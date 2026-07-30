Pela primeira vez no Recife, projeto leva humanização e risoterapia a hospitais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Ação visita unidades de saúde da capital pernambucana entre os dias 3 e 5 de agosto, apoiada em estudos sobre os benefícios do humor.

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O projeto Rumo ao Riso realiza, entre os dias 3 e 5 de agosto, uma série de intervenções de humanização hospitalar em três instituições de saúde localizadas no Recife. A iniciativa utiliza elementos do humor, da música e da escuta ativa para oferecer suporte emocional a pacientes, acompanhantes e profissionais da área da saúde no ambiente hospitalar.

A programação na capital pernambucana tem início na segunda-feira (3), no Hospital de Câncer de Pernambuco. Na terça-feira (4), as atividades seguem no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), e o cronograma é encerrado na quarta-feira (5), no Hospital da Criança do Recife.

As visitas são conduzidas pela atriz e risoterapeuta Gabi Roncatti ao lado de equipe especializada. Durante as ações, os integrantes percorrem os setores das unidades alinhados às orientações das equipes médicas e aos protocolos de segurança de cada hospital.

As abordagens são adaptadas individualmente de acordo com a receptividade e o estado de saúde de cada paciente. A proposta busca criar momentos de pausas e acolhimento dentro da rotina de internações e tratamentos prolongados.

Impactos do riso na saúde segundo pesquisas

A prática da risoterapia conta com respaldo da literatura científica. Uma revisão sistemática com metanálise publicada em 2023 na revista científica PLOS ONE analisou oito estudos sobre o tema, somando 315 participantes.

O levantamento apontou que intervenções focadas no riso espontâneo geraram uma redução média de 31,9% nos níveis de cortisol, hormônio associado ao estresse no organismo. De acordo com o estudo, sessões únicas de riso, com duração entre nove e 60 minutos, apresentaram capacidade de reduzir os índices do hormônio, atuando como uma prática complementar ao tratamento médico convencional.

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