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Porto Musical celebra 20 anos com programação no Bairro do Recife; confira as atrações

O Porto Musical celebra 20 anos com programação especial no Bairro do Recife! Confira os shows e atrações que movimentam a cena musical em setembro.

Por Eduarda Barreto Publicado em 30/07/2026 às 9:43
Imagem de Alceu Valença
Imagem de Alceu Valença - Divulgação

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O Porto Musical chega à sua 20ª edição com uma programação especial que reúne artistas, produtores, gestores culturais, empresários e profissionais da indústria da música do Brasil e do exterior.

Entre os dias 3 e 6 de setembro, o evento ocupará o Paço do Frevo, a Rua do Observatório, a Praça do Arsenal e o Cinema São Luiz, promovendo conferências, oficinas, debates, showcases e atividades de formação.

Uma das novidades deste ano é que todas as conferências, oficinas e ações formativas realizadas no Paço do Frevo terão acesso gratuito, mediante retirada prévia de ingressos.

Evento reúne formação, negócios e música ao vivo

Divulgação
Mc Soffia - Divulgação

Ao longo de quatro dias, o Porto Musical promoverá uma ampla programação voltada ao mercado da música.

Abordando temas como inteligência artificial, gestão de carreira, políticas públicas, festivais, circulação internacional, composição, direção musical, distribuição digital e o papel dos selos na construção de artistas.

Segundo Melina Hickson, diretora do Porto Musical e da Fina Produção, a edição comemorativa reforça o papel do evento como espaço de formação e conexão entre diferentes agentes da cadeia musical.

"Chegar aos 20 anos mostra a força do Porto Musical como um espaço de transformação da música independente brasileira. Pensamos uma programação diversa, que reúne formação, debates, negócios e showcases para fortalecer ainda mais esse ambiente", destaca.

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A programação contará com nomes importantes da música brasileira. Entre eles estão:

  • Alceu Valença, na conferência "80 Girassóis de Alceu Valença";
  • Juçara Marçal;
  • Joyce Alane;
  • Sophia Chablau;
  • Vítor Araújo;
  • Maurício Pereira;
  • Juliano Holanda.

Também haverá um debate sobre Inteligência Artificial na música, reunindo a cantora Paula Lima, o produtor musical Felipe Vassão e o cantor e produtor Barro, para discutir os impactos das novas tecnologias no processo criativo e no mercado.

Confira a programação completa:

Mercado internacional também estará em pauta

A internacionalização da música brasileira será um dos principais temas da convenção. Representantes de importantes festivais e instituições culturais do Canadá, EUA, Japão e Uruguai participarão de painéis para discutir oportunidades de circulação internacional, intercâmbio e expansão da música brasileira no exterior.

Além disso, profissionais responsáveis pela gestão de carreiras de artistas como Liniker, Anelis Assumpção, Russo Passapusso, Arnaldo Antunes, Jotapê e Avuá compartilharão experiências sobre o mercado musical.

Showcases ocupam a Rua do Observatório

Divulgação
Jáder - Divulgação

A programação artística acontece nos dias 4 e 5 de setembro, sempre a partir das 19h20, na Rua do Observatório.

Sexta-feira (4)

  • Mestre Anderson Miguel
  • Samuel de Sabóia
  • Juçara Marçal, com o espetáculo Delta Estácio Blues
  • MC Soffia
  • Showcase dedicado ao Brega Funk

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Sábado (5)

  • Jáder
  • Núbia
  • Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro
  • Joyce Alane
  • Paulete Lindacelva

Documentário encerra a programação

O encerramento acontece no domingo (6), no Cinema São Luiz, com a exibição especial do documentário "Quando a gente vira um — Mestre Ambrósio", celebrando a trajetória de um dos grupos mais importantes da música pernambucana.

Porto Musical fortalece ocupação cultural do Recife

Pela primeira vez, a Golarrolê assina a coprodução do Porto Musical ao lado da Fina Produção, ampliando a ocupação cultural do Bairro do Recife e fortalecendo a integração entre as atividades de formação e a programação artística.

Realizado com apoio de instituições públicas e privadas, o Porto Musical chega aos 20 anos consolidado como uma das principais plataformas de negócios, capacitação e internacionalização da música brasileira.

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Serviço

  • Porto Musical 2026 – 20 anos
  • Data: 3 a 6 de setembro de 2026
  • Programação:
    • Conferências e oficinas: Paço do Frevo
    • Showcases: Rua do Observatório (4 e 5 de setembro)
    • Sessão especial: Documentário Quando a gente vira um — Mestre Ambrósio (6 de setembro), no Cinema São Luiz
  • Entrada: gratuita, mediante retirada prévia de ingressos.
  • Instagram: @portomusical

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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