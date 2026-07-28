Pernambuco Centro de Convenções recebe congressos, shows e eventos esportivos na programação de agosto
Agenda do mês reúne simpósios, feiras, espetáculos musicais, corrida fitness híbrida e eventos corporativos; confira os detalhes
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O mês de agosto será marcado por uma intensa programação no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, reunindo eventos voltados aos segmentos de saúde, educação, negócios, cultura, entretenimento e esporte.
Ao longo do mês, o equipamento receberá congressos, simpósios, feiras, apresentações musicais, espetáculos e experiências esportivas que devem atrair milhares de visitantes de Pernambuco e de outros estados.
"Nossa programação foi pensada para atender públicos diversos e consolidar o Pernambuco Centro de Convenções como um espaço plural, capaz de receber, simultaneamente, grandes feiras, espetáculos, eventos corporativos e congressos. Essa diversidade fortalece o calendário de eventos do Estado, movimenta a economia e amplia as oportunidades para o turismo de negócios e de entretenimento", afirma Raquel Gaudêncio - gerente comercial do Pernambuco Centro de Convenções.
Entre os destaques da programação está o I Simpósio Pernambucano de Oncologia Veterinária, que acontece nos dias 1º e 2 de agosto, reunindo profissionais, pesquisadores e estudantes para discutir avanços no diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer em animais, fortalecendo a medicina veterinária no estado.
Na agenda musical, grandes nomes da música brasileira passam pelo Centro de Convenções.
O público poderá acompanhar o Manifesto Musical com Henrique & Juliano, um dos maiores festivais sertanejos do país, além do espetáculo Bravo Tenores In Concert, que promete emocionar com um repertório de clássicos nacionais e internacionais.
A programação inclui ainda o aguardado show de Lenine, um dos artistas mais importantes da música brasileira contemporânea, além das apresentações de Marina Sena, referência da nova cena da música nacional, e Diogo Nogueira, que leva ao palco seu consagrado repertório de samba.
O mês também será movimentado pelas feiras e grandes eventos de negócios. A Expo Bebê Gestante e Recife Fashion Kids reunirá expositores dos segmentos materno-infantil e de moda infantil, oferecendo produtos, serviços, desfiles e novidades para gestantes, famílias e empreendedores.
Outro destaque é a gravação do novo DVD da banda Saia Rodada, marcada para o dia 16 de agosto, em uma grande estrutura montada na área externa do equipamento, reunindo fãs do forró de diversas regiões.
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Na área da saúde, o calendário também contempla o 8º Simpósio do Complexo Hospitalar da UPE, promovendo debates científicos, atualização profissional e troca de experiências entre especialistas, pesquisadores e estudantes da área.
O esporte também ganha espaço com a realização da Hybrid RUN BR – Etapa Recife, considerada a principal corrida fitness híbrida premium do Nordeste.
A competição simula o formato HYROX, combinando corrida e exercícios funcionais em oito estações de treino. Realizada em ambiente fechado, a prova proporciona uma experiência imersiva e desafia atletas amadores e profissionais em uma disputa que une resistência, força e estratégia.
Fechando a programação de destaque, o humor toma conta do Teatro Guararapes com o stand up de Flávio Andrade, enquanto a diversidade de eventos ao longo do mês reafirma o Pernambuco Centro de Convenções como um espaço multifuncional capaz de receber iniciativas de diferentes segmentos, movimentando a economia, o turismo de negócios e a cadeia produtiva de eventos em Pernambuco.
Programação de Agosto – Pernambuco Centro de Convenções
SIMESPE – Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco
- Data: 31 de julho a 2 de agosto
- Local: Teatro Guararapes e áreas de apoio
- Horário: 31/07, das 18h às 22h30 | 01 e 02/08, das 7h às 20h
I Simpósio Pernambucano de Oncologia Veterinária
- Data: 1º e 2 de agosto
- Local: Auditório Brum
- Horário: Das 7h às 16h
Congresso Ser Educacional
- Data: 5 a 7 de agosto
- Local: Diversos espaços
- Horário: Das 7h às 22h
Bravo Tenores In Concert
- Data: 7 de agosto
- Local: Teatro Guararapes
- Horário: Das 16h à 0h
Manifesto Musical com Henrique & Juliano
- Data: 8 de agosto
- Local: Arena de Eventos 1 (área externa)
- Horário: Das 16h à 0h
Show de Lenine
- Data: 8 de agosto
- Local: Teatro Guararapes
- Horário: Das 21h às 23h
Expo Bebê Gestante e Recife Fashion Kids
- Data: 12 a 16 de agosto
- Local: Ala Sul (Portões A, B, G e H)
- Horário: Das 8h às 22h
Bee Gees Alive
- Data: 14 de agosto
- Local: Teatro Guararapes
- Horário: Das 21h às 23h
The Good Village
- Data: 15 de agosto
- Local: Teatro Guararapes
- Horário: Das 21h às 23h
Cia Spring
- Data: 15 de agosto
- Local: Auditório 4 e Salas de Apoio
- Horário: Das 15h30 às 19h30
Gravação do DVD Saia Rodada
- Data: 16 de agosto
- Local: Arena de Eventos 3 (área externa)
- Horário: Das 13h à 0h
Quarteiro Experience 2026
- Data: 17 e 18 de agosto
- Local: Diversos espaços
- Horário: Das 8h às 22h
8º Simpósio do Complexo Hospitalar da UPE
- Data: 20 de agosto
- Local: Auditório 4
- Horário: Das 9h às 21h
Encontro de Casais Elo
- Data: 21 a 23 de agosto
- Local: Teatro Guararapes Chico Science
- Horário: Das 21h às 23h
Hybrid RUN BR – Etapa Recife
- Data: 22 de agosto
- Local: Portões A e B dos Pavilhões de Feiras
- Horário: Das 8h às 22h
Pizza Master
- Data: 25 de agosto
- Local: Auditórios 1, 2 e 3 e área externa
- Horário: Das 8h às 22h
Marina Sena
- Data: 28 de agosto
- Local: Pavilhão de Feiras – Portões A e B
- Horário: Das 21h às 4h
Diogo Nogueira
- Data: 28 de agosto
- Local: Teatro Guararapes Chico Science
- Horário: Das 19h às 22h30
Stand Up com Flávio Andrade
- Data: 29 de agosto
- Local: Teatro Guararapes Chico Science
- Horário: Das 21h às 22h30
Show David Coelho
- Data: 29 de agosto
- Local: Teatro Beberibe
- Horário: Das 19h às 22h
Jornada da Dança 2026
- Data: 30 de agosto
- Local: Teatro Guararapes Chico Science
- Horário: Das 18h às 20h
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