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"O Figurante": Mateus Solano apresenta primeiro monólogo no Recife

Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, o ator traz ao Teatro Luiz Mendonça uma comédia dramática sobre seus próprios pensamentos como ator

Por Bianca Tavares Publicado em 29/07/2026 às 10:41
Imagem de Mateus Solano durante o monólogo "O Figurante"
Imagem de Mateus Solano durante o monólogo "O Figurante" - Dalton Valerio

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Recife recebe, pela primeira vez, o monólogo "O Figurante", de Mateus Solano nos dias 31 de julho, 1° e 2 de agosto. Em uma espécie de comédia dramática, o ator traz questionamentos sobre sua própria carreira, existência e embates que enfrentou durante a vida.

A apresentação, que já passou por 50 cidades do Brasil, tem como objetivo questionar qual o seu papel no mundo e conta com três sessões no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu. Os ingressos custam a partir de R$80 e já estão disponíveis para compra pelo site ou na bilheteria física.

Mihuel Thiré dirige o monólogo, após colaborar com o espetáculo "Selfie", também ao lado do ator. “Somos um animal que cria histórias para viver e um mundo para acreditar. Na ânsia em fazer parte desse mundo, acabamos por nos afastar de nós mesmos a ponto de não saber se somos protagonistas ou figurantes de nossa própria história”, comenta Mateus Solano.

  • A dramaturgia foi construída a partir do método Escrita na Cena, desenvolvido por Isabel Teixeira, que estimulou o ator a explorar sua criatividade por meio de improvisos. As cenas criadas por Mateus foram gravadas, transcritas e reelaboradas por Isabel para compor o texto final, preservando a autenticidade das reflexões do personagem.

“Atores e atrizes escrevem no ar da cena, onde vírgula é respiração, e texto é palavra dita e depois encarnada no papel. Essa é a tinta de base usada para escrever ‘O Figurante’. Partimos de improvisos de Mateus Solano e posteriormente mergulhamos no árduo e delicioso trabalho de composição e estruturação dramatúrgica. ‘O Figurante’ coloca no centro o que normalmente é deixado de lado, ampliando o olhar para o que muitas vezes passa despercebido”, explica Isabel Teixeira.

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O diretor reforça que o trabalho em equipe dos dois é um quebra-cabeça que encaixa muito bem. “Sempre acreditei em um teatro que debate direto com a sociedade, que toca o público. O que queremos dizer? Como vamos dizer? Acompanho o trabalho desse brilhante ator que dá vida a um outro ator (o personagem) que, por sua vez, não consegue brilhar. O trabalho é fazer este personagem quase desaparecer, estar fora de foco, ser parte do cenário”, afirma.

[TEATRO] O Figurante, com Mateus Solano

  • Dias 31 de julho de 2026 (sexta-feira), às 20h
  • Dia 1º de agosto de 2026 (sábado), às 20h
  • Dia 2 de agosto de 2026 (domingo), às 17h
  • Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife

Ingressos:

  • R$ 160 e R$ 80 (meia), à venda na bilheteria do teatro e na plataforma online
  • Link: https://teatroluizmendonca.byinti.com/#/event/ofigurante
  • Duração: 70 minutos

Ficha Técnica:

  • Dramaturgia: Isabel Teixeira, Mateus Solano e Miguel Thiré.
  • Atuação: Mateus Solano.
  • Direção: Miguel Thiré.
  • Direção de Produção: Carlos Grun.
  • Direção de Movimento: Toni Rodrigues.
  • Desenho de Luz: Daniela Sanches.
  • Direção Musical e Trilha Original: João Thiré.
  • Design Gráfico: Rita Ariani.
  • Desenho de Som: João Thiré.
  • Fotos: Guto Costa.
  • Equipe de Produção: Flavia Espírito Santo, Glauce Guima, Kakau Berredo e Cleidinaldo Alves.
  • Idealização e Realização: Mateus Solano, Miguel Thiré e Carlos Grun.
  • Produção: Bem Legal Produções.
  • Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli.

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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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