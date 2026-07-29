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Lenine apresenta "EITA" no Teatro Guararapes dia 8 de agosto

Espetáculo inspirado no novo audiovisual do cantor e compositor pernambucano reúne as novas canções e sucessos que marcaram sua trajetória

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/07/2026 às 19:52
Lenine apresenta "EITA" no Teatro Guararapes dia 8 de agosto
Lenine apresenta "EITA" no Teatro Guararapes dia 8 de agosto - Foto: Tainá Cavalcante

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Após o sucesso de crítica e a forte recepção do público, que abraçou o álbum e o filme nas plataformas digitais, Lenine leva aos palcos "EITA", transformando essa potência em experiência ao vivo.

A turnê, que estreou em maio em Fortaleza, chega ao Recife dia 8 de agosto, para única sessão no Teatro Guararapes - os últimos ingressos estão disponíveis no site Cecon Tickets e na bilheteria do teatro.

O show amplia a dimensão cênica do trabalho lançado em novembro de 2025 e reafirma a autonomia criativa do artista e seu vínculo visceral com o Nordeste, território afetivo e estético que atravessa cada canção, expandindo o conceito do álbum no encontro entre som, luz e poesia.

Em "EITA", Lenine estará acompanhado por sua banda, formada por Pantico Rocha (bateria), Bruno Giorgi (baixo), Gabriel Ventura (guitarra), Henrique Albino (sopros) e Negadeza (percussão).

Juntos, eles apresentam as 11 faixas do novo audiovisual, que cruzam tradição e contemporaneidade, e incorporam ao repertório sucessos que marcaram a trajetória do artista.

O espetáculo percorre a força percussiva das raízes nordestinas, a sofisticação harmônica do violão polifônico e a pulsação urbana que consagrou Lenine como uma das vozes mais inventivas da música brasileira.

Entre o espanto e o encantamento que a própria palavra sugere, Lenine entrega um show que sintetiza sua caminhada artística: híbrido, inventivo e profundamente brasileiro.

"EITA" não é apenas um espetáculo, mas a materialização de uma mente criativa em pleno domínio de sua arte, agora compartilhada ao vivo com o público.

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Lenine na turnê "EITA"

  • Dia 8 de agosto de 2026, às 21h
  • Teatro Guararapes: Centro de Convenções de Pernambuco
  • Informações: (81) 4042-8400

Ingressos:

  • Plateia Especial: R$ 260 e R$ 130 (meia)
  • Plateia: R$ 220 e R$ 110 (meia)
  • Balcão: R$ 180 e R$ 90 (meia)
  • À venda no site CeconTickets e na bilheteria do teatro

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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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