Cinema São Luiz recebe pré-estreia gratuita de "Os Ruminantes" em homenagem aos 90 anos de Jean-Claude Bernardet

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Documentário revisita um dos projetos mais ambiciosos e nunca realizados do cinema brasileiro, revela documentos inéditos sobre a Ditadura Militar

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O público recifense terá a oportunidade de assistir, gratuitamente, à pré-estreia de Os Ruminantes no próximo dia 2 de agosto, às 19h, no Cinema São Luiz. A sessão presta homenagem aos 90 anos de Jean-Claude Bernardet, um dos mais importantes críticos, pesquisadores e cineastas do país, e antecipa a estreia nacional do documentário, marcada para 6 de agosto.

Dirigido por Tarsila Araújo e Marcelo Mello, o longa recupera a história de um dos projetos mais emblemáticos que nunca chegaram às telas brasileiras: a adaptação cinematográfica de A Hora dos Ruminantes, romance de José J. Veiga cujo roteiro foi escrito, em 1967, por Luiz Sergio Person e Jean-Claude Bernardet durante o período da Ditadura Militar.

Ao investigar os motivos que impediram a realização do filme, o documentário apresenta documentos inéditos e confidenciais preservados no Arquivo Nacional, revelando aspectos pouco conhecidos da relação entre o regime militar brasileiro e Hollywood. A produção também resgata correspondências, entrevistas e registros históricos que ajudam a reconstruir um capítulo praticamente esquecido da história do cinema nacional.

Com 80 minutos de duração, Os Ruminantes reúne depoimentos de nomes importantes da cultura brasileira, entre eles Marina Person, cineasta e filha de Luiz Sergio Person, além de entrevistas concedidas pelo próprio Jean-Claude Bernardet e imagens de arquivo do diretor paulista, responsável por clássicos como São Paulo Sociedade Anônima e O Caso dos Irmãos Naves.

A obra estreou em abril de 2025 na mostra Clássicos do Festival É Tudo Verdade e, desde então, passou por festivais como CineOP, Festival de Brasília, Festival Guarnicê de Cinema e Festival de Santos. Ao longo da trajetória, conquistou os prêmios de Melhor Documentário no Festival de Cinema de São Bernardo, Melhor Direção no Festival de Santos e o Grande Prêmio do Júri no Festcine Itaúna.

Serviço

Pré-estreia de Os Ruminantes

Data: 2 de agosto de 2026

Horário: 19h

Local: Cinema São Luiz

Endereço: Rua da Aurora, Recife

Entrada: Gratuita

Estreia nacional nos cinemas: 6 de agosto de 2026

Confira o trailer: