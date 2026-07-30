Tom Cavalcante traz novo show ao Recife; confira a data e onde comprar os ingressos
Tom Cavalcante está de volta ao Recife com o espetáculo O Tom Tá ON em apresentação única, confira os detalhes e garanta o ingresso antes que acabem!
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Tom Cavalcante está de volta ao Recife com um novo espetáculo. Em turnê pelo Brasil, o humorista apresenta "O Tom Tá ON" em sessão única no Teatro Guararapes, em Olinda, no dia 10 de outubro.
Com produção local da Concape, o show promete reunir personagens marcantes, imitações, improvisos e piadas sobre temas atuais.
Os ingressos já estão à venda, com valores a partir de R$ 55, e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pela internet.
Espetáculo reúne humor, música e personagens consagrados
Com cerca de 1h30 de duração, "O Tom Tá ON" mistura observações sobre o cotidiano, críticas bem-humoradas ao cenário político e social e imitações de grandes nomes da música e da televisão.
Ao longo da apresentação, Tom Cavalcante interpreta alguns dos personagens mais queridos de sua carreira, como João Canabrava, Sr. Venâncio e Jarilene, além de apresentar novos momentos de improviso e interações que tornam cada sessão diferente da outra.
Concape destaca expectativa para apresentação
Responsável pela produção local, a Concape celebra a chegada do humorista à capital pernambucana e aposta em mais uma noite de casa cheia.
Segundo Rodrigo Leão, produtor-chefe do espetáculo, o público do Recife costuma receber Tom Cavalcante com entusiasmo.
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"Receber o Tom Cavalcante na nossa casa é sempre uma alegria. O público pernambucano ama uma boa gargalhada, e preparar toda a estrutura para um espetáculo desse nível é algo que nos enche de orgulho.”
A Concape não esconde a alegria de trazer para nossa cidade o show desse humorista, um dos artistas mais amados e talentosos do humor nacional", afirma.” O produtor acrescenta que a equipe já trabalha para proporcionar uma experiência completa ao público.
"Nossa equipe já está preparando tudo para garantir que a noite seja perfeita, confortável, inesquecível e cheia de novidades e surpresas para todo mundo que for conferir. A gente se encontra lá para dar boas risadas juntos", completa.
Ingressos já estão à venda
Os ingressos estão disponíveis em três setores:
- Balcão: R$ 110 (inteira) e R$ 55 (meia);
- Plateia: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia);
- Balcão Especial: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia).
As entradas podem ser compradas na bilheteria do Teatro Guararapes ou pelo site.
Concape amplia atuação na produção de grandes eventos
Conhecida pela experiência na realização de congressos e grandes eventos, a Concape também vem investindo na produção de espetáculos e festivais.
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A proposta é ampliar a oferta de entretenimento em Pernambuco, reunindo estrutura, segurança e experiências voltadas ao público.
Serviço
- Espetáculo: O Tom Tá ON, com Tom Cavalcante
- Data: 10 de outubro (sábado)
- Horário: 21h
- Local: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda
- Classificação: 14 anos.