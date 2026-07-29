Gravatá Jazz Festival reúne Ana Cañas e grandes nomes do blues na programação do 3º Festival Pernambuco Meu País
Uma das atrações mais esperadas da passagem do festival por Gravatá acontece gratuitamente no dia 1º de agosto, na Rua do Norte, Bairro de Santa Luzia
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A cidade de Gravatá recebe uma programação especial da terceira edição do Festival Pernambuco Meu País, promovido pelo Governo de Pernambuco.
Entre as atrações mais esperadas está o Gravatá Jazz Festival, que será realizado nesse sábado (dia 1º de agosto), a partir das 18h, no bairro de Santa Luzia,um dos mais tradicionais polos culturais da cidade.
Produzido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco — Fundarpe — e da Empresa de Turismo de Pernambuco — Empetur —, o evento, totalmente gratuito, reunirá artistas de Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro em uma noite dedicada ao jazz, ao blues e à soul music.
Esta será a terceira edição especial do Gravatá Jazz Festival. A curadoria é assinada pelos músicos e produtores Giovanni Papaleo e Jackson Rocha Jr., criadores do evento, que apostam no encontro entre artistas reconhecidos nacionalmente e importantes representantes da cena musical pernambucana.
Um dos destaques da programação será a cantora e compositora Ana Cañas. Conhecida pela presença marcante nos palcos e por uma trajetória que transita pela música popular brasileira, pelo rock e pelo blues, a artista paulista apresentará sua vertente jazzística ao lado do cantor pernambucano Arthur Philipe.
O encontro fará uma homenagem a dois ícones da história do jazz mundial: Billie Holiday e Frank Sinatra. O repertório revisitará canções eternizadas pelos artistas, unindo a interpretação de Ana Cañas à tradição dos grandes crooners representada por Arthur Philipe.
A programação também contará com a Uptown Band, pioneira da cena blues pernambucana. O grupo levará ao palco seu repertório de clássicos do blues tradicional, além de novas versões do projeto “Reginaldo Rossi em Blues”, que recria sucessos do cantor pernambucano na linguagem do gênero norte-americano.
Para a apresentação em Gravatá, a Uptown Band recebe dois convidados. O gaitista Jefferson Gonçalves, do Rio de Janeiro, é considerado um dos principais nomes do blues brasileiro e chega ao evento após uma turnê pelo México.
O segundo convidado é Joanatan Richard, um dos grandes nomes da guitarra blues do Agreste pernambucano.
A banda Vintage Pepper também integra a programação. Conhecido por transitar com desenvoltura entre o jazz e a soul music, o grupo pernambucano apresenta um repertório marcado pela elegância dos arranjos e pela sofisticação musical.
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Nos intervalos dos shows, a Móbile Jazz Band circulará entre o público com um repertório inspirado no jazz tradicional de Nova Orleans. Criado a partir do próprio festival, o grupo é hoje considerado uma das principais bandas de jazz de rua do Nordeste.
A edição especial reforça a vocação de Gravatá para receber grandes eventos culturais e amplia a diversidade musical do 3º Festival Pernambuco Meu País, aproximando o público de diferentes gerações e vertentes do jazz e do blues.
PRÉVIA NO RECIFE
Antes da programação em Gravatá, o público poderá conferir uma prévia especial do evento no Recife. A “Prévia do Gravatá Jazz Festival” acontece no dia 31 de julho, no EntreVinhos, em Boa Viagem, com apresentações da Uptown Band, do gaitista Jefferson Gonçalves e do cantor Arthur Philipe.
“Ao integrar o Gravatá Jazz Festival à programação do Pernambuco Meu País, reafirmamos nosso compromisso com a pluralidade cultural.
Queremos que cada cidade receba uma programação que dialogue com sua identidade e, ao mesmo tempo, amplie o acesso da população a grandes espetáculos.
Gravatá já tem uma tradição consolidada no jazz, e o festival potencializa essa vocação, fortalecendo o turismo, a economia e a circulação da música de qualidade em Pernambuco”, afirma Carla Pereira, diretora-geral do Festival Pernambuco Meu País.
3ª edição especial do Gravatá Jazz Festival
- Data: 1º de agosto de 2026
- Horário: a partir das 18h
- Local: Rua do Norte, Santa Luzia — Gravatá
- Atrações: Ana Cañas convida Arthur Philipe; Uptown Band convida Jefferson Gonçalves e Joanatan Richard; Vintage Pepper; e Móbile Jazz Band
- Curadoria: Giovanni Papaleo e Jackson Rocha Jr.
- Produção: Governo de Pernambuco, por meio da Fundarpe e da Empetur
- Acesso: gratuito
- Integra a programação do 3º Festival Pernambuco Meu País
Prévia do Gravatá Jazz Festival
- Data: 31 de julho de 2026
- Local: EntreVinhos, Boa Viagem — Recife
- Atrações: Uptown Band, Jefferson Gonçalves e Arthur Philipe