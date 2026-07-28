Dia dos Pais: Plaza Shopping promove nova edição do Festival de Boteco

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Programação especial para o Dia dos Pais inclui nova edição do Festival de Boteco e conta com diversas apresentações entre 1° e 9 de agosto

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Nova edição do Festival de Boteco do Plaza Shopping irá homenagear o Dia dos Pais. Entre os dias 1, 2, 8 e 9 de agosto de 2026, o jardim externo do piso L2 reúne atividades, gastronomia e apresentações para todos os gostos.

Das 15h às 22h, o público contará com uma variedade de bebidas e petiscos, som ao vivo, especialmente samba, com acesso gratuito.

O projeto "Encontro nos Tempos de Escola" também apresenta bandas locais que marcaram a geração antiga na Zona Norte, a partir das 16h30, com nomes como Arriasamba, Puro Desejo & Pra Variar, Quarenta Mais e Segura a Onda. Já Samba de Mesa, Sambarrasta, De Cara Com o Samba e Pagunça estão escaladas como atrações principais, a partir das 19h.

"O Festival de Boteco já faz parte do calendário de eventos do Plaza Shopping e reúne gastronomia, música e lazer para toda a família. Nesta edição especial de Dia dos Pais, queremos celebrar também a nostalgia, com bandas que marcaram época na Zona Norte, proporcionando reencontros, boas lembranças e novos momentos para serem vividos em família", reforça a gerente de Marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.

Gastronomia

Bar do Guaiamundo, Bar do Vizinho, Bar Teco e Come Come estão entre as apostas que marcam presença no local, com comidas de boteco, cervejas geladas e drinks clássicos.

Área Kids - em parceria com o Sítio Dourado

E para receber toda a família, a área Kids, em parceria com o Sítio Dourado, preparou atividades lúdicas, oficinas artísticas, experiências sensoriais, recreação e vivências circenses para crianças de 4 até 10 anos.

As inscrições são feitas no local, com sessões disponíveis das 15h às 21h, duração de 45 minutos e capacidade para 15 crianças por horário.

Acessibilidade

Prezando pelo bem-estar e conforto de todos, o Plaza Shopping disponibilizará abafadores de ruído para empréstimo no Balcão de Informações do Shopping, no piso L3. Outro cuidado será a área para PCD’s (Pessoas Com Deficiência) próxima do palco.



Confira a programação:

Festival de Boteco do Plaza – Especial Dia dos Pais



Onde: Plaza Shopping (Recife/PE)

Quando: nos próximos dias 1, 2, 8 e 9 de agosto de 2026

Horários: das 15h às 22h

Local: jardim do piso L2

Formato: festival com apresentações de bandas locais, área gastronômica e atividades infantis com diversão para toda a família

Acesso: livre/gratuito

Atrações

Bandas de abertura:

Sábado (1/8): Arriasamba – das 16h30 às 18h30

Domingo (2/8): Puro Desejo & Pra Variar – das 16h30 às 18h30

Sábado (8/8): Quarenta Mais – das 16h30 às 18h30

Domingo (9/8): Segura a onda – das 16h30 às 18h30

Bandas principais: