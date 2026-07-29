6ª edição do Aniversário de Allan Carlos promove show beneficiente em Piedade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Renda total dos ingressos será destinada à reforma do Centro Espírita Deus Cristo e Caridade em Jaboatão; veja programação completa

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A 6ª edição do Aniversário de Allan Carlos - A Festa acontece neste domingo (2), no The Garden Open Mall, em Piedade. O evento, que inicia a partir das 15h, é promovido pelo cantor Allan Carlos, reunindo diversos artistas locais para um show beneficiente.

O ingresso custa R$ 20,00 e estão disponíveis no site da plataforma Sympla. Os recursos adquiridos serão destinados à reforma do Centro Espírita Deus Cristo e Caridade, localizado no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes.

Programação

Além do cantor pernambucano, o público receberá apresentações de Betty Xuca, Condinho, Dani Verolli, Djair Jr, Neto Brayner, Mara Drag, Monike Carvalho, Renan Santos, Xande Estilizado, Walter Azevedo, entre outros.

Todas as apresentações abriram mão de cachês para que toda a renda seja destinada à reforma da instituição, que foi atingida com chuvas recentes no município.

"Este ano, eu escolhi essa entidade para ser agracidada pelo projeto por ser séria, com 38 anos de história e que presta assistência social para todo o entorno da comunidade atendendo famílias, gestantes, mães, jovens e crianças de 4 a 12 anos com alimentos, enxovais, cestas básicas e muitas outras atividades", declarou Allan Carlos.

Aniversário de Allan Carlos - A Festa Beneficente (6ª edição)