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"Bicho Feira" reúne um conjunto inédito de pinturas e esculturas inspiradas nas memórias, personagens e paisagens do Agreste pernambucano

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A Feira de Caruaru, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, deixa de ser apenas cenário cotidiano para se transformar em matéria-prima artística na exposição "Bicho Feira", primeira individual do artista pernambucano Hugo Sá, que será aberta nesta quinta (23), às 18h, na Número Galeria, em Boa Viagem.

Com curadoria de Paula Borghi, a mostra reúne pinturas e esculturas que nascem das lembranças afetivas do artista sobre um dos espaços mais simbólicos da cultura popular nordestina.

Natural de Caruaru, Hugo Sá cresceu atravessando diariamente a feira no caminho entre casa e escola. Foi ali, entre barracas, comerciantes, feirantes, animais, frutas, sons e personagens populares, que construiu boa parte do imaginário que hoje atravessa sua produção artística.

Primeira exposição individual de Hugo Sá transforma a Feira de Caruaru em arte contemporânea - Divulgação

Mais do que representar esse universo, o artista o reinventa, convertendo memórias em formas, cores e volumes que transitam entre a figuração e a abstração.

"A Feira de Caruaru permanece como um território vivo em minha imaginação. Barracões, barracas, tendas são elementos que fizeram parte da minha infância e reaparecem com força em minha pesquisa e pinturas", resume o artista.

Em "Bicho Feira", cavalos, bois, pássaros e outras figuras presentes na vida do interior aparecem ora reconhecíveis, ora sugeridas por composições geométricas.

Ao lado delas surgem referências ao maracatu rural, aos caboclos de lança, às frutas, aos potes de barro, às árvores, às lonas coloridas das barracas e à paisagem agreste.

Todos esses elementos convivem em uma linguagem visual que não busca reproduzir fielmente a realidade, mas reconstruí-la por meio da memória e da imaginação.

A trajetória de Hugo Sá está profundamente ligada à cultura popular pernambucana. Integrante do movimento cultural Boi Tira Teima e tendo convivido com mestres do barro do Alto do Moura, entre eles o Mestre Galdino, o artista desenvolveu uma formação livre, intuitiva e marcada pelo contato direto com os fazeres tradicionais da região.

Essa vivência se reflete em uma produção que aproxima pintura e escultura, explorando diferentes materiais e linguagens sem perder a identidade construída no Agreste.

Segundo a curadora Paula Borghi, a força da obra está justamente na capacidade de transformar referências locais em uma linguagem universal.

"Ao organizar suas composições por meio da geometria, Hugo estabelece um diálogo com importantes nomes da História da Arte, como Alfredo Volpi, ao mesmo tempo em que preserva as marcas da cultura popular nordestina”, destaca.

A exposição evidencia que um mesmo elemento pode carregar diferentes leituras. O que, à primeira vista, pode lembrar um animal, uma barraca de feira ou uma fruta, também se apresenta como uma composição abstrata de planos, linhas e volumes.

Essa dupla leitura faz com que a obra transite entre o regional e o universal, aproximando o repertório popular pernambucano de discussões contemporâneas sobre forma, memória e identidade.

Mais do que uma exposição sobre a Feira de Caruaru, "Bicho Feira" apresenta um território afetivo construído ao longo da vida do artista. São lembranças reorganizadas pela sensibilidade, onde a experiência cotidiana se transforma em linguagem visual.

O resultado é uma produção que preserva suas raízes sem abrir mão de uma pesquisa estética consistente, reafirmando Hugo Sá como uma das novas vozes da arte contemporânea produzida em Pernambuco.

Primeira exposição individual de Hugo Sá transforma a Feira de Caruaru em arte contemporânea - Divulgação Primeira exposição individual de Hugo Sá transforma a Feira de Caruaru em arte contemporânea - Divulgação Primeira exposição individual de Hugo Sá transforma a Feira de Caruaru em arte contemporânea - Divulgação Primeira exposição individual de Hugo Sá transforma a Feira de Caruaru em arte contemporânea - Divulgação

Serviço - Exposição: Bicho Feira – Hugo Sá

