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Festival Arraiá das Tradições celebra cultura nordestina e homenageia Tereza de Benguela no Recife

Festival Arraiá das Tradições celebra cultura nordestina e homenageia Tereza de Benguela no RecifeFestival Arraiá das Tradições cele

Por Bianca Tavares Publicado em 24/07/2026 às 11:50
Imagem de atrações do Festival
Imagem de atrações do Festival - Divulgação

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O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra e o Dia Estadual da Mulher Negra de Pernambuco, são eventos celebrados no próximo dia 25 de julho.

Para homenagear as datas, o Festival Arraiá das Tradições - Edição Recife reúne uma programação especial para valorização e representação da cultura afro-brasileira e da diversidade cultural, a partir das 13h, no Cais da Alfândega.

Os ingressos gratuitos devem ser acessados pelo site da Vendyno e contar com a doação de 1 kg de alimento não perecível. 

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A líder quilombola Tereza de Benguela, símbolo de resistência, da liberdade e da força das mulheres negras do Brasil será homenageada como forma de reforçar a cultura popular. 

As apresentações contam com a presença de Almir Rouche, com participação especial de Katyucia; Faringes da Paixão, ao lado do Trindade Afro; Nega do Babado; Matheus Poeta; Banda Eu, Tu & Elas; além de Cortejo Afro, da participação de uma DJ negra representante de comunidade do Recife e das quadrilhas juninas Origem Nordestina e Matuta Arrepiar.

Também estarão montadas barracas para a feira de artesanato, comidas típicas e atividades para toda a família. 

SERVIÇO

  • Festival Arraiá das Tradições – Edição Recife
  • Data: 25 de julho de 2026 (sábado)
  • Horário: A partir das 13h
  • Local: Cais da Alfândega – Bairro do Recife
  • Ingressos: Gratuitos, mediante retirada antecipada no site da Vendyno, pelo link e entrega de 1 kg de alimento não perecível.


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Bianca Tavares

bviana@jc.com.br

Repórter do Social1 apaixonada pelo mundo da beleza, moda e cultura pop, que fornece dicas sobre as principais tendências e novidades para realçar a confiança de todos.

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