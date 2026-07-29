Concurso de modelos chega ao Recife com contratos de até R$ 100 mil; veja como participar
Interessados poderão participar da seleção presencial do The Youth. A iniciativa aposta em diversidade e oferece premiações que chegam a R$ 100 mil.
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Quem sonha em iniciar uma carreira na moda terá uma oportunidade no Recife neste fim de semana. O concurso nacional The Youth realiza uma seletiva presencial na capital pernambucana neste sábado (1º), reunindo candidatos interessados em ingressar nos mercados fashion e publicitário.
A participação é gratuita e aberta a pessoas de qualquer identidade de gênero com, no mínimo, 16 anos completos.
A etapa acontece na loja Ellus do Shopping RioMar e integra um circuito com mais de 45 seletivas espalhadas pelo Brasil.
Os vencedores da competição poderão receber contratos de trabalho de até R$ 100 mil, além de acompanhamento profissional para desenvolvimento da carreira.
Quem pode participar do concurso de modelos?
O The Youth é voltado para pessoas residentes no Brasil interessadas em atuar como modelos comerciais ou de moda. Segundo a organização, menores de 18 anos podem participar desde que apresentem autorização dos pais ou do responsável legal.
Além da seletiva presencial, as inscrições continuam disponíveis gratuitamente pela internet até o dia 28 de agosto, permitindo que candidatos de diferentes regiões participem do processo.
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O idealizador do projeto e CEO da Thinkers, Renato Guedes, afirma que o objetivo vai além dos padrões tradicionais da indústria.
"A seleção não começa pelas 'medidas'. Buscamos identidade, buscamos seres humanos com vivências e sonhos. Estamos aqui para potencializar vidas e ampliar destinos."
Como funciona a seleção do The Youth?
Os participantes passam por uma triagem inicial e entrevistas presenciais durante as etapas regionais. Os classificados avançam para as semifinais, realizadas em lojas da Ellus ou parceiros da marca em diferentes estados.
Os finalistas participarão de uma semana de preparação em São Paulo, com treinamentos de passarela, fotografia, filmagem, comunicação, autocuidado e desenvolvimento profissional ao lado de especialistas do setor.
A final nacional está marcada para 26 de setembro, nos Estúdios Thinkers, na capital paulista. Além dos contratos de até R$ 100 mil para a categoria feminina, os vencedores terão gerenciamento de carreira nacional e internacional pela Thinkers Models.
Segundo Renato Guedes, o projeto busca aproximar talentos de oportunidades reais.
"O The Youth foi desenhado para aproximar talentos de oportunidades concretas na moda e na publicidade, com suporte real e responsabilidade no desenvolvimento de carreira."
Quando e onde acontece a seletiva no Recife?
A etapa pernambucana será realizada no sábado, 1º de agosto, às 15h, na loja Ellus do Shopping RioMar, no Recife.
As inscrições permanecem abertas pelo site oficial do concurso. Além das premiações destinadas aos modelos, a organização informou que cidades dos vencedores receberão doações para instituições que atendem crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, como parte das ações sociais do projeto.
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Serviço: The Youth – Seletiva Recife
- Data: 1º de agosto (sábado)
- Horário: 15h
- Local: Loja Ellus – Shopping RioMar Recife
- Inscrições: gratuitas, pelo site oficial do concurso
- Público: pessoas a partir de 16 anos (menores precisam de autorização do responsável)