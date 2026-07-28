"Esse é Sérvulo Esmeraldo": Caixa Cultural Recife promove exposição e atividades em homenagem ao artista
Programação em homenagem ao artista segue até o dia 25 de outubro com entrada franca, exibição de curta-metragem, exposição e mais
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Neste sábado (1°), a CAIXA Cultural Recife promove diversas atividades em homenagem ao artista Sérvulo Esmeraldo. Até o dia 25 de outubro, o espaço recebe ações que exaltam o artista cearense.
A atividade do dia 1° inicia a partir das 16h, com exibição de curta-metragem, roda de conversa, lançamento do catálogo e uma visita guiada. O acesso é gratuito e os ingressos serão distribuídos a partir das 15h no dia do evento.
Confira a programação completa:
Curta-metragem - Mulher Barco
Filme do diretor cearense Tibico Brasil sobre a escultura “La Femme Bateau”, de Sérvulo Esmeraldo. Instalada na Ponte dos Ingleses, na Praia de Iracema, “La Femme Bateau” se transformou em um dos principais cartões-postais da capital cearense, construiu uma relação afetiva com a população e é uma das 34 obras públicas do artista espalhadas por Fortaleza em processo de tombamento.
Após a exibição, haverá um debate com Dodora Guimarães, curadora da mostra e presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo, sobre a importância da preservação da arte pública, pauta sempre defendida pelo escultor.
Catálogo da exposição
A partir das 16h30, ocorre a distribuição do catálogo da exposição "Esse é Sérvulo Esmeraldo", com mais de 50 obras que foram desenvolvidas durante as sete décadas de carreira do artista, incluindo esculturas, pinturas, gravuras e desenhos.
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Visita guiada
A visita guiada, aberto ao público pela mostra, será realizada por Dodora Guimarães. A previsão de encerramento no dia 1° de agosto é às 18h.
SERVIÇO:
Exibição do curta “Mulher Barco”, seguida por bate-papo, lançamento do catálogo da exposição “Esse é Sérvulo Esmeraldo” e visita guiada
- Local: CAIXA Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife.
- Dia 1º de agosto, a partir das 16h
- Ingressos gratuitos distribuídos a partir das 15h na bilheteria da CAIXA Cultural.
Exposição “Esse é Sérvulo Esmeraldo”
- Em cartaz até 25 de outubro de 2026
- Horários de visitação: de terça a sábado, das 10h às 20h (entrada até 19h45); e domingos e feriados, das 10h às 18h (entrada até 17h45)
- Entrada franca