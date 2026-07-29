Café com Bongarbit celebra 2ªedição gratuita na comunidade da Xambá com show, microfone aberto e inteligência ancestral

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Nova sambada digital ao ar livre no Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar - Guitinho da Xambá, em Olinda, neste sábado (1º de agosto), às 16h

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O Café com Bongarbit esquenta sua sambada digital, que une tradição e tecnologia, no Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar - Guitinho da Xambá, em Olinda/PE (Rua Ieda, nº 103, bairro de São Benedito).

Aberto sempre ao público em geral, o encontro chega à 2ª edição neste sábado (1º de agosto), às 16h, com entrada gratuita, classificação indicativa livre e ao ar livre.

A programação reúne artistas da cultura negra — percussionista Thúlio Xambá, rapper Okado do Canal e Dj Phino —, que se juntam para uma apresentação conjunta.

Além da atração musical, o Café com Bongarbit está com uma novidade: microfone aberto para a palavra. O objetivo é ouvir quem escreve, declama e compartilha poesia, literatura e rima que dialoguem com o universo afro-brasileiro, afro-indígena, antirracista e popular.

O espaço é livre para poeta, poetisa, declamador, declamadora, artista ou qualquer pessoa que deseja expressar sentimento por meio da voz, com versos, histórias e poéticas. Essa ação afirmativa traz para a estreia o poeta, compositor e artista visual pernambucano André Cordeiro.

É importante informar que as atividades do Café com Bongarbit, que acontecem uma vez no mês até dezembro deste ano e sempre aos sábados, estão diretamente ligadas à agenda do projeto “Escola Bongarbit de Luteria de Instrumentos Musicais Orgânicos e Digitais da Xambá”.

“A sambada do Café com Bongarbit proporciona vivências com foco nos instrumentos orgânicos e digitais e na inteligência ancestral. São encontros entre a tradição popular e as novas tecnologias, trazendo música, experimentação, troca, concepções artísticas, coletividade, memória e ancestralidade, onde tambores, instrumentos digitais e invenção ancestral se conectam para tocar, vivenciar e criar coletivamente a partir também da ideia do pertencimento. Já o microfone aberto é uma oportunidade para quem quiser somar com versos, histórias e palavras, ampliando as perspectivas poética, crítica e criação coletiva”, destaca Thúlio Xambá, coordenador do Bongarbit e do Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar.

A realização do Café com Bongarbit rende novos desdobramentos dentro do projeto “Escola Bongarbit de Luteria de Instrumentos Musicais Orgânicos e Digitais da Xambá”, uma produção do Bongarbit em parceria com o Instituto Fab Lab Rec, organização ligada à cultura maker e à fabricação digital no Recife/PE. Além disso, tem o apoio do Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar – Guitinho da Xambá e o patrocínio da Transpetro, por meio do Ministério da Cultura e do Programa Rouanet Nordeste.

“Mais do que uma escola, o Bongarbit funciona como um laboratório de criação cultural e tecnológica. A tradição afro-brasileira, com elementos ancestrais como cabaças, tambores e corporalidade de percussão, a experimentação sonora e a fabricação digital se encontram e se unem para criar novos instrumentos musicais, transformando história, território e cultura em plataformas de inovação”, acrescenta Thúlio.

A sambada vai além de uma apresentação artística, sendo um espaço de conhecimento que une mestres, mestras, artistas e público.

Por meio da vivência, vínculos de pertencimento, preservação da memória e compartilhamento do saber são fortalecidos. Ao longo das gerações, as sambadas têm sido fundamentais para a continuidade das tradições afro-indígenas e populares que compõem a identidade cultural de Pernambuco.

“Temos que reforçar que a sambada é um encontro da cultura popular pernambucana, sempre presente nas diversas expressões culturais, sobretudo no coco, maracatu rural, cavalo-marinho etc. As sambadas conectam música, dança, poesia, celebração e convivência comunitária em um mesmo território de troca de saberes”, explica Thulio Xambá.

Thúlio atua na percussão e na voz por diversos projetos pernambucanos de música autoral, como Grupo Bongar, banda Abulidu e grupo Orí.

Ele também está à frente da direção musical, trilha sonora e arranjos & melodias de grupos e coletivos de teatro, cinema e artes cênicas e performáticas, assim como faz a função de ator, produtor e musicista. Vale destacar que o artista realiza diversas contribuições para a cultura popular.

O artista pernambucano Okado do Canal, da Favela do Canal (bairro do Arruda, Zona Norte do Recife), e o Dj Phino, natural de São Paulo/SP e cria do bairro da Bomba do Hemetério (Zona Norte recifense), se juntam a Thúlio Xambá. Eles fazem o show em conjunto pela quarta vez desde a estreia ao vivo, realizada em 2024, no Teatro Marco Camarotti (bairro de Santo Amaro, Recife), pela Mostra de Música Leão do Norte.

As outras apresentações ocorreram no Pátio de São Pedro (bairro de São José, Recife), em 2026, e na Favela do Canal, no ano de 2025. Além disso, os três preparam em conjunto o álbum musical “Heranças”, como resultado futuro dos encontros entre eles.

Okado do Canal tem influência e relação direta com movimento hip hop. Inclusive, é referência pernambucana na periferia onde mora e nas expressões da cultura urbana, conquistando representações e reconhecimentos locais, nacionais e internacionais (nos países das Américas, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, e por outros do mundo entre eles Áustria, França, Itália e Eslováquia).

Suas vivências são como B-boy (dançarino de breaking), jurado de batalhas de danças urbanas, cantor/compositor de rap e arte-educador, além de ator, diretor audiovisual e produtor cultural. No cinema, é protagonista do filme pernambucano “Rio Doce” (longa-metragem), premiado nacionalmente.

Também atua em nível nacional no filme “Carro Rei” (2021), de longa-metragem. Ainda por cima, destaca-se desde 2021 pela atuação no espetáculo Baile do Menino Deus (PE), com presenças seguidas na peça apresentada no Marco Zero, no Recife Antigo, e confirmação da sua continuidade no elenco para 2026.

Na própria Favela do Canal, Okado é o responsável e criador do Centro Cultural “Ladobeco”, espaço independente de vivências que produz e recebe atividades educativas e formativas de hip hop, cinema, artes urbanas e cultura periférica, entre outras oficinas de educação popular, sobretudo para crianças e jovens do território e das comunidades vizinhas.

Ele leva a ideia do “Ladobeco” para diversos lugares, como no Café com Bongarbit e nos encontros que acontecem com frequência no Centro de Arte e Cultura Grupo Bongar - Guitinho da Xambá.

Outro fato é a parceria na música autoral, rimas, batidas e narrativas urbanas entre Okado do Canal e Dj Phino, que lançaram juntos o EP “Desafio” (2021) e somam shows nas ruas, palcos, festivais, feiras, mostras, encontros e movimentos artístico-culturais etc.

O rapper e letrista Okado disponibiliza músicas nas plataformas digitais desde 2019, reunindo uma discografia com diversas canções únicas — a primeira registrada é “Às Vezes Dói Ser Forte”, no ano de 2019 —, e três EP’s. Além de “Desafio”, “Preto Mermo” (2020) e “Mudanças” (2019) na internet.

Phino faz produção musical, toca música eletrônica unindo ritmos urbanos, periféricos e afro-brasileiros — rap, afrotrap, embolada, frevo, funk&soul, matrizes africanas, percussividades, latinidades etc — e como pesquisador e arte-educador estuda essas conexões entre as sonoridades, a partir das referências da cultura negra e influências do movimento hip hop.

Ele também está no elenco de espetáculos, performances e projetos de artes cênicas, como o da apresentação “Revinda” (PE), na qual assina a trilha sonora, além de acompanhar a artista pernambucana Bell Puã, do Recife, nas apresentações musicais.

Desde 2012, atua como DJ produzindo e coordenando intervenções urbanas. Já se apresentou nos festivais locais Coquetel Molotov, Afrobaile, Batekoo Recife, Baile Charme REC e muito mais.

Café com Bongarbit - 2ª edição