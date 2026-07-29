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Inscrições abertas para a 4° Etapa da Copa Caxangá GWM de Hipismo

Competição acontece neste sábado (1º) no Caxangá Golf & Country Club, no Recife, distribuindo R$ 22 mil em prêmios para atletas da região.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 29/07/2026 às 19:47
Inscrições abertas para a 4ª Etapa da Copa Caxangá de Hipismo
Inscrições abertas para a 4ª Etapa da Copa Caxangá de Hipismo - Clube Caxangá Golf/DIvulgação

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Estão abertas as inscrições para a 4° Etapa da Copa Caxangá GWM de Hipismo, uma das principais competições da modalidade no Nordeste.

O evento ocorre neste sábado (1º de agosto), na sede do Caxangá Golf & Country Club, no Recife, com disputas das 8h às 16h. Os cavaleiros e amazonas devem se inscrever até sexta-feira (31), por meio deste link: https://cgcc-inscricao.macronetwork.com.br/torneios/

A competição envolve categorias como Kids, Iniciante, Aspirantes e Principal, entre outras. Além de somar pontos no ranking geral do campeonato, os atletas concorrem a prêmios como aparelhos de TV, assistentes virtuais (Alexa) e uma moto 0Km, totalizando R$ 22 mil em prêmios.

A Copa Caxangá GWM de Hipismo tem realização do Caxangá Golf & Country Club em parceria com a GWM Brasil.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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