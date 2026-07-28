Porto Musical divulga programação completa da edição comemorativa de 20 anos no Bairro do Recife

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De 3 a 5 de setembro, evento discute Inteligência Artificial e traz showcases de Juçara Marçal, MC Soffia e Joyce Alane com acesso livre.

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O Porto Musical divulgou a programação completa da edição que celebra os 20 anos de uma das principais plataformas de conexão, formação e internacionalização da música brasileira.

Entre os dias 3 e 6 de setembro, o evento ocupará o Paço do Frevo, a Rua do Observatório, a Praça do Arsenal e o Cinema São Luiz, reunindo artistas, produtores, empresários, gestores culturais, selos, representantes de festivais e profissionais do mercado musical do Brasil e do exterior.

Ao longo de quatro dias, a convenção promoverá conferências, oficinas, showcases, debates e atividades formativas sobre os principais temas que movimentam a indústria da música na atualidade, como Inteligência Artificial, gestão de carreiras, políticas públicas, festivais, circulação internacional, distribuição digital, composição, direção musical e o papel dos selos na construção de artistas.

Uma das novidades desta edição será o acesso gratuito às conferências, oficinas e atividades formativas realizadas no Paço do Frevo.

O público poderá participar mediante retirada prévia de ingressos, ampliando o acesso ao conhecimento e fortalecendo o Porto Musical como espaço de formação e desenvolvimento para artistas e profissionais do setor.

“Chegar aos 20 anos mostra a força do Porto Musical como um espaço de transformação da música independente brasileira. Esta edição celebra essa trajetória reunindo artistas, gestores, produtores, festivais e profissionais que estão nos bastidores construindo carreiras, criando conexões e movimentando a música no Brasil e no mundo. Pensamos uma programação diversa, que reúne formação, debates, negócios e showcases para fortalecer ainda mais esse ambiente”, afirma Melina Hickson, diretora do Porto Musical e da Fina Produção.

Entre os destaques estão a conferência “80 Girassóis de Alceu Valença”, com participação do cantor e compositor pernambucano; os debates sobre Inteligência Artificial com Paula Lima, Felipe Vassão e Barro; a participação de Juçara Marçal, Joyce Allane, Sophia Chablau, Vítor Araújo, Maurício Pereira e Juliano Holanda; além de representantes de festivais do Canadá, Estados Unidos, Japão e Uruguai.

A programação também reúne profissionais responsáveis pela gestão de importantes carreiras da música brasileira, como Priscila Melo, que atua com Liniker e Anelis Assumpção; André Maia, responsável por Jotapê e Avuá; Lohana Schalken, que acompanha a carreira de Russo Passapusso; e Bruno Cupim, que trabalha com Arnaldo Antunes e Vítor Araújo.

Pela primeira vez, o Porto Musical contará com a Golarrolê na coprodução da convenção, ao lado da Fina Produção, fortalecendo ainda mais a ocupação cultural do Bairro do Recife e aproximando as atividades de formação da programação artística.

Mercado internacional e novos desafios da música



A programação internacional reunirá representantes de alguns dos principais festivais e instituições de música do mundo.

O painel promovido pelo Music From Brasil, BM&A e ApexBrasil contará com Mercedes Cajax, do Sunfest (Canadá); Priscila Santana, do Central Park SummerStage (Estados Unidos); Miharu Matsuhashi, do FRUE Festival (Japão); e Leandro Quiroga Ferreres, do Festival Medio y Medio (Uruguai), discutindo como a música brasileira vem sendo percebida no mercado internacional e quais caminhos podem ampliar sua circulação pelo mundo.

Outro destaque será o debate sobre Inteligência Artificial no fazer musical, reunindo a cantora Paula Lima, o produtor musical vencedor de alguns Grammys, Felipe Vassão e o cantor e produtor, Barro, para discutir os impactos das novas tecnologias na criação artística e no mercado.

A programação também aborda temas estratégicos para quem trabalha com música, como políticas públicas, gestão de carreiras, fortalecimento dos selos musicais, distribuição digital, venda de ingressos, composição, direção musical e o papel dos festivais na formação de público e circulação de artistas.

Showcases ocupam a Rua do Observatório



A programação artística acontecerá nos dias 4 e 5 de setembro, na Rua do Observatório, com cinco apresentações por noite, sempre a partir das 19h20, reunindo nomes da música pernambucana e nacional.

Na sexta-feira (4), sobem ao palco Mestre Anderson Miguel, Samuel de Sabóia, Juçara Marçal, apresentando o premiado Delta Estácio Blues, MC Soffia e um showcase dedicado ao Brega Funk.

Já no sábado (5), será a vez de Jáder, Núbia, Sophia Chablau & Felipe Vaqueiro, Joyce Alane e Paulete Lindacelva.

Além da programação principal, o Porto Musical encerra sua edição, no domingo (6), com a exibição especial do documentário “Quando a gente vira um — Mestre Ambrósio”, no Cinema São Luiz.

Patrocínios e Apoios que viabilizam o Porto Musical 2026

O Porto Musical tem a concepção e direção da Fina Produção e em seus 20 anos e é realizado com fomento da Fundação Nacional das Artes, entidade vinculada ao Ministério da Cultura do Governo Federal.

O patrocínio da Prefeitura do Recife, Secretaria de Cultura, com o selo Recife Cidade da Música da Unesco. A Sympla é a plataforma oficial do Porto Musical. O Porto também tem o apoio do programa Music From Brasil, da Apex Brasil e BMA, da UBC, do Sebrae e Tratore. Apoio institucional da Abrafin e Paço do Frevo.

Confira a programação completa:

Porto Musical 2026 — 20 anos