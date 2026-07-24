Grupos infantis têm inscrições abertas para apresentar seus trabalhos no palco principal da Feira Nacional da Criança em agosto, no Centro de Convenções de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Empresas e grupos artísticos podem se inscrever para se apresentar no palco principal da Feira Nacional da Criança, em agosto.

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A Feira Nacional da Criança, o Recife Fashion Kids, está com inscrições abertas para uma grande seletiva voltada a empresas de animação infantil, recreadores e produtoras artísticas da Região Metropolitana do Recife que queiram apresentar seus trabalhos e coletivos intantis de 12 à 16/Agosto no Centro de Convenções-PE.

O evento em parceria com o Power-Kon Recife está abrindo este espaço especial diante de suas mais de 50 atrações, para promover essa vitrine infantil dos diversos grupos de shows, intervenções e personagens vivos para integrarem a super programação do palco principal do evento.

O objetivo da iniciativa é fortalecer o mercado de festas e entretenimento infantil em Pernambuco, proporcionando uma vitrine de padrão nacional para os talentos locais.

Ao se apresentarem no evento, os gestores e grupos terão benefícios valiosos, como o contato direto com milhares de famílias e pais (potenciais clientes), altíssima visibilidade de marca em um grande centro de eventos, fortalecimento de portfólio e a geração imediata de novos contratos para festas de aniversário e eventos corporativos.

Esta é uma oportunidade imperdível para as empresas promoverem e destacar ainda mais este mercado, colocando em evidência na maior Feira infantil do estado. As empresas e os grupos artísticos interessados em participar desta seletiva exclusiva devem entrar em contato através do instagram da produção do @powerkonrecife ou através do WhatsApp: (81) 98704-5450 .

SERVIÇO: Evento: Recife Fashion Kids 2026 (A Feira Nacional da Criança)

