Mumuzinho recebe artistas pernambucanos em show de comemoração no Recife
Mumuzinho se apresenta no Recife com convidados locais do pagode, celebrando dez anos de projeto no Mirante do Paço no dia 26 de julho.
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O cantor Mumuzinho realiza, no dia 26 de julho, a apresentação do projeto "Resenha do Mumu" no Mirante do Paço, no Recife. A edição comemorativa dos dez anos da turnê conta com participações de representantes da cena local de samba e pagode: Cantor PH, Grupo Simples Olhar e Ellyson.
A inclusão de nomes locais na programação busca conectar a turnê às produções musicais de cada região visitada. Durante o evento, os convidados sobem ao palco para dividir o repertório com o sambista carioca em momentos específicos do show.
O formato da apresentação é inspirado nas rodas de samba tradicionais, priorizando a proximidade com o público e a execução dos sucessos acumulados ao longo do projeto. A turnê marca uma década de circulação do formato pelo país.
Serviço
- Evento: Resenha do Mumu – 10 Anos
- Data: 26 de julho de 2026
- Local: Mirante do Paço (Recife)
- Atrações: Mumuzinho, Cantor PH, Grupo Simples Olhar e Ellyson