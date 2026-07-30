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Segunda edição da RUMO terá corrida e programação voltada ao bem-estar

A segunda edição da RUMO promete reunir esporte, bem-estar e lazer em uma manhã de experiências! Descubra tudo o que o evento preparou para você.

Por Eduarda Barreto Publicado em 30/07/2026 às 10:41
RUMO
RUMO - Alan Rodrigues/Divulgação

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Após reunir centenas de participantes em sua estreia, a RUMO está de volta ao calendário com uma proposta que vai além da corrida de rua.

A segunda edição do evento acontece no dia 3 de outubro, no Empório Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, reunindo esporte, bem-estar, lazer e experiências para todas as idades.

Com programação das 5h às 12h, o evento foi pensado para atletas, famílias e pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável, oferecendo atividades esportivas, espaços de convivência e uma estrutura voltada ao conforto e à recuperação dos participantes.

Corridas para adultos e crianças

Divulgação
RUMO - Divulgação

A programação esportiva conta com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, atendendo desde corredores iniciantes até os mais experientes.

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As crianças também terão espaço garantido na Ruminho, prova infantil criada para incentivar a prática esportiva desde cedo. As disputas serão divididas por faixa etária:

  • 4 a 6 anos: 50 metros;
  • 7 a 10 anos: 100 metros;
  • 10 a 12 anos: 150 metros.

A inscrição para a corrida infantil é realizada separadamente.

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Evento reúne esporte, bem-estar e experiências

Além das provas, a RUMO oferecerá uma programação voltada ao bem-estar e à convivência, com atividades para diferentes públicos.

Entre as atrações confirmadas estão aulas de yoga, treino funcional, beach tennis, Espaço Kids, Espaço Pet e uma área exclusiva de recovery, equipada com massagens, banheira de gelo e fisioterapia com botas de compressão para auxiliar na recuperação muscular.

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A estrutura contará ainda com lounge de descanso e uma operação gastronômica assinada pela Greenmix, que oferecerá opções de brunch durante toda a manhã.

Inscrições já estão abertas

Divulgação
RUMO inscrições - Divulgação

As inscrições podem ser realizadas pela Sympla. Os participantes receberão um kit composto por camisa oficial do evento, número de peito e medalha para todos que concluírem a prova.

As informações sobre a retirada dos kits serão divulgadas em breve nos canais oficiais da organização.

Modalidades

Corrida RUMO

  • 5 km
  • 10 km
  • 15 km

Ruminho (corrida infantil)

  • 4 a 6 anos – 50 metros
  • 7 a 10 anos – 100 metros
  • 10 a 12 anos – 150 metros

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Outras atrações

  • Yoga
  • Funcional
  • Beach Tennis
  • Espaço Kids
  • Espaço Pet
  • Área de recovery com massagens
  • Banheira de gelo
  • Fisioterapia com botas de compressão
  • Lounge chill
  • Praça de alimentação e brunch (itens vendidos à parte)

Serviço

  • RUMO 2026
  • Data: 3 de outubro de 2026 (sábado)
  • Horário: das 5h às 12h
  • Local: Empório Reserva do Paiva – Cabo de Santo Agostinho (PE)
  • Inscrições: disponíveis pela Sympla.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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