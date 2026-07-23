Mumuzinho recebe artistas pernambucanos em show de comemoração no Recife

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Mumuzinho se apresenta no Recife com convidados locais do pagode, celebrando dez anos de projeto no Mirante do Paço no dia 26 de julho.

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O cantor Mumuzinho realiza, no dia 26 de julho, a apresentação do projeto "Resenha do Mumu" no Mirante do Paço, no Recife. A edição comemorativa dos dez anos da turnê conta com participações de representantes da cena local de samba e pagode: Cantor PH, Grupo Simples Olhar e Ellyson.

A inclusão de nomes locais na programação busca conectar a turnê às produções musicais de cada região visitada. Durante o evento, os convidados sobem ao palco para dividir o repertório com o sambista carioca em momentos específicos do show.

O formato da apresentação é inspirado nas rodas de samba tradicionais, priorizando a proximidade com o público e a execução dos sucessos acumulados ao longo do projeto. A turnê marca uma década de circulação do formato pelo país.

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