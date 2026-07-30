fechar
Agenda | Notícia

Acervo inédito celebra os 82 anos que Naná Vasconcelos completaria e preserva o legado do artista em Pernambuco

Projeto reúne objetos, registros audiovisuais e fotobiografia para preservar memória do artista com apoio da UFPE e curadoria de Patrícia Vasconcelos

Por Bianca Tavares Publicado em 30/07/2026 às 12:38
Imagem do acervo de Naná Vasconcelos
Imagem do acervo de Naná Vasconcelos - Bianca Tavares/Social1

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

No próximo dia 2 de agosto, Naná Vasconcelos completaria 82 anos. Para marcar a data e reforçar a preservação da memória de um dos maiores percussionistas da música brasileira, a viúva e curadora de sua obra, Patrícia Vasconcelos, recebeu jornalistas no Museu de Artes Afro Brasil Rolando Toro (MUAFRO PE), no Recife, para apresentar o trabalho de organização do acervo do artista e os projetos em andamento.

Ainda fechado para visitação pública, o acervo reúne instrumentos musicais, objetos pessoais, documentos, fotografias e registros audiovisuais que ajudam a contar a trajetória de Naná Vasconcelos. O material passa por um processo de catalogação e preservação realizado com a ajuda de um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Bianca Tavares/Social1
Imagem do grupo responsável pelo acervo de Naná Vasconcelos - Bianca Tavares/Social1

A iniciativa conta com a participação de estudantes do curso de Museologia da UFPE, que atuarão durante aproximadamente dez meses na identificação, organização e documentação do acervo. O trabalho busca garantir a conservação do patrimônio e preparar o conjunto para futuras ações de pesquisa, exposições e acesso ao público.

Durante o encontro, também foi apresentada a fotobiografia produzida por Augusto Lins Soares. A publicação reúne imagens que percorrem diferentes momentos da vida pessoal e da carreira de Naná Vasconcelos, destacando sua trajetória artística, o reconhecimento internacional e sua contribuição para a música brasileira.

Segundo Patrícia Vasconcelos, a proposta é manter vivo o legado do artista por meio da preservação de sua história e da valorização de sua produção cultural. Além da organização do acervo, novos projetos voltados à difusão da obra de Naná estão sendo desenvolvidos.

Reconhecido mundialmente por sua inovação na percussão e por aproximar ritmos brasileiros de diferentes culturas, Naná Vasconcelos deixou um legado que segue inspirando músicos e pesquisadores. A organização do acervo representa mais um passo para preservar essa história e permitir que as próximas gerações conheçam a dimensão de sua contribuição para a cultura brasileira.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Tom Cavalcante traz novo show ao Recife; confira a data e onde comprar os ingressos
AGENDA RECIFE

Tom Cavalcante traz novo show ao Recife; confira a data e onde comprar os ingressos
Porto Musical celebra 20 anos com programação no Bairro do Recife; confira as atrações
PORTO MUSICAL

Porto Musical celebra 20 anos com programação no Bairro do Recife; confira as atrações

Compartilhe

Tags

Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

Siga Bianca Tavares