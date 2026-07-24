Festival Arraiá das Tradições celebra cultura nordestina e homenageia Tereza de Benguela no Recife

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Festival Arraiá das Tradições celebra cultura nordestina e homenageia Tereza de Benguela no RecifeFestival Arraiá das Tradições cele

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O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra e o Dia Estadual da Mulher Negra de Pernambuco, são eventos celebrados no próximo dia 25 de julho.

Para homenagear as datas, o Festival Arraiá das Tradições - Edição Recife reúne uma programação especial para valorização e representação da cultura afro-brasileira e da diversidade cultural, a partir das 13h, no Cais da Alfândega.

Os ingressos gratuitos devem ser acessados pelo site da Vendyno e contar com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

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A líder quilombola Tereza de Benguela, símbolo de resistência, da liberdade e da força das mulheres negras do Brasil será homenageada como forma de reforçar a cultura popular.

As apresentações contam com a presença de Almir Rouche, com participação especial de Katyucia; Faringes da Paixão, ao lado do Trindade Afro; Nega do Babado; Matheus Poeta; Banda Eu, Tu & Elas; além de Cortejo Afro, da participação de uma DJ negra representante de comunidade do Recife e das quadrilhas juninas Origem Nordestina e Matuta Arrepiar.

Também estarão montadas barracas para a feira de artesanato, comidas típicas e atividades para toda a família.

SERVIÇO

Festival Arraiá das Tradições – Edição Recife

Data: 25 de julho de 2026 (sábado)

Horário: A partir das 13h

Local: Cais da Alfândega – Bairro do Recife

Ingressos: Gratuitos, mediante retirada antecipada no site da Vendyno, pelo link e entrega de 1 kg de alimento não perecível.



