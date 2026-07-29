Gregório Duvivier estreia "O Céu da Língua" no Recife; veja datas, horários e ingressos

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Sucesso de público e crítica, O Céu da Língua chega ao Teatro Guararapes com quatro sessões e uma proposta que celebra a riqueza da língua portuguesa.

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Depois de passar por mais de 50 cidades em dez países e reunir um público superior a 300 mil espectadores, o espetáculo O Céu da Língua chega ao Recife nesta quarta-feira (29).

Estrelada por Gregório Duvivier, a montagem faz curta temporada no Teatro Guararapes, em Olinda, com quatro apresentações distribuídas entre quarta (29) e quinta-feira (30).

Premiado em importantes eventos do teatro brasileiro, o espetáculo mistura humor, poesia e reflexões sobre a língua portuguesa, transformando expressões populares, sotaques e lembranças afetivas em uma narrativa que dialoga com diferentes gerações.

A procura antecipada pelos ingressos foi intensa e algumas sessões já estão praticamente esgotadas.

O que esperar de O Céu da Língua?

Imagem do espetáculo O Céu da Língua - Divulgação/Annelize Tozetto

Com direção de Luciana Paes, que também assina a dramaturgia ao lado de Gregório Duvivier, a peça utiliza a língua portuguesa como ponto de partida para discutir temas como memória, identidade e cultura brasileira.

Ao longo de cerca de 85 minutos, o ator alterna observações do cotidiano, referências literárias e situações bem-humoradas para mostrar como as palavras fazem parte da construção das relações e da maneira como as pessoas enxergam o mundo.

O espetáculo recebeu reconhecimento da crítica especializada. Gregório venceu o Prêmio Bibi Ferreira na categoria de Melhor Ator, enquanto a montagem conquistou o Prêmio do Humor RJ de Melhor Texto e Melhor Espetáculo.

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Como comprar ingressos para Gregório Duvivier no Recife?

As apresentações acontecem nos dias 29 e 30 de julho, sempre em dois horários: 18h e 20h30, no Teatro Guararapes, localizado no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Segundo a produção, as sessões das 20h30 estão praticamente esgotadas , restando apenas ingressos destinados ao público PCD na plateia.

, restando apenas ingressos destinados ao público PCD na plateia. Já para as sessões extras das 18h, ainda há lugares disponíveis no balcão, além das vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 160 e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Serviço: Gregório Duvivier apresenta O Céu da Língua

Espetáculo: O Céu da Língua

O Céu da Língua Local: Teatro Guararapes – Centro de Convenções de Pernambuco (Olinda)

Datas e horários: