Caxangá realiza último fim de semana de projeto que incentiva crianças a trocarem telas por brincadeiras

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Iniciativa do Caxangá Golf & Country Club promove atividades ao ar livre e fortalece a convivência familiar durante as férias escolares.

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O Caxangá Golf & Country Club realiza, neste sábado (25), a partir das 12h, o último fim de semana do projeto “Menos telas, mais memórias”.

A iniciativa é voltada para crianças a partir de 2 anos e tem como objetivo incentivar os pequenos a trocarem o tempo em frente ao celular por momentos de qualidade entre si e com a família.

A programação é voltada para sócios e convidados e envolve atividades como circuito radical, cabo de guerra, mímica e corrida de saco, entre outras, além de passeio a cavalo e beach tennis.

“Trocar o tempo de tela por momentos de convivência durante as férias faz toda a diferença no desenvolvimento das crianças”, explica Carolina Sultanum, presidente do clube.

“É brincando, correndo e dividindo risadas que elas fortalecem a autonomia e as habilidades para a vida”, completa Carolina, que viu a procura das famílias pelas atividades esportivas e de entretenimento oferecidas pelo clube crescer cerca de 50% nessas férias em comparação aos outros meses do ano.

“O número mais que duplicou desde o pós-pandemia, quando as pessoas passaram a valorizar a saúde e o contato com a natureza”, diz a gestora.

Com 64 hectares de área, o Caxangá Golf & Country Club é um dos maiores complexos de lazer e esportes ao ar livre de Pernambuco.

O espaço inclui campo de golfe de 18 buracos, quatro quadras de beach tennis, estrutura para tiro esportivo e uma vila hípica com três pistas de areia e uma de grama, picadeiro, baias e quartos de selas.

São quatro quadras de tênis ao todo, sendo duas cobertas e outras duas que estão passando por obras de melhorias.

A área social conta ainda com piscinas com gazebos familiares, parque infantil, amplo lounge e três restaurantes.