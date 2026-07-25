Cinema São Luiz recebe pré-estreia gratuita de "Os Ruminantes" em homenagem aos 90 anos de Jean-Claude Bernardet
Documentário revisita um dos projetos mais ambiciosos e nunca realizados do cinema brasileiro, revela documentos inéditos sobre a Ditadura Militar
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O público recifense terá a oportunidade de assistir, gratuitamente, à pré-estreia de Os Ruminantes no próximo dia 2 de agosto, às 19h, no Cinema São Luiz. A sessão presta homenagem aos 90 anos de Jean-Claude Bernardet, um dos mais importantes críticos, pesquisadores e cineastas do país, e antecipa a estreia nacional do documentário, marcada para 6 de agosto.
Dirigido por Tarsila Araújo e Marcelo Mello, o longa recupera a história de um dos projetos mais emblemáticos que nunca chegaram às telas brasileiras: a adaptação cinematográfica de A Hora dos Ruminantes, romance de José J. Veiga cujo roteiro foi escrito, em 1967, por Luiz Sergio Person e Jean-Claude Bernardet durante o período da Ditadura Militar.
Ao investigar os motivos que impediram a realização do filme, o documentário apresenta documentos inéditos e confidenciais preservados no Arquivo Nacional, revelando aspectos pouco conhecidos da relação entre o regime militar brasileiro e Hollywood. A produção também resgata correspondências, entrevistas e registros históricos que ajudam a reconstruir um capítulo praticamente esquecido da história do cinema nacional.
Com 80 minutos de duração, Os Ruminantes reúne depoimentos de nomes importantes da cultura brasileira, entre eles Marina Person, cineasta e filha de Luiz Sergio Person, além de entrevistas concedidas pelo próprio Jean-Claude Bernardet e imagens de arquivo do diretor paulista, responsável por clássicos como São Paulo Sociedade Anônima e O Caso dos Irmãos Naves.
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A obra estreou em abril de 2025 na mostra Clássicos do Festival É Tudo Verdade e, desde então, passou por festivais como CineOP, Festival de Brasília, Festival Guarnicê de Cinema e Festival de Santos. Ao longo da trajetória, conquistou os prêmios de Melhor Documentário no Festival de Cinema de São Bernardo, Melhor Direção no Festival de Santos e o Grande Prêmio do Júri no Festcine Itaúna.
Serviço
- Pré-estreia de Os Ruminantes
- Data: 2 de agosto de 2026
- Horário: 19h
- Local: Cinema São Luiz
- Endereço: Rua da Aurora, Recife
- Entrada: Gratuita
- Estreia nacional nos cinemas: 6 de agosto de 2026
Confira o trailer: