Festival Arraiá das Tradições celebra cultura nordestina e homenageia Tereza de Benguela no Recife
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O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra e o Dia Estadual da Mulher Negra de Pernambuco, são eventos celebrados no próximo dia 25 de julho.
Para homenagear as datas, o Festival Arraiá das Tradições - Edição Recife reúne uma programação especial para valorização e representação da cultura afro-brasileira e da diversidade cultural, a partir das 13h, no Cais da Alfândega.
Os ingressos gratuitos devem ser acessados pelo site da Vendyno e contar com a doação de 1 kg de alimento não perecível.
A líder quilombola Tereza de Benguela, símbolo de resistência, da liberdade e da força das mulheres negras do Brasil será homenageada como forma de reforçar a cultura popular.
As apresentações contam com a presença de Almir Rouche, com participação especial de Katyucia; Faringes da Paixão, ao lado do Trindade Afro; Nega do Babado; Matheus Poeta; Banda Eu, Tu & Elas; além de Cortejo Afro, da participação de uma DJ negra representante de comunidade do Recife e das quadrilhas juninas Origem Nordestina e Matuta Arrepiar.
Também estarão montadas barracas para a feira de artesanato, comidas típicas e atividades para toda a família.
SERVIÇO
- Festival Arraiá das Tradições – Edição Recife
- Data: 25 de julho de 2026 (sábado)
- Horário: A partir das 13h
- Local: Cais da Alfândega – Bairro do Recife
- Ingressos: Gratuitos, mediante retirada antecipada no site da Vendyno, pelo link e entrega de 1 kg de alimento não perecível.