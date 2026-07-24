Teatro em miniatura leva cultura africana às escolas de Pernambuco
Artistas apresentam espetáculo com bonecos em miniatura para estudantes de Goiana
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Em um povoado distante na África, Ekon, um pescador da tribo Anhambra, apaixona-se por uma criatura das águas, Kianda.
Ekon promete mostrar a Kianda as belezas da primavera na superfície terrosa. Porém, fora d'água, Kianda corre bastante perigo.
Este é o ponto de partida do espetáculo de teatro de bonecos em miniatura Pedaço da Primavera – Igbà Riru Ewé, criado e manipulado pela dupla de artistas Rafael Dayon e Raquel Franco, que irá percorrer nove escolas públicas de comunidades periféricas, rurais e praieiras de Goiana com apresentações gratuitas do espetáculo nos dias 29 e 31, num esforço para promover o encontro entre arte, educação e cultura.
Igbà Riru Ewé — "Pedaço da Primavera", em iorubá — parte da dramaturgia de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, para construir uma releitura decolonial inspirada em referências estéticas, cosmológicas e culturais africanas e afro-brasileiras.
O "espetaculinho", como é carinhosamente chamado pelos artistas por utilizar bonecos em miniatura, narra o encontro entre duas criaturas fantásticas, confeccionadas com materiais orgânicos que simbolizam a água e a terra, em uma história sobre ancestralidade, natureza e afeto.
A dramaturgia e a concepção da adaptação são de Rafael Dayon, enquanto a transposição para a linguagem do teatro de animação foi desenvolvida em coautoria com Raquel Franco, cuja pesquisa sobre arte e ancestralidade africana contribuiu para a construção do universo simbólico e da estética do espetáculo.
"Acreditamos que o teatro também é um espaço de educação e transformação. Ao levarmos para as escolas uma narrativa inspirada nas culturas africanas e afro-brasileiras, buscamos despertar o respeito à diversidade, fortalecer a valorização da ancestralidade e contribuir para uma educação antirracista desde a infância", afirma Raquel Franco.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A circulação integra os projetos MINICRIATURAS NA ESCOLA CANAVIEIRA e MINICRIA(CULTURAS) AFRICANAS NA ESCOLA GOIANENSE, contemplados pelo Fundo de Incentivo à Cultura do Governo de Pernambuco - FUNCULTURA nos editais 2023-2024 e 2024-2025, respectivamente. “Juntamos os dois projetos para contemplar a população de Goiana como um todo.
O primeiro previa apresentações na zona canavieira e praieira, já o segundo na região central da cidade. Conseguimos executar ambos na mesma época e chegamos a um total de nove escolas públicas de Goiana”, destaca Rafaela Daiene, produtora do projeto.
Itinerância - Pedaço da Primavera – Igbà Riru Ewé foi criado em 2018, na disciplina Teatro de Formas Animadas, ministrada pela professora Izabel Concessa, no curso de Teatro da UFPE. Em 2023, realizou sua primeira temporada em escolas da rede municipal do Recife.
"Com este espetáculo, reafirmamos o compromisso de aproximar o teatro de animação do cotidiano escolar e contribuir para a formação de novas plateias. Queremos ampliar o acesso de comunidades historicamente afastadas dos circuitos teatrais, promovendo experiências estéticas que valorizem as culturas africanas e afro-brasileiras", afirma Rafael Dayon.
As apresentações do dia 29 de julho serão realizadas na Escola Municipal Diogo Dias (8h), Escola Municipal Iracema Nogueira Rabelo (10h), Escola Municipal Cônego Fernando Passos (13h30), Escola Municipal Irmã Marie Armelle Falguères (15h30).
E no dia 31 de julho, o roteiro é: Escola Municipal João Carneiro de Melo (8h), Escola Municipal Edith Gadelha (10h), Escola Municipal Lourenço de Albuquerque Gadelha (13h), Escola Municipal Santo Antônio de Pádua (14h30) e Escola Municipal João Gonçalves de Azevedo (16h).
Minicria(Culturas) Africanas na Escola Goianense com o espetaculinho Pedaço da Primavera – Igbà Riru Ewé
Data: quarta-feira, 29 de julho
- Locais / horários: Escola Municipal Diogo Dias (8h), Escola Municipal Iracema Nogueira Rabelo (10h), Escola Municipal Cônego Fernando Passos (13h20), Escola Municipal Irmã Marie Armelle Falguères (15h30)
Minicriaturas na Escola Canavieira com o espetaculinho Pedaço da Primavera – Igbà Riru Ewé
Data: sexta-feira, 31 de julho
- Locais / horários: Escola Municipal João Carneiro de Melo (8h), Escola Municipal Edith Gadelha (10h), Escola Municipal Lourenço de Albuquerque Gadelha (13h), Escola Municipal Santo Antônio de Pádua (14h30), Escola Municipal João Gonçalves de Azevedo (16h).
Mais informações:
@minicriaturasnaescola
- Grupos infantis têm inscrições abertas para apresentar seus trabalhos no palco principal da Feira Nacional da Criança em agosto, no Centro de Convenções de Pernambuco
- Festival Arraiá das Tradições celebra cultura nordestina e homenageia Tereza de Benguela no Recife
- Exposição no Paço do Frevo é opção de passeio nas férias e revela as conexões entre o São João de Pernambuco e Portugal