Pernambuco Centro de Convenções recebe congressos, shows e eventos esportivos na programação de agosto

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O mês de agosto será marcado por uma intensa programação no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, reunindo eventos voltados aos segmentos de saúde, educação, negócios, cultura, entretenimento e esporte.

Ao longo do mês, o equipamento receberá congressos, simpósios, feiras, apresentações musicais, espetáculos e experiências esportivas que devem atrair milhares de visitantes de Pernambuco e de outros estados.

"Nossa programação foi pensada para atender públicos diversos e consolidar o Pernambuco Centro de Convenções como um espaço plural, capaz de receber, simultaneamente, grandes feiras, espetáculos, eventos corporativos e congressos. Essa diversidade fortalece o calendário de eventos do Estado, movimenta a economia e amplia as oportunidades para o turismo de negócios e de entretenimento", afirma Raquel Gaudêncio - gerente comercial do Pernambuco Centro de Convenções.

Entre os destaques da programação está o I Simpósio Pernambucano de Oncologia Veterinária, que acontece nos dias 1º e 2 de agosto, reunindo profissionais, pesquisadores e estudantes para discutir avanços no diagnóstico, tratamento e prevenção do câncer em animais, fortalecendo a medicina veterinária no estado.

Na agenda musical, grandes nomes da música brasileira passam pelo Centro de Convenções.

O público poderá acompanhar o Manifesto Musical com Henrique & Juliano, um dos maiores festivais sertanejos do país, além do espetáculo Bravo Tenores In Concert, que promete emocionar com um repertório de clássicos nacionais e internacionais.

A programação inclui ainda o aguardado show de Lenine, um dos artistas mais importantes da música brasileira contemporânea, além das apresentações de Marina Sena, referência da nova cena da música nacional, e Diogo Nogueira, que leva ao palco seu consagrado repertório de samba.

O mês também será movimentado pelas feiras e grandes eventos de negócios. A Expo Bebê Gestante e Recife Fashion Kids reunirá expositores dos segmentos materno-infantil e de moda infantil, oferecendo produtos, serviços, desfiles e novidades para gestantes, famílias e empreendedores.

Outro destaque é a gravação do novo DVD da banda Saia Rodada, marcada para o dia 16 de agosto, em uma grande estrutura montada na área externa do equipamento, reunindo fãs do forró de diversas regiões.

Na área da saúde, o calendário também contempla o 8º Simpósio do Complexo Hospitalar da UPE, promovendo debates científicos, atualização profissional e troca de experiências entre especialistas, pesquisadores e estudantes da área.

O esporte também ganha espaço com a realização da Hybrid RUN BR – Etapa Recife, considerada a principal corrida fitness híbrida premium do Nordeste.

A competição simula o formato HYROX, combinando corrida e exercícios funcionais em oito estações de treino. Realizada em ambiente fechado, a prova proporciona uma experiência imersiva e desafia atletas amadores e profissionais em uma disputa que une resistência, força e estratégia.

Fechando a programação de destaque, o humor toma conta do Teatro Guararapes com o stand up de Flávio Andrade, enquanto a diversidade de eventos ao longo do mês reafirma o Pernambuco Centro de Convenções como um espaço multifuncional capaz de receber iniciativas de diferentes segmentos, movimentando a economia, o turismo de negócios e a cadeia produtiva de eventos em Pernambuco.

Programação de Agosto – Pernambuco Centro de Convenções

SIMESPE – Simpósio de Estudos e Práticas Espíritas de Pernambuco



Data: 31 de julho a 2 de agosto

Local: Teatro Guararapes e áreas de apoio

Horário: 31/07, das 18h às 22h30 | 01 e 02/08, das 7h às 20h

I Simpósio Pernambucano de Oncologia Veterinária



Data: 1º e 2 de agosto

Local: Auditório Brum

Horário: Das 7h às 16h

Congresso Ser Educacional



Data: 5 a 7 de agosto

Local: Diversos espaços

Horário: Das 7h às 22h

Bravo Tenores In Concert



Data: 7 de agosto

Local: Teatro Guararapes

Horário: Das 16h à 0h

Manifesto Musical com Henrique & Juliano



Data: 8 de agosto

Local: Arena de Eventos 1 (área externa)

Horário: Das 16h à 0h

Show de Lenine



Data: 8 de agosto

Local: Teatro Guararapes

Horário: Das 21h às 23h

Expo Bebê Gestante e Recife Fashion Kids



Data: 12 a 16 de agosto

Local: Ala Sul (Portões A, B, G e H)

Horário: Das 8h às 22h

Bee Gees Alive



Data: 14 de agosto

Local: Teatro Guararapes

Horário: Das 21h às 23h

The Good Village



Data: 15 de agosto

Local: Teatro Guararapes

Horário: Das 21h às 23h

Cia Spring



Data: 15 de agosto

Local: Auditório 4 e Salas de Apoio

Horário: Das 15h30 às 19h30

Gravação do DVD Saia Rodada



Data: 16 de agosto

Local: Arena de Eventos 3 (área externa)

Horário: Das 13h à 0h

Quarteiro Experience 2026



Data: 17 e 18 de agosto

Local: Diversos espaços

Horário: Das 8h às 22h

8º Simpósio do Complexo Hospitalar da UPE



Data: 20 de agosto

Local: Auditório 4

Horário: Das 9h às 21h

Encontro de Casais Elo



Data: 21 a 23 de agosto

Local: Teatro Guararapes Chico Science

Horário: Das 21h às 23h

Hybrid RUN BR – Etapa Recife



Data: 22 de agosto

Local: Portões A e B dos Pavilhões de Feiras

Horário: Das 8h às 22h

Pizza Master



Data: 25 de agosto

Local: Auditórios 1, 2 e 3 e área externa

Horário: Das 8h às 22h

Marina Sena



Data: 28 de agosto

Local: Pavilhão de Feiras – Portões A e B

Horário: Das 21h às 4h

Diogo Nogueira



Data: 28 de agosto

Local: Teatro Guararapes Chico Science

Horário: Das 19h às 22h30

Stand Up com Flávio Andrade



Data: 29 de agosto

Local: Teatro Guararapes Chico Science

Horário: Das 21h às 22h30

Show David Coelho



Data: 29 de agosto

Local: Teatro Beberibe

Horário: Das 19h às 22h

Jornada da Dança 2026

