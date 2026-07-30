Segunda edição da RUMO terá corrida e programação voltada ao bem-estar

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A segunda edição da RUMO promete reunir esporte, bem-estar e lazer em uma manhã de experiências! Descubra tudo o que o evento preparou para você.

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Após reunir centenas de participantes em sua estreia, a RUMO está de volta ao calendário com uma proposta que vai além da corrida de rua.

A segunda edição do evento acontece no dia 3 de outubro, no Empório Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, reunindo esporte, bem-estar, lazer e experiências para todas as idades.

Com programação das 5h às 12h, o evento foi pensado para atletas, famílias e pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável, oferecendo atividades esportivas, espaços de convivência e uma estrutura voltada ao conforto e à recuperação dos participantes.

Corridas para adultos e crianças

RUMO - Divulgação

A programação esportiva conta com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, atendendo desde corredores iniciantes até os mais experientes.

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As crianças também terão espaço garantido na Ruminho, prova infantil criada para incentivar a prática esportiva desde cedo. As disputas serão divididas por faixa etária:

4 a 6 anos : 50 metros;

: 50 metros; 7 a 10 anos : 100 metros;

: 100 metros; 10 a 12 anos: 150 metros.

A inscrição para a corrida infantil é realizada separadamente.

Evento reúne esporte, bem-estar e experiências

Além das provas, a RUMO oferecerá uma programação voltada ao bem-estar e à convivência, com atividades para diferentes públicos.

Entre as atrações confirmadas estão aulas de yoga, treino funcional, beach tennis, Espaço Kids, Espaço Pet e uma área exclusiva de recovery, equipada com massagens, banheira de gelo e fisioterapia com botas de compressão para auxiliar na recuperação muscular.

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A estrutura contará ainda com lounge de descanso e uma operação gastronômica assinada pela Greenmix, que oferecerá opções de brunch durante toda a manhã.

Inscrições já estão abertas

RUMO inscrições - Divulgação

As inscrições podem ser realizadas pela Sympla. Os participantes receberão um kit composto por camisa oficial do evento, número de peito e medalha para todos que concluírem a prova.

As informações sobre a retirada dos kits serão divulgadas em breve nos canais oficiais da organização.

Modalidades

Corrida RUMO

5 km

10 km

15 km

Ruminho (corrida infantil)

4 a 6 anos – 50 metros

7 a 10 anos – 100 metros

10 a 12 anos – 150 metros

Outras atrações

Yoga

Funcional

Beach Tennis

Espaço Kids

Espaço Pet

Área de recovery com massagens

Banheira de gelo

Fisioterapia com botas de compressão

Lounge chill

Praça de alimentação e brunch (itens vendidos à parte)

Serviço