Lenine apresenta "EITA" no Teatro Guararapes dia 8 de agosto
Espetáculo inspirado no novo audiovisual do cantor e compositor pernambucano reúne as novas canções e sucessos que marcaram sua trajetória
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Após o sucesso de crítica e a forte recepção do público, que abraçou o álbum e o filme nas plataformas digitais, Lenine leva aos palcos "EITA", transformando essa potência em experiência ao vivo.
A turnê, que estreou em maio em Fortaleza, chega ao Recife dia 8 de agosto, para única sessão no Teatro Guararapes - os últimos ingressos estão disponíveis no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro.
O show amplia a dimensão cênica do trabalho lançado em novembro de 2025 e reafirma a autonomia criativa do artista e seu vínculo visceral com o Nordeste, território afetivo e estético que atravessa cada canção, expandindo o conceito do álbum no encontro entre som, luz e poesia.
Em "EITA", Lenine estará acompanhado por sua banda, formada por Pantico Rocha (bateria), Bruno Giorgi (baixo), Gabriel Ventura (guitarra), Henrique Albino (sopros) e Negadeza (percussão).
Juntos, eles apresentam as 11 faixas do novo audiovisual, que cruzam tradição e contemporaneidade, e incorporam ao repertório sucessos que marcaram a trajetória do artista.
O espetáculo percorre a força percussiva das raízes nordestinas, a sofisticação harmônica do violão polifônico e a pulsação urbana que consagrou Lenine como uma das vozes mais inventivas da música brasileira.
Entre o espanto e o encantamento que a própria palavra sugere, Lenine entrega um show que sintetiza sua caminhada artística: híbrido, inventivo e profundamente brasileiro.
"EITA" não é apenas um espetáculo, mas a materialização de uma mente criativa em pleno domínio de sua arte, agora compartilhada ao vivo com o público.
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Lenine na turnê "EITA"
- Dia 8 de agosto de 2026, às 21h
- Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco
- Informações: (81) 4042-8400
Ingressos:
- Plateia Especial: R$ 260 e R$ 130 (meia)
- Plateia: R$ 220 e R$ 110 (meia)
- Balcão: R$ 180 e R$ 90 (meia)
- À venda no site CeconTickets e na bilheteria do teatro