento recebeu nomes como Léo Santana, Marvvila, Diggo e Escandurras.

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O cantor soma mais de 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming de áudio e acumula mais de 200 milhões de visualizações em seus vídeos oficiais na internet.

Próximas cidades da turnê

A agenda da turnê prevê apresentações em outros municípios nos próximos meses. Estão confirmadas passagens por Campos dos Goytacazes (RJ), Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Vitória (ES), além de datas adicionais no Rio de Janeiro e em Niterói.

Serviço

  • PagodYANdo em São Paulo
  • Data: 2 de agosto de 2026 (domingo)
  • Horário: Abertura dos portões às 14h
  • Local: Varanda Estaiada
  • Endereço: Av. Doutor Chucri Zaidan, 155 – Vila Cordeiro, São Paulo – SP

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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