"O Figurante": Mateus Solano apresenta primeiro monólogo no Recife
Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, o ator traz ao Teatro Luiz Mendonça uma comédia dramática sobre seus próprios pensamentos como ator
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Recife recebe, pela primeira vez, o monólogo "O Figurante", de Mateus Solano nos dias 31 de julho, 1° e 2 de agosto. Em uma espécie de comédia dramática, o ator traz questionamentos sobre sua própria carreira, existência e embates que enfrentou durante a vida.
A apresentação, que já passou por 50 cidades do Brasil, tem como objetivo questionar qual o seu papel no mundo e conta com três sessões no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu. Os ingressos custam a partir de R$80 e já estão disponíveis para compra pelo site ou na bilheteria física.
Mihuel Thiré dirige o monólogo, após colaborar com o espetáculo "Selfie", também ao lado do ator. “Somos um animal que cria histórias para viver e um mundo para acreditar. Na ânsia em fazer parte desse mundo, acabamos por nos afastar de nós mesmos a ponto de não saber se somos protagonistas ou figurantes de nossa própria história”, comenta Mateus Solano.
- A dramaturgia foi construída a partir do método Escrita na Cena, desenvolvido por Isabel Teixeira, que estimulou o ator a explorar sua criatividade por meio de improvisos. As cenas criadas por Mateus foram gravadas, transcritas e reelaboradas por Isabel para compor o texto final, preservando a autenticidade das reflexões do personagem.
“Atores e atrizes escrevem no ar da cena, onde vírgula é respiração, e texto é palavra dita e depois encarnada no papel. Essa é a tinta de base usada para escrever ‘O Figurante’. Partimos de improvisos de Mateus Solano e posteriormente mergulhamos no árduo e delicioso trabalho de composição e estruturação dramatúrgica. ‘O Figurante’ coloca no centro o que normalmente é deixado de lado, ampliando o olhar para o que muitas vezes passa despercebido”, explica Isabel Teixeira.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O diretor reforça que o trabalho em equipe dos dois é um quebra-cabeça que encaixa muito bem. “Sempre acreditei em um teatro que debate direto com a sociedade, que toca o público. O que queremos dizer? Como vamos dizer? Acompanho o trabalho desse brilhante ator que dá vida a um outro ator (o personagem) que, por sua vez, não consegue brilhar. O trabalho é fazer este personagem quase desaparecer, estar fora de foco, ser parte do cenário”, afirma.
[TEATRO] O Figurante, com Mateus Solano
- Dias 31 de julho de 2026 (sexta-feira), às 20h
- Dia 1º de agosto de 2026 (sábado), às 20h
- Dia 2 de agosto de 2026 (domingo), às 17h
- Teatro Luiz Mendonça – Parque Dona Lindu: Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife
Ingressos:
- R$ 160 e R$ 80 (meia), à venda na bilheteria do teatro e na plataforma online
- Link: https://teatroluizmendonca.byinti.com/#/event/ofigurante
- Duração: 70 minutos
Ficha Técnica:
- Dramaturgia: Isabel Teixeira, Mateus Solano e Miguel Thiré.
- Atuação: Mateus Solano.
- Direção: Miguel Thiré.
- Direção de Produção: Carlos Grun.
- Direção de Movimento: Toni Rodrigues.
- Desenho de Luz: Daniela Sanches.
- Direção Musical e Trilha Original: João Thiré.
- Design Gráfico: Rita Ariani.
- Desenho de Som: João Thiré.
- Fotos: Guto Costa.
- Equipe de Produção: Flavia Espírito Santo, Glauce Guima, Kakau Berredo e Cleidinaldo Alves.
- Idealização e Realização: Mateus Solano, Miguel Thiré e Carlos Grun.
- Produção: Bem Legal Produções.
- Assessoria de Imprensa: Adriana Balsanelli.