Porto Musical celebra 20 anos com programação no Bairro do Recife; confira as atrações
O Porto Musical celebra 20 anos com programação especial no Bairro do Recife! Confira os shows e atrações que movimentam a cena musical em setembro.
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O Porto Musical chega à sua 20ª edição com uma programação especial que reúne artistas, produtores, gestores culturais, empresários e profissionais da indústria da música do Brasil e do exterior.
Entre os dias 3 e 6 de setembro, o evento ocupará o Paço do Frevo, a Rua do Observatório, a Praça do Arsenal e o Cinema São Luiz, promovendo conferências, oficinas, debates, showcases e atividades de formação.
Uma das novidades deste ano é que todas as conferências, oficinas e ações formativas realizadas no Paço do Frevo terão acesso gratuito, mediante retirada prévia de ingressos.
Evento reúne formação, negócios e música ao vivo
Ao longo de quatro dias, o Porto Musical promoverá uma ampla programação voltada ao mercado da música.
Abordando temas como inteligência artificial, gestão de carreira, políticas públicas, festivais, circulação internacional, composição, direção musical, distribuição digital e o papel dos selos na construção de artistas.
Segundo Melina Hickson, diretora do Porto Musical e da Fina Produção, a edição comemorativa reforça o papel do evento como espaço de formação e conexão entre diferentes agentes da cadeia musical.
"Chegar aos 20 anos mostra a força do Porto Musical como um espaço de transformação da música independente brasileira. Pensamos uma programação diversa, que reúne formação, debates, negócios e showcases para fortalecer ainda mais esse ambiente", destaca.
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A programação contará com nomes importantes da música brasileira. Entre eles estão:
- Alceu Valença, na conferência "80 Girassóis de Alceu Valença";
- Juçara Marçal;
- Joyce Alane;
- Sophia Chablau;
- Vítor Araújo;
- Maurício Pereira;
- Juliano Holanda.
Também haverá um debate sobre Inteligência Artificial na música, reunindo a cantora Paula Lima, o produtor musical Felipe Vassão e o cantor e produtor Barro, para discutir os impactos das novas tecnologias no processo criativo e no mercado.
Confira a programação completa:
Mercado internacional também estará em pauta
A internacionalização da música brasileira será um dos principais temas da convenção. Representantes de importantes festivais e instituições culturais do Canadá, EUA, Japão e Uruguai participarão de painéis para discutir oportunidades de circulação internacional, intercâmbio e expansão da música brasileira no exterior.
Além disso, profissionais responsáveis pela gestão de carreiras de artistas como Liniker, Anelis Assumpção, Russo Passapusso, Arnaldo Antunes, Jotapê e Avuá compartilharão experiências sobre o mercado musical.
Showcases ocupam a Rua do Observatório
A programação artística acontece nos dias 4 e 5 de setembro, sempre a partir das 19h20, na Rua do Observatório.
Sexta-feira (4)
- Mestre Anderson Miguel
- Samuel de Sabóia
- Juçara Marçal, com o espetáculo Delta Estácio Blues
- MC Soffia
- Showcase dedicado ao Brega Funk
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Sábado (5)
- Jáder
- Núbia
- Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro
- Joyce Alane
- Paulete Lindacelva
Documentário encerra a programação
O encerramento acontece no domingo (6), no Cinema São Luiz, com a exibição especial do documentário "Quando a gente vira um — Mestre Ambrósio", celebrando a trajetória de um dos grupos mais importantes da música pernambucana.
Porto Musical fortalece ocupação cultural do Recife
Pela primeira vez, a Golarrolê assina a coprodução do Porto Musical ao lado da Fina Produção, ampliando a ocupação cultural do Bairro do Recife e fortalecendo a integração entre as atividades de formação e a programação artística.
Realizado com apoio de instituições públicas e privadas, o Porto Musical chega aos 20 anos consolidado como uma das principais plataformas de negócios, capacitação e internacionalização da música brasileira.
Serviço
- Porto Musical 2026 – 20 anos
- Data: 3 a 6 de setembro de 2026
- Programação:
- Conferências e oficinas: Paço do Frevo
- Showcases: Rua do Observatório (4 e 5 de setembro)
- Sessão especial: Documentário Quando a gente vira um — Mestre Ambrósio (6 de setembro), no Cinema São Luiz
- Entrada: gratuita, mediante retirada prévia de ingressos.
- Instagram: @portomusical