Exposição no Paço do Frevo é opção de passeio nas férias e revela as conexões entre o São João de Pernambuco e Portugal
Mostra "De Lá e De Cá" reúne fotografias, objetos, sons e aromas em uma experiência imersiva para toda a família, com entrada gratuita na terça-feira
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Quem busca uma programação cultural para aproveitar as férias escolares no Recife pode incluir o Paço do Frevo no roteiro. Em cartaz até o dia 2 de agosto, a exposição "De Lá e De Cá" convida crianças, jovens e adultos a conhecerem as relações entre as tradições juninas de Pernambuco e de Portugal por meio de uma experiência sensorial e interativa.
Instalada nos dois pavimentos do museu, a mostra reúne fotografias, objetos, sons e aromas que apresentam ao público as origens europeias das festas de São João e a forma como esses costumes foram incorporados à cultura nordestina ao longo dos séculos.
Durante a visita, é possível descobrir tradições portuguesas, como o manjerico, as rusgas e as sardinhas, além de reencontrar elementos que fazem parte das celebrações juninas em Pernambuco, como o forró, as quadrilhas, as bandeirinhas e as comidas típicas à base de milho.
Segundo Germana Soares, gestora do Instituto Pernambuco-Porto Brasil e curadora da exposição, a proposta é transformar a visita em uma experiência de descoberta.
"A exposição foi pensada para despertar a curiosidade do público e mostrar que Pernambuco e Portugal compartilham tradições que atravessaram o oceano e continuam vivas até hoje. É uma programação para toda a família, que une cultura, história e memória em uma experiência sensorial muito envolvente."
Passeio completo durante as férias
Além da mostra temporária, o ingresso também dá acesso às exposições permanentes do Paço do Frevo, permitindo que os visitantes conheçam mais sobre a história, a música e a dança que fazem parte de um dos principais patrimônios culturais de Pernambuco.
Para Germana Soares, a iniciativa também fortalece o intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal e amplia o acesso da população às atividades culturais durante o período de férias.
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"Queremos que as famílias aproveitem esse período de férias para viver uma experiência diferente, conhecer mais sobre as origens das festas juninas e perceber como essas manifestações culturais aproximam povos e fortalecem nossa identidade. E um convite especial fica para as terças-feiras, quando a entrada no Paço do Frevo é gratuita para todos os visitantes."
Realizada pelo Instituto Pernambuco-Porto Brasil com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a exposição conta com o apoio do Paço do Frevo, da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo do Recife.
Serviço
- Exposição: De Lá e De Cá
- Período: até 2 de agosto de 2026
- Local: Paço do Frevo, Praça do Arsenal da Marinha, 91, Bairro do Recife
- Horários:
- Terça a sexta-feira: das 10h às 18h
Sábados e domingos: das 11h às 19h
- Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Às terças-feiras, a entrada é gratuita para todos os visitantes. O ingresso dá acesso a todas as exposições e espaços do museu.