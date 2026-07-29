Inscrições abertas para a 4° Etapa da Copa Caxangá GWM de Hipismo
Competição acontece neste sábado (1º) no Caxangá Golf & Country Club, no Recife, distribuindo R$ 22 mil em prêmios para atletas da região.
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Estão abertas as inscrições para a 4° Etapa da Copa Caxangá GWM de Hipismo, uma das principais competições da modalidade no Nordeste.
O evento ocorre neste sábado (1º de agosto), na sede do Caxangá Golf & Country Club, no Recife, com disputas das 8h às 16h. Os cavaleiros e amazonas devem se inscrever até sexta-feira (31), por meio deste link: https://cgcc-inscricao.macronetwork.com.br/torneios/
A competição envolve categorias como Kids, Iniciante, Aspirantes e Principal, entre outras. Além de somar pontos no ranking geral do campeonato, os atletas concorrem a prêmios como aparelhos de TV, assistentes virtuais (Alexa) e uma moto 0Km, totalizando R$ 22 mil em prêmios.
A Copa Caxangá GWM de Hipismo tem realização do Caxangá Golf & Country Club em parceria com a GWM Brasil.