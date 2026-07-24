Grupos infantis têm inscrições abertas para apresentar seus trabalhos no palco principal da Feira Nacional da Criança em agosto, no Centro de Convenções de Pernambuco
Empresas e grupos artísticos podem se inscrever para se apresentar no palco principal da Feira Nacional da Criança, em agosto.
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A Feira Nacional da Criança, o Recife Fashion Kids, está com inscrições abertas para uma grande seletiva voltada a empresas de animação infantil, recreadores e produtoras artísticas da Região Metropolitana do Recife que queiram apresentar seus trabalhos e coletivos intantis de 12 à 16/Agosto no Centro de Convenções-PE.
O evento em parceria com o Power-Kon Recife está abrindo este espaço especial diante de suas mais de 50 atrações, para promover essa vitrine infantil dos diversos grupos de shows, intervenções e personagens vivos para integrarem a super programação do palco principal do evento.
O objetivo da iniciativa é fortalecer o mercado de festas e entretenimento infantil em Pernambuco, proporcionando uma vitrine de padrão nacional para os talentos locais.
Ao se apresentarem no evento, os gestores e grupos terão benefícios valiosos, como o contato direto com milhares de famílias e pais (potenciais clientes), altíssima visibilidade de marca em um grande centro de eventos, fortalecimento de portfólio e a geração imediata de novos contratos para festas de aniversário e eventos corporativos.
Esta é uma oportunidade imperdível para as empresas promoverem e destacar ainda mais este mercado, colocando em evidência na maior Feira infantil do estado. As empresas e os grupos artísticos interessados em participar desta seletiva exclusiva devem entrar em contato através do instagram da produção do @powerkonrecife ou através do WhatsApp: (81) 98704-5450 .
SERVIÇO: Evento: Recife Fashion Kids 2026 (A Feira Nacional da Criança)
- Local: Centro de Convenções de Pernambuco (CECON-PE)
- Datas: 12 a 16 de Agosto de 2026 (Quarta a Domingo)
- Horário: Das 14h às 22h
- Entrada: Gratuita ao público
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