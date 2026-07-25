"Os Guarda-Chuvas do Amor": Clássico encerra mostra de aniversário do Cineclube XHY247 com sessão gratuita no Cinema São Luiz
Exibição de "Os Guarda-Chuvas do Amor", no dia 9 de agosto, celebra os dois anos do cineclube e contará com apresentação do pesquisador César Castanha
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Um dos musicais mais influentes da história do cinema poderá ser visto gratuitamente no Recife. O Cineclube XHY247 encerra, no dia 9 de agosto, a mostra "Uma Noite na Ópera", realizada em comemoração aos dois anos de atividades do projeto, com uma sessão especial de "Os Guarda-Chuvas do Amor" (1964), clássico do diretor francês Jacques Demy. A exibição acontece às 14h, no Cinema São Luiz, com entrada gratuita e sem necessidade de retirada antecipada de ingressos.
Com curadoria de Lucas Régis, graduando em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e integrante do cineclube, a mostra reuniu obras marcantes do gênero musical e chega ao fim com um dos filmes mais celebrados da cinematografia francesa.
Sobre a obra
Lançado em 1964, "Os Guarda-Chuvas do Amor" marcou a consolidação do estilo que faria de Jacques Demy uma das principais referências do cinema musical. Com fotografia vibrante, narrativa inteiramente cantada e forte influência dos musicais clássicos de Hollywood, o longa conquistou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e se tornou um marco da história do cinema.
O filme também impulsionou a carreira de Catherine Deneuve, protagonista da obra e posteriormente estrela de produções como "A Bela da Tarde", de Luis Buñuel, e "Fome de Viver", de Tony Scott.
Décadas depois de seu lançamento, a influência da produção continua evidente em filmes contemporâneos. Obras como "La La Land", de Damien Chazelle, e "Barbie", de Greta Gerwig, dialogam diretamente com a estética, as cores e o romantismo característicos do universo criado por Jacques Demy.
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A sessão contará ainda com uma apresentação especial de César Castanha, pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, oferecendo ao público uma contextualização sobre a importância histórica e artística do longa.
A iniciativa é realizada pelo Cineclube XHY247 com apoio do Institut Français e da Cinemateca da Embaixada da França no Brasil.
Sessão Especial: Os Guarda-Chuvas do Amor (1964)
- Data: 9 de agosto de 2026, domingo
- Horário: 14h
- Local: Cinema São Luiz, Recife
- Entrada: Gratuita, sem retirada antecipada de ingressos
- Instagram: @cinexhy247 e @cinemasaoluizpe