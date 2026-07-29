Festival 'A Letra e a Voz' une Brasil, África e Portugal neste sábado (1º) no Teatro de Santa Isabel
Performance Literária "O Mar que nos Habita" leva ao Teatro de Santa Isabel uma leitura dinamizada que reúne poesia, música e performance
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O histórico Salão Nobre do Teatro de Santa Isabel recebe, no dia 1º de agosto (sábado), às 19h, o espetáculo de leitura dinamizada O Mar que nos Habita, uma das atrações da programação oficial do Festival Recifense A Letra e a Voz.
A apresentação propõe uma travessia poética entre Brasil, África e Portugal, reunindo textos de autores que dialogam por meio da língua, memória, ancestralidade e resistência.
Com curadoria do escritor e poeta Plínio Pacheco Oliveira, o espetáculo rompe com o formato tradicional das leituras públicas ao transformar a poesia em experiência cênica.
A montagem reúne as interpretações dos atores Fabiana Pirro, Nínive Caldas, Júnior Sampaio, Gheuza e Mayra Waquim, enquanto a atmosfera sonora é construída ao vivo pelo músico Márcio Oliveira.
O repertório privilegia nomes da literatura pernambucana, estabelecendo pontes com importantes vozes da literatura brasileira, africana e portuguesa.
A seleção reúne poemas dos pernambucanos João Cabral de Melo Neto, Carlos Pena Filho, Cida Pedrosa, Luna Vitrolira e Plínio Pacheco, além de Castro Alves, Mia Couto, de Moçambique,** José Craveirinha**, de Moçambique, e dos portugueses Eugénio de Andrade e Sophia de Mello Breyner.
Mais do que uma leitura de poemas, O Mar que nos Habita convida o público a experimentar a palavra como voz, música e performance, construindo uma travessia entre diferentes territórios, culturas e gerações.
O espetáculo evidencia as identidades, os ritmos e as experiências compartilhadas entre os povos banhados pelo Atlântico, celebrando a poesia como um elo vivo entre Brasil, África e Portugal.
A entrada é gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes da apresentação, na bilheteria do Teatro de Santa Isabel, mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Banco de Alimentos do Recife. A distribuição está sujeita à lotação do espaço.
Performance Literária O Mar que nos Habita – Festival Recifense A Letra e a Voz
- Quando: 1º de agosto (sábado), às 19h
- Onde: Salão Nobre do Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio, Recife – PE)
- Entrada: Gratuita. Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível para o Banco de Alimentos do Recife. Sujeito à lotação.