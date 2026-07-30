Petrônio e as Criaturas lança EP gravado a partir de transmissão virtual

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Registro ao vivo de Petrônio e as Criaturas reúne 6 faixas que combinam rock psicodélico e ritmos nordestinos, com lançamento marcado para o streaming

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O grupo pernambucano Petrônio e as Criaturas lança, nesta sexta-feira (31), o EP Mergulho Ao Vivo nas plataformas digitais de áudio. O trabalho é uma versão expandida do disco de estúdio lançado em 2021 e teve origem no registro de uma transmissão ao vivo realizada no YouTube durante o período de isolamento da pandemia de covid-19.

Com seis faixas remixadas e remasterizadas pelo produtor musical Fernando S., o projeto reúne performances espontâneas do repertório autoral da banda, caracterizado pela fusão entre o rock psicodélico e ritmos tradicionais do Nordeste. Segundo o compositor e vocalista Petrônio Lorena, o registro capturou a intensidade das interpretações no contexto de confinamento, o que motivou a transformação da live em álbum.

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Proposta sonora e composições do repertório

A sonoridade do EP apoia-se no diálogo entre a voz de Petrônio e o violão de 12 cordas de Rama Om, multi-instrumentista que integra o grupo desde 2016. A instrumentação traz camadas de influências jazzísticas com a inclusão de violino, guitarra, viola, gaita, marimba e djeridu.

As canções do EP perpassam diferentes momentos da carreira do compositor, unindo críticas sociais, referências literárias e memórias pessoais:

Critica social: A faixa Troglodita traz uma abordagem voltada ao rock cru para tratar de comportamentos violentos e ideológicos. Já Os Olhos Secos de Biu, escrita em 1995 e inspirada no poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, retrata a dinâmica socioeconômica e o contexto de exploração no interior nordestino.

A faixa Troglodita traz uma abordagem voltada ao rock cru para tratar de comportamentos violentos e ideológicos. Já Os Olhos Secos de Biu, escrita em 1995 e inspirada no poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, retrata a dinâmica socioeconômica e o contexto de exploração no interior nordestino. Memória e cinema: As faixas Voador e Desenhos de Nuvens abordam lembranças da infância do artista em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Ambas integram a trilha sonora de produções cinematográficas dirigidas por Petrônio, como o longa-metragem O Silêncio da Noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras (2016) e o filme Nascente.

Parcerias: Em Cogumelo Secular, parceria com o trombonista Juba Pires, a banda utiliza elementos lúdicos para construir uma letra de teor político sobre arranjos de inspiração celta. O trabalho é encerrado com Chão de Caramelo, parceria com o compositor carioca Jeff Chagas composta em 1998, música que tradicionalmente abre os shows do grupo.

Além da trajetória musical, Petrônio Lorena atua como cineasta desde 2004, com foco no documentário autoral. Suas composições e temas instrumentais também figuram em produções audiovisuais como Sapato 36 (2021) e Paterno (2025).

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