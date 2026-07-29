Gregório Duvivier estreia "O Céu da Língua" no Recife; veja datas, horários e ingressos
Sucesso de público e crítica, O Céu da Língua chega ao Teatro Guararapes com quatro sessões e uma proposta que celebra a riqueza da língua portuguesa.
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Depois de passar por mais de 50 cidades em dez países e reunir um público superior a 300 mil espectadores, o espetáculo O Céu da Língua chega ao Recife nesta quarta-feira (29).
Estrelada por Gregório Duvivier, a montagem faz curta temporada no Teatro Guararapes, em Olinda, com quatro apresentações distribuídas entre quarta (29) e quinta-feira (30).
Premiado em importantes eventos do teatro brasileiro, o espetáculo mistura humor, poesia e reflexões sobre a língua portuguesa, transformando expressões populares, sotaques e lembranças afetivas em uma narrativa que dialoga com diferentes gerações.
A procura antecipada pelos ingressos foi intensa e algumas sessões já estão praticamente esgotadas.
O que esperar de O Céu da Língua?
Com direção de Luciana Paes, que também assina a dramaturgia ao lado de Gregório Duvivier, a peça utiliza a língua portuguesa como ponto de partida para discutir temas como memória, identidade e cultura brasileira.
Ao longo de cerca de 85 minutos, o ator alterna observações do cotidiano, referências literárias e situações bem-humoradas para mostrar como as palavras fazem parte da construção das relações e da maneira como as pessoas enxergam o mundo.
- O espetáculo recebeu reconhecimento da crítica especializada. Gregório venceu o Prêmio Bibi Ferreira na categoria de Melhor Ator, enquanto a montagem conquistou o Prêmio do Humor RJ de Melhor Texto e Melhor Espetáculo.
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Como comprar ingressos para Gregório Duvivier no Recife?
As apresentações acontecem nos dias 29 e 30 de julho, sempre em dois horários: 18h e 20h30, no Teatro Guararapes, localizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.
- Segundo a produção, as sessões das 20h30 estão praticamente esgotadas, restando apenas ingressos destinados ao público PCD na plateia.
- Já para as sessões extras das 18h, ainda há lugares disponíveis no balcão, além das vagas reservadas para pessoas com deficiência.
Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 160 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.
Serviço: Gregório Duvivier apresenta O Céu da Língua
- Espetáculo: O Céu da Língua
- Local: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco (Olinda)
Datas e horários:
- 29 de julho (quarta-feira): 18h e 20h30
- 30 de julho (quinta-feira): 18h e 20h30
- Ingressos: entre R$ 50 e R$ 160
- Duração: 85 minutos
- Classificação indicativa: 12 anos