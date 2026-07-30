Segunda edição da RUMO terá corrida e programação voltada ao bem-estar
A segunda edição da RUMO promete reunir esporte, bem-estar e lazer em uma manhã de experiências! Descubra tudo o que o evento preparou para você.
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Após reunir centenas de participantes em sua estreia, a RUMO está de volta ao calendário com uma proposta que vai além da corrida de rua.
A segunda edição do evento acontece no dia 3 de outubro, no Empório Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, reunindo esporte, bem-estar, lazer e experiências para todas as idades.
Com programação das 5h às 12h, o evento foi pensado para atletas, famílias e pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável, oferecendo atividades esportivas, espaços de convivência e uma estrutura voltada ao conforto e à recuperação dos participantes.
Corridas para adultos e crianças
A programação esportiva conta com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, atendendo desde corredores iniciantes até os mais experientes.
As crianças também terão espaço garantido na Ruminho, prova infantil criada para incentivar a prática esportiva desde cedo. As disputas serão divididas por faixa etária:
- 4 a 6 anos: 50 metros;
- 7 a 10 anos: 100 metros;
- 10 a 12 anos: 150 metros.
A inscrição para a corrida infantil é realizada separadamente.
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Evento reúne esporte, bem-estar e experiências
Além das provas, a RUMO oferecerá uma programação voltada ao bem-estar e à convivência, com atividades para diferentes públicos.
Entre as atrações confirmadas estão aulas de yoga, treino funcional, beach tennis, Espaço Kids, Espaço Pet e uma área exclusiva de recovery, equipada com massagens, banheira de gelo e fisioterapia com botas de compressão para auxiliar na recuperação muscular.
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A estrutura contará ainda com lounge de descanso e uma operação gastronômica assinada pela Greenmix, que oferecerá opções de brunch durante toda a manhã.
Inscrições já estão abertas
As inscrições podem ser realizadas pela Sympla. Os participantes receberão um kit composto por camisa oficial do evento, número de peito e medalha para todos que concluírem a prova.
As informações sobre a retirada dos kits serão divulgadas em breve nos canais oficiais da organização.
Modalidades
Corrida RUMO
- 5 km
- 10 km
- 15 km
Ruminho (corrida infantil)
- 4 a 6 anos – 50 metros
- 7 a 10 anos – 100 metros
- 10 a 12 anos – 150 metros
Outras atrações
- Yoga
- Funcional
- Beach Tennis
- Espaço Kids
- Espaço Pet
- Área de recovery com massagens
- Banheira de gelo
- Fisioterapia com botas de compressão
- Lounge chill
- Praça de alimentação e brunch (itens vendidos à parte)
Serviço
- RUMO 2026
- Data: 3 de outubro de 2026 (sábado)
- Horário: das 5h às 12h
- Local: Empório Reserva do Paiva – Cabo de Santo Agostinho (PE)
- Inscrições: disponíveis pela Sympla.