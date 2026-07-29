Gravatá Jazz Festival reúne Ana Cañas e grandes nomes do blues na programação do 3º Festival Pernambuco Meu País

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Uma das atrações mais esperadas da passagem do festival por Gravatá acontece gratuitamente no dia 1º de agosto, na Rua do Norte, Bairro de Santa Luzia

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A cidade de Gravatá recebe uma programação especial da terceira edição do Festival Pernambuco Meu País, promovido pelo Governo de Pernambuco.

Entre as atrações mais esperadas está o Gravatá Jazz Festival, que será realizado nesse sábado (dia 1º de agosto), a partir das 18h, no bairro de Santa Luzia,um dos mais tradicionais polos culturais da cidade.

Produzido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco — Fundarpe — e da Empresa de Turismo de Pernambuco — Empetur —, o evento, totalmente gratuito, reunirá artistas de Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro em uma noite dedicada ao jazz, ao blues e à soul music.

Esta será a terceira edição especial do Gravatá Jazz Festival. A curadoria é assinada pelos músicos e produtores Giovanni Papaleo e Jackson Rocha Jr., criadores do evento, que apostam no encontro entre artistas reconhecidos nacionalmente e importantes representantes da cena musical pernambucana.

Um dos destaques da programação será a cantora e compositora Ana Cañas. Conhecida pela presença marcante nos palcos e por uma trajetória que transita pela música popular brasileira, pelo rock e pelo blues, a artista paulista apresentará sua vertente jazzística ao lado do cantor pernambucano Arthur Philipe.

O encontro fará uma homenagem a dois ícones da história do jazz mundial: Billie Holiday e Frank Sinatra. O repertório revisitará canções eternizadas pelos artistas, unindo a interpretação de Ana Cañas à tradição dos grandes crooners representada por Arthur Philipe.

A programação também contará com a Uptown Band, pioneira da cena blues pernambucana. O grupo levará ao palco seu repertório de clássicos do blues tradicional, além de novas versões do projeto “Reginaldo Rossi em Blues”, que recria sucessos do cantor pernambucano na linguagem do gênero norte-americano.

Para a apresentação em Gravatá, a Uptown Band recebe dois convidados. O gaitista Jefferson Gonçalves, do Rio de Janeiro, é considerado um dos principais nomes do blues brasileiro e chega ao evento após uma turnê pelo México.

O segundo convidado é Joanatan Richard, um dos grandes nomes da guitarra blues do Agreste pernambucano.

A banda Vintage Pepper também integra a programação. Conhecido por transitar com desenvoltura entre o jazz e a soul music, o grupo pernambucano apresenta um repertório marcado pela elegância dos arranjos e pela sofisticação musical.

Nos intervalos dos shows, a Móbile Jazz Band circulará entre o público com um repertório inspirado no jazz tradicional de Nova Orleans. Criado a partir do próprio festival, o grupo é hoje considerado uma das principais bandas de jazz de rua do Nordeste.

A edição especial reforça a vocação de Gravatá para receber grandes eventos culturais e amplia a diversidade musical do 3º Festival Pernambuco Meu País, aproximando o público de diferentes gerações e vertentes do jazz e do blues.

PRÉVIA NO RECIFE

Antes da programação em Gravatá, o público poderá conferir uma prévia especial do evento no Recife. A “Prévia do Gravatá Jazz Festival” acontece no dia 31 de julho, no EntreVinhos, em Boa Viagem, com apresentações da Uptown Band, do gaitista Jefferson Gonçalves e do cantor Arthur Philipe.

“Ao integrar o Gravatá Jazz Festival à programação do Pernambuco Meu País, reafirmamos nosso compromisso com a pluralidade cultural.

Queremos que cada cidade receba uma programação que dialogue com sua identidade e, ao mesmo tempo, amplie o acesso da população a grandes espetáculos.

Gravatá já tem uma tradição consolidada no jazz, e o festival potencializa essa vocação, fortalecendo o turismo, a economia e a circulação da música de qualidade em Pernambuco”, afirma Carla Pereira, diretora-geral do Festival Pernambuco Meu País.

3ª edição especial do Gravatá Jazz Festival



Data: 1º de agosto de 2026

Horário: a partir das 18h

Local: Rua do Norte, Santa Luzia — Gravatá

Atrações: Ana Cañas convida Arthur Philipe; Uptown Band convida Jefferson Gonçalves e Joanatan Richard; Vintage Pepper; e Móbile Jazz Band

Curadoria: Giovanni Papaleo e Jackson Rocha Jr.

Produção: Governo de Pernambuco, por meio da Fundarpe e da Empetur

Acesso: gratuito

Integra a programação do 3º Festival Pernambuco Meu País

Prévia do Gravatá Jazz Festival

