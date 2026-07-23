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Mumuzinho recebe artistas pernambucanos em show de comemoração no Recife

Mumuzinho se apresenta no Recife com convidados locais do pagode, celebrando dez anos de projeto no Mirante do Paço no dia 26 de julho.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 23/07/2026 às 16:24 | Atualizado em 23/07/2026 às 16:34
cantor mumuzinho vestido de branco cantando em show da turnê Resenha do Mumu – Turnê 10 Anos"
cantor mumuzinho vestido de branco cantando em show da turnê Resenha do Mumu – Turnê 10 Anos" - Brunini

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O cantor Mumuzinho realiza, no dia 26 de julho, a apresentação do projeto "Resenha do Mumu" no Mirante do Paço, no Recife. A edição comemorativa dos dez anos da turnê conta com participações de representantes da cena local de samba e pagode: Cantor PH, Grupo Simples Olhar e Ellyson.

A inclusão de nomes locais na programação busca conectar a turnê às produções musicais de cada região visitada. Durante o evento, os convidados sobem ao palco para dividir o repertório com o sambista carioca em momentos específicos do show.

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O formato da apresentação é inspirado nas rodas de samba tradicionais, priorizando a proximidade com o público e a execução dos sucessos acumulados ao longo do projeto. A turnê marca uma década de circulação do formato pelo país.

Serviço

  • Evento: Resenha do Mumu – 10 Anos
  • Data: 26 de julho de 2026
  • Local: Mirante do Paço (Recife)
  • Atrações: Mumuzinho, Cantor PH, Grupo Simples Olhar e Ellyson

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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