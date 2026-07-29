Mestres da cultura popular promovem intercâmbio com oficinas e apresentações gratuitas no Recife

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Valorizar o diálogo entre diferentes manifestações culturais pernambucanas é a proposta do projeto "Na Pisada do Cavalo Marinho Boi Estrela: Intercâmbio de Tradições", que vai promover oficinas de dança e apresentações gratuitas em quatro territórios culturais do Recife, a partir do dia 1º de agosto.

A iniciativa idealizada pelo Mestre Fábio Soares, reúne o Cavalo Marinho Boi Estrela, o Caboclinho Sete Flexas, o Daruê Malungo, o Maracatu de Baque Virado Cambinda Estrela e os Guerreiros do Passo, em uma programação voltada ao intercâmbio de conhecimentos, práticas e saberes entre mestres, integrantes de cada grupo,a comunidade e o público em geral.

Ao longo do projeto, cada grupo receberá outro em sua sede para ministrar uma oficina sobre sua linguagem cultural.

Ao todo, serão oito oficinas: quatro conduzidas pelos grupos convidados e outras quatro pelo Cavalo Marinho Boi Estrela, sempre com foco na vivência prática das danças e tradições populares.

Ao final de cada ciclo, o Boi Estrela realiza uma apresentação na sede visitada, marcando a culminância das atividades e fortalecendo o encontro entre diferentes expressões culturais.

As oficinas serão ministradas por representantes de cada grupo,nomes reconhecidos das manifestações culturais de Pernambuco, como Edson Vogue, dos Guerreiros do Passo, que apresentará a metodologia inspirada no legado do Mestre Nascimento do Passo, Obailê Santana, do Daruê Malungo, carregando o legado do Mestre Meia Noite e Vilma Carijós, representando a dança afro;além dos mestres Paulinho Sete Flexas, que atualmente é o líder do tradicional grupo que carrega em seu nome, Adriano Santos, integrante do Coco dos Pretos e Mestre do Cambinda Estrela e Fábio Soares, Mestre e fundador do Cavalo Marinho Boi Estrela e idealizador do projeto.

Para Fábio Soares, o projeto reforça a difusão do Cavalo Marinho entre a comunidade e o fortalecimento de importantes grupos da Zona Norte recifense através de um intercâmbio de tradições.

“Recife sempre foi berço de diversas manifestações culturais,inclusive do Cavalo Marinho, e a poder realizar esse projeto reavivando o “Cavalo Marim” na cidade com a parceria e integração desses importantes grupos é um marco para brincadeira, comunidade e futuras gerações” destaca.

As atividades são gratuitas e destinadas ao público em geral, com vagas voltadas também para estudantes de escolas públicas, universitários, integrantes de grupos artísticos, agremiações culturais e associações comunitárias.

Para prática, é recomendado o uso de roupas leves e confortáveis. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário disponível no link da bio do Instagram do projeto (@cmboiestrela), com turmas limitadas a 20 participantes.



Esse projeto tem o incentivo do Edital de Convocação 2024 - Sistema de Incentivo à Cultura do

Município do Recife (SIC Recife), por meio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC), realizado pela

Fundação de Cultura da Cidade do Recife (@culturadorecife ) / Secretaria de Cultura / Prefeitura

do Recife.



Na Pisada do Cavalo Marinho Boi Estrela: Intercâmbio de Tradições

O que: Oficinas de dança e apresentações culturais gratuitas.

Quando: No Guerreiros do paço:

o Aulas de maracatu: 01/08 – 08/08 – 15/08 (Sábados)

o Aulas de cavalo marinho: 22/08 – 29/08 – 05/09 (Sábados)

o Apresentação Boi estrela: 12/09

No Daruê Malungo:

o Aulas de caboclinho: 03/08 – 04/08 – 05/08 (segunda, terça e quarta-feira)

o Aulas de cavalo marinho: 06/08 – 07/08 – 08/08 (quinta, sexta e sábado)

o Apresentação Boi Estrela: 08/08

No Caboclinho sete flechas:

o Aulas de frevo: 10/08 – 11/08 – 12/08 (segunda, terça e quarta-feira)

o Aulas de cavalo marinho: 13/08 – 14/08 – 15/08 (quinta, sexta e sábado)

o Apresentação Boi Estrela: 15/08

No Cambinda Estrela:

o Aulas de dança Afro: 14/09 – 15/09 – 16/09 (segunda, terça e quarta-feira)

o Aulas de cavalo marinho: 17/09 – 18/09 – 19/09 (quinta, sexta e sábado)

o Apresentação Boi Estrela: 19/09

Locais:

· Sede dos Guerreiros do Passo – Praça do Hipódromo, Hipódromo.

· Sede do Caboclinho Sete Flexas – Rua Egas Muniz, 47, Água Fria.

· Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo – Rua Passarela, 18A, Chão de Estrelas.

· Sede do Cambinda Estrela – Rua Dr. Elias Gomes, 420, Campina do Barreto.

Horários: