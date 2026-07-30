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Petrônio e as Criaturas lança EP gravado a partir de transmissão virtual

Registro ao vivo de Petrônio e as Criaturas reúne 6 faixas que combinam rock psicodélico e ritmos nordestinos, com lançamento marcado para o streaming

Por Bianca Tavares Publicado em 30/07/2026 às 21:54
Petrônio e as Criaturas lança EP Mergulho Ao Vivo na sexta-feira
Petrônio e as Criaturas lança EP Mergulho Ao Vivo na sexta-feira - Divulgação

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O grupo pernambucano Petrônio e as Criaturas lança, nesta sexta-feira (31), o EP Mergulho Ao Vivo nas plataformas digitais de áudio. O trabalho é uma versão expandida do disco de estúdio lançado em 2021 e teve origem no registro de uma transmissão ao vivo realizada no YouTube durante o período de isolamento da pandemia de covid-19.

Com seis faixas remixadas e remasterizadas pelo produtor musical Fernando S., o projeto reúne performances espontâneas do repertório autoral da banda, caracterizado pela fusão entre o rock psicodélico e ritmos tradicionais do Nordeste. Segundo o compositor e vocalista Petrônio Lorena, o registro capturou a intensidade das interpretações no contexto de confinamento, o que motivou a transformação da live em álbum.

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Proposta sonora e composições do repertório

A sonoridade do EP apoia-se no diálogo entre a voz de Petrônio e o violão de 12 cordas de Rama Om, multi-instrumentista que integra o grupo desde 2016. A instrumentação traz camadas de influências jazzísticas com a inclusão de violino, guitarra, viola, gaita, marimba e djeridu.

As canções do EP perpassam diferentes momentos da carreira do compositor, unindo críticas sociais, referências literárias e memórias pessoais:

  • Critica social: A faixa Troglodita traz uma abordagem voltada ao rock cru para tratar de comportamentos violentos e ideológicos. Já Os Olhos Secos de Biu, escrita em 1995 e inspirada no poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, retrata a dinâmica socioeconômica e o contexto de exploração no interior nordestino.
  • Memória e cinema: As faixas Voador e Desenhos de Nuvens abordam lembranças da infância do artista em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Ambas integram a trilha sonora de produções cinematográficas dirigidas por Petrônio, como o longa-metragem O Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras (2016) e o filme Nascente.

Parcerias: Em Cogumelo Secular, parceria com o trombonista Juba Pires, a banda utiliza elementos lúdicos para construir uma letra de teor político sobre arranjos de inspiração celta. O trabalho é encerrado com Chão de Caramelo, parceria com o compositor carioca Jeff Chagas composta em 1998, música que tradicionalmente abre os shows do grupo.

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Além da trajetória musical, Petrônio Lorena atua como cineasta desde 2004, com foco no documentário autoral. Suas composições e temas instrumentais também figuram em produções audiovisuais como Sapato 36 (2021) e Paterno (2025).

Serviço

  • EP Mergulho Ao Vivo
  • Artista: Petrônio e as Criaturas
  • Data de lançamento: 31 de julho de 2026
  • Onde ouvir: Principais plataformas de streaming de música

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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