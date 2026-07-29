Mestres da cultura popular promovem intercâmbio com oficinas e apresentações gratuitas no Recife
"Na Pisada do Cavalo Marinho Boi Estrela: Intercâmbio de Tradições" reúne Cavalo Marinho, Caboclinho, Maracatu e Dança Afro
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Valorizar o diálogo entre diferentes manifestações culturais pernambucanas é a proposta do projeto "Na Pisada do Cavalo Marinho Boi Estrela: Intercâmbio de Tradições", que vai promover oficinas de dança e apresentações gratuitas em quatro territórios culturais do Recife, a partir do dia 1º de agosto.
A iniciativa idealizada pelo Mestre Fábio Soares, reúne o Cavalo Marinho Boi Estrela, o Caboclinho Sete Flexas, o Daruê Malungo, o Maracatu de Baque Virado Cambinda Estrela e os Guerreiros do Passo, em uma programação voltada ao intercâmbio de conhecimentos, práticas e saberes entre mestres, integrantes de cada grupo,a comunidade e o público em geral.
Ao longo do projeto, cada grupo receberá outro em sua sede para ministrar uma oficina sobre sua linguagem cultural.
Ao todo, serão oito oficinas: quatro conduzidas pelos grupos convidados e outras quatro pelo Cavalo Marinho Boi Estrela, sempre com foco na vivência prática das danças e tradições populares.
Ao final de cada ciclo, o Boi Estrela realiza uma apresentação na sede visitada, marcando a culminância das atividades e fortalecendo o encontro entre diferentes expressões culturais.
As oficinas serão ministradas por representantes de cada grupo,nomes reconhecidos das manifestações culturais de Pernambuco, como Edson Vogue, dos Guerreiros do Passo, que apresentará a metodologia inspirada no legado do Mestre Nascimento do Passo, Obailê Santana, do Daruê Malungo, carregando o legado do Mestre Meia Noite e Vilma Carijós, representando a dança afro;além dos mestres Paulinho Sete Flexas, que atualmente é o líder do tradicional grupo que carrega em seu nome, Adriano Santos, integrante do Coco dos Pretos e Mestre do Cambinda Estrela e Fábio Soares, Mestre e fundador do Cavalo Marinho Boi Estrela e idealizador do projeto.
Para Fábio Soares, o projeto reforça a difusão do Cavalo Marinho entre a comunidade e o fortalecimento de importantes grupos da Zona Norte recifense através de um intercâmbio de tradições.
“Recife sempre foi berço de diversas manifestações culturais,inclusive do Cavalo Marinho, e a poder realizar esse projeto reavivando o “Cavalo Marim” na cidade com a parceria e integração desses importantes grupos é um marco para brincadeira, comunidade e futuras gerações” destaca.
As atividades são gratuitas e destinadas ao público em geral, com vagas voltadas também para estudantes de escolas públicas, universitários, integrantes de grupos artísticos, agremiações culturais e associações comunitárias.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Para prática, é recomendado o uso de roupas leves e confortáveis. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário disponível no link da bio do Instagram do projeto (@cmboiestrela), com turmas limitadas a 20 participantes.
Esse projeto tem o incentivo do Edital de Convocação 2024 - Sistema de Incentivo à Cultura do
Município do Recife (SIC Recife), por meio do Fundo de Incentivo à Cultura (FIC), realizado pela
Fundação de Cultura da Cidade do Recife (@culturadorecife ) / Secretaria de Cultura / Prefeitura
do Recife.
Na Pisada do Cavalo Marinho Boi Estrela: Intercâmbio de Tradições
O que: Oficinas de dança e apresentações culturais gratuitas.
Quando: No Guerreiros do paço:
- o Aulas de maracatu: 01/08 – 08/08 – 15/08 (Sábados)
- o Aulas de cavalo marinho: 22/08 – 29/08 – 05/09 (Sábados)
- o Apresentação Boi estrela: 12/09
No Daruê Malungo:
- o Aulas de caboclinho: 03/08 – 04/08 – 05/08 (segunda, terça e quarta-feira)
- o Aulas de cavalo marinho: 06/08 – 07/08 – 08/08 (quinta, sexta e sábado)
- o Apresentação Boi Estrela: 08/08
No Caboclinho sete flechas:
- o Aulas de frevo: 10/08 – 11/08 – 12/08 (segunda, terça e quarta-feira)
- o Aulas de cavalo marinho: 13/08 – 14/08 – 15/08 (quinta, sexta e sábado)
- o Apresentação Boi Estrela: 15/08
No Cambinda Estrela:
- o Aulas de dança Afro: 14/09 – 15/09 – 16/09 (segunda, terça e quarta-feira)
- o Aulas de cavalo marinho: 17/09 – 18/09 – 19/09 (quinta, sexta e sábado)
- o Apresentação Boi Estrela: 19/09
Locais:
- · Sede dos Guerreiros do Passo – Praça do Hipódromo, Hipódromo.
- · Sede do Caboclinho Sete Flexas – Rua Egas Muniz, 47, Água Fria.
- · Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo – Rua Passarela, 18A, Chão de Estrelas.
- · Sede do Cambinda Estrela – Rua Dr. Elias Gomes, 420, Campina do Barreto.
Horários:
- Oficinas (segunda a sexta): das 18h às 21h.
- Oficinas (sábado): das 9h às 12h.
- Excepcionalmente na sede dos Guerreiros do Passo: oficina aos sábados, das 14h às 17h.
- Apresentações: das 18h às 19h (na sede dos Guerreiros do Passo, das 16h às 17h).
- Inscrições: Gratuitas, por formulário disponível no link da bio do Instagram do projeto (@cmboiestrela). Vagas limitadas a 20 participantes por turma.