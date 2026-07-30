Porto Musical celebra 20 anos com programação no Bairro do Recife; confira as atrações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Porto Musical celebra 20 anos com programação especial no Bairro do Recife! Confira os shows e atrações que movimentam a cena musical em setembro.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Porto Musical chega à sua 20ª edição com uma programação especial que reúne artistas, produtores, gestores culturais, empresários e profissionais da indústria da música do Brasil e do exterior.

Entre os dias 3 e 6 de setembro, o evento ocupará o Paço do Frevo, a Rua do Observatório, a Praça do Arsenal e o Cinema São Luiz, promovendo conferências, oficinas, debates, showcases e atividades de formação.

Uma das novidades deste ano é que todas as conferências, oficinas e ações formativas realizadas no Paço do Frevo terão acesso gratuito, mediante retirada prévia de ingressos.

Evento reúne formação, negócios e música ao vivo

Mc Soffia - Divulgação

Ao longo de quatro dias, o Porto Musical promoverá uma ampla programação voltada ao mercado da música.

Abordando temas como inteligência artificial, gestão de carreira, políticas públicas, festivais, circulação internacional, composição, direção musical, distribuição digital e o papel dos selos na construção de artistas.

Segundo Melina Hickson, diretora do Porto Musical e da Fina Produção, a edição comemorativa reforça o papel do evento como espaço de formação e conexão entre diferentes agentes da cadeia musical.

"Chegar aos 20 anos mostra a força do Porto Musical como um espaço de transformação da música independente brasileira. Pensamos uma programação diversa, que reúne formação, debates, negócios e showcases para fortalecer ainda mais esse ambiente", destaca.

Leia Também Tom Cavalcante traz novo show ao Recife; confira a data e onde comprar os ingressos

A programação contará com nomes importantes da música brasileira. Entre eles estão:

Alceu Valença, na conferência "80 Girassóis de Alceu Valença";

Juçara Marçal;

Joyce Alane;

Sophia Chablau;

Vítor Araújo;

Maurício Pereira;

Juliano Holanda.

Também haverá um debate sobre Inteligência Artificial na música, reunindo a cantora Paula Lima, o produtor musical Felipe Vassão e o cantor e produtor Barro, para discutir os impactos das novas tecnologias no processo criativo e no mercado.

Confira a programação completa:

Mercado internacional também estará em pauta

A internacionalização da música brasileira será um dos principais temas da convenção. Representantes de importantes festivais e instituições culturais do Canadá, EUA, Japão e Uruguai participarão de painéis para discutir oportunidades de circulação internacional, intercâmbio e expansão da música brasileira no exterior.

Além disso, profissionais responsáveis pela gestão de carreiras de artistas como Liniker, Anelis Assumpção, Russo Passapusso, Arnaldo Antunes, Jotapê e Avuá compartilharão experiências sobre o mercado musical.



Showcases ocupam a Rua do Observatório

Jáder - Divulgação

A programação artística acontece nos dias 4 e 5 de setembro, sempre a partir das 19h20, na Rua do Observatório.

Sexta-feira (4)

Mestre Anderson Miguel

Samuel de Sabóia

Juçara Marçal, com o espetáculo Delta Estácio Blues

MC Soffia

Showcase dedicado ao Brega Funk

LEIA TAMBÉM: Concurso de modelos chega ao Recife com contratos de até R$ 100 mil; veja como participar

Sábado (5)

Jáder

Núbia

Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro

Joyce Alane

Paulete Lindacelva

Documentário encerra a programação

O encerramento acontece no domingo (6), no Cinema São Luiz, com a exibição especial do documentário "Quando a gente vira um — Mestre Ambrósio", celebrando a trajetória de um dos grupos mais importantes da música pernambucana.

Porto Musical fortalece ocupação cultural do Recife

Pela primeira vez, a Golarrolê assina a coprodução do Porto Musical ao lado da Fina Produção, ampliando a ocupação cultural do Bairro do Recife e fortalecendo a integração entre as atividades de formação e a programação artística.

Realizado com apoio de instituições públicas e privadas, o Porto Musical chega aos 20 anos consolidado como uma das principais plataformas de negócios, capacitação e internacionalização da música brasileira.

Serviço