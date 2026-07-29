fechar
Agenda | Notícia

6ª edição do Aniversário de Allan Carlos promove show beneficiente em Piedade

Renda total dos ingressos será destinada à reforma do Centro Espírita Deus Cristo e Caridade em Jaboatão; veja programação completa

Por Bianca Tavares Publicado em 29/07/2026 às 13:46
Imagem de Allan Carlos no palco
Imagem de Allan Carlos no palco - Cassiano Henrique

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A 6ª edição do Aniversário de Allan Carlos - A Festa acontece neste domingo (2), no The Garden Open Mall, em Piedade. O evento, que inicia a partir das 15h, é promovido pelo cantor Allan Carlos, reunindo diversos artistas locais para um show beneficiente.

O ingresso custa R$ 20,00 e estão disponíveis no site da plataforma Sympla. Os recursos adquiridos serão destinados à reforma do Centro Espírita Deus Cristo e Caridade, localizado no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes.

Programação

Além do cantor pernambucano, o público receberá apresentações de Betty Xuca, Condinho, Dani Verolli, Djair Jr, Neto Brayner, Mara Drag, Monike Carvalho, Renan Santos, Xande Estilizado, Walter Azevedo, entre outros.

Leia Também

Todas as apresentações abriram mão de cachês para que toda a renda seja destinada à reforma da instituição, que foi atingida com chuvas recentes no município. 

"Este ano, eu escolhi essa entidade para ser agracidada pelo projeto por ser séria, com 38 anos de história e que presta assistência social para todo o entorno da comunidade atendendo famílias, gestantes, mães, jovens e crianças de 4 a 12 anos com alimentos, enxovais, cestas básicas e muitas outras atividades", declarou Allan Carlos.

Aniversário de Allan Carlos - A Festa Beneficente (6ª edição)

  • Data: Domingo, 02/08/2026
  • Horário: A partir das 15h
  • Local: The Garden Open Mall – Av. Bernardo Vieira de Melo, 209, Piedade
  • Ingresso: R$ 20,00 (disponível em sympla.com.br/produtor/opaproducoes)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Gregório Duvivier estreia "O Céu da Língua" no Recife; veja datas, horários e ingressos
TEATRO GUARARAPES

Gregório Duvivier estreia "O Céu da Língua" no Recife; veja datas, horários e ingressos
Sport anuncia chegada do volante Murilo Rhikman até o fim de 2026
SPORT

Sport anuncia chegada do volante Murilo Rhikman até o fim de 2026

Compartilhe

Tags

Imagem de Bianca Tavares

Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

Siga Bianca Tavares