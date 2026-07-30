Acervo inédito celebra os 82 anos que Naná Vasconcelos completaria e preserva o legado do artista em Pernambuco
Projeto reúne objetos, registros audiovisuais e fotobiografia para preservar memória do artista com apoio da UFPE e curadoria de Patrícia Vasconcelos
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No próximo dia 2 de agosto, Naná Vasconcelos completaria 82 anos. Para marcar a data e reforçar a preservação da memória de um dos maiores percussionistas da música brasileira, a viúva e curadora de sua obra, Patrícia Vasconcelos, recebeu jornalistas no Museu de Artes Afro Brasil Rolando Toro (MUAFRO PE), no Recife, para apresentar o trabalho de organização do acervo do artista e os projetos em andamento.
Ainda fechado para visitação pública, o acervo reúne instrumentos musicais, objetos pessoais, documentos, fotografias e registros audiovisuais que ajudam a contar a trajetória de Naná Vasconcelos. O material passa por um processo de catalogação e preservação realizado com a ajuda de um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
A iniciativa conta com a participação de estudantes do curso de Museologia da UFPE, que atuarão durante aproximadamente dez meses na identificação, organização e documentação do acervo. O trabalho busca garantir a conservação do patrimônio e preparar o conjunto para futuras ações de pesquisa, exposições e acesso ao público.
Durante o encontro, também foi apresentada a fotobiografia produzida por Augusto Lins Soares. A publicação reúne imagens que percorrem diferentes momentos da vida pessoal e da carreira de Naná Vasconcelos, destacando sua trajetória artística, o reconhecimento internacional e sua contribuição para a música brasileira.
Segundo Patrícia Vasconcelos, a proposta é manter vivo o legado do artista por meio da preservação de sua história e da valorização de sua produção cultural. Além da organização do acervo, novos projetos voltados à difusão da obra de Naná estão sendo desenvolvidos.
Reconhecido mundialmente por sua inovação na percussão e por aproximar ritmos brasileiros de diferentes culturas, Naná Vasconcelos deixou um legado que segue inspirando músicos e pesquisadores. A organização do acervo representa mais um passo para preservar essa história e permitir que as próximas gerações conheçam a dimensão de sua contribuição para a cultura brasileira.