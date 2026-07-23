Quinteto Violado faz show gratuito no Cais do Sertão em 2 de agosto
Após turnê em Portugal, grupo pernambucano celebra Luiz Gonzaga no Recife com apresentação especial do espetáculo "Sertão". Saiba como ir.
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Depois de levar o espetáculo "Sertão" a cinco cidades de Portugal, o Quinteto Violado volta para casa para o show de encerramento da turnê internacional.
A apresentação será realizada no dia 2 de agosto, às 16h, no Cais do Sertão, dentro da programação especial "Essa é a Hora do Adeus", série de homenagens póstumas promovida pelo museu em memória de Luiz Gonzaga, na data que marca sua despedida.
Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados antecipadamente pelo aplicativo ou site da Sympla, mediante disponibilidade.
No palco, o grupo revisita clássicos eternizados por Luiz Gonzaga, como "Asa Branca", "A Volta da Asa Branca", "Assum Preto", "Acauã", "Hora do Adeus" e "Toada de Gado", além de canções que marcaram a trajetória do Quinteto Violado.
O reencontro com o público pernambucano ganha um significado ainda mais especial por integrar a programação dedicada ao legado do Rei do Baião.
"O Sertão nasceu para mostrar a beleza do nosso Nordeste. Queremos celebrar a alegria, o amor, a cultura e o orgulho de ser nordestino. É um espetáculo que revela um sertão cheio de cores, sons, sabores e esperança, muito além da imagem da seca. Essa é a nossa forma de homenagear o povo sertanejo e mostrar a força da nossa identidade por meio da música"*, afirma Dudu Alves, diretor musical e integrante do Quinteto Violado.
Patrimônio vivo da música pernambucana, o Quinteto Violado retorna ao Estado após celebrar quase 55 anos de carreira nos palcos portugueses.
Fundado no Recife no início dos anos 1970, o grupo ajudou a apresentar a cultura nordestina ao Brasil e ao mundo por meio de um trabalho de pesquisa e valorização das raízes populares, reunindo influências do baião, do frevo, do maracatu, do coco, da ciranda e da viola nordestina.
Ao longo de quase 55 anos de trajetória, o Quinteto Violado construiu uma das carreiras mais importantes da música brasileira, cruzando caminhos com artistas como Luiz Gonzaga, Geraldo Vandré, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Djavan, Vander Lee e Geraldo Azevedo, além de consolidar uma discografia reconhecida dentro e fora do Brasil.
A apresentação contará ainda com a participação especial da bailarina Giovanna Cicol*, que há dez anos se dedica à dança clássica e contemporânea. Integrante da Prime Dance Center, escola filiada à Royal Academy of Dance (RAD) e à Rambert School, de Londres, Giovanna acumula participação em mais de 20 espetáculos realizados no Recife.
Quinteto Violado – "Sertão"
- Data: 2 de agosto (domingo)
- Horário: 16h
- Local: Cais do Sertão – Avenida Alfredo Lisboa, s/n, Armazém 10, Bairro do Recife – Recife/PE
- Ingressos: Gratuitos, com retirada antecipada pelo aplicativo ou site da *Sympla*, mediante disponibilidade.
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