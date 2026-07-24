Exposição no Paço do Frevo é opção de passeio nas férias e revela as conexões entre o São João de Pernambuco e Portugal

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Mostra "De Lá e De Cá" reúne fotografias, objetos, sons e aromas em uma experiência imersiva para toda a família, com entrada gratuita na terça-feira

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Quem busca uma programação cultural para aproveitar as férias escolares no Recife pode incluir o Paço do Frevo no roteiro. Em cartaz até o dia 2 de agosto, a exposição "De Lá e De Cá" convida crianças, jovens e adultos a conhecerem as relações entre as tradições juninas de Pernambuco e de Portugal por meio de uma experiência sensorial e interativa.

Instalada nos dois pavimentos do museu, a mostra reúne fotografias, objetos, sons e aromas que apresentam ao público as origens europeias das festas de São João e a forma como esses costumes foram incorporados à cultura nordestina ao longo dos séculos.

Durante a visita, é possível descobrir tradições portuguesas, como o manjerico, as rusgas e as sardinhas, além de reencontrar elementos que fazem parte das celebrações juninas em Pernambuco, como o forró, as quadrilhas, as bandeirinhas e as comidas típicas à base de milho.

Segundo Germana Soares, gestora do Instituto Pernambuco-Porto Brasil e curadora da exposição, a proposta é transformar a visita em uma experiência de descoberta.

"A exposição foi pensada para despertar a curiosidade do público e mostrar que Pernambuco e Portugal compartilham tradições que atravessaram o oceano e continuam vivas até hoje. É uma programação para toda a família, que une cultura, história e memória em uma experiência sensorial muito envolvente."

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Passeio completo durante as férias

Além da mostra temporária, o ingresso também dá acesso às exposições permanentes do Paço do Frevo, permitindo que os visitantes conheçam mais sobre a história, a música e a dança que fazem parte de um dos principais patrimônios culturais de Pernambuco.

Para Germana Soares, a iniciativa também fortalece o intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal e amplia o acesso da população às atividades culturais durante o período de férias.

"Queremos que as famílias aproveitem esse período de férias para viver uma experiência diferente, conhecer mais sobre as origens das festas juninas e perceber como essas manifestações culturais aproximam povos e fortalecem nossa identidade. E um convite especial fica para as terças-feiras, quando a entrada no Paço do Frevo é gratuita para todos os visitantes."

Realizada pelo Instituto Pernambuco-Porto Brasil com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a exposição conta com o apoio do Paço do Frevo, da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo do Recife.

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