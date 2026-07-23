Guilherme Leme Garcia fala sobre "O Estrangeiro" e convida público do Recife a refletir sobre a vida

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Ator interpreta Meursault na adaptação multimídia do clássico de Albert Camus, dirigida por Vera Holtz, que chega ao Teatro Luiz Mendonça em agosto

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O clássico da literatura mundial "O Estrangeiro", de Albert Camus, ganha uma nova adaptação multimídia estrelada por Guilherme Leme Garcia e dirigida por Vera Holtz.

O espetáculo chega ao Teatro Luiz Mendonça nos dias 15 e 16 de agosto e promete provocar reflexões filosóficas sobre liberdade, existência e as convenções que regem a sociedade.

Na peça, Guilherme dá vida a Meursault, protagonista do romance publicado em 1942, que se tornou um dos personagens mais emblemáticos da literatura do século XX.

Apático aos olhos da sociedade, ele se recusa a fingir sentimentos ou seguir normas sociais apenas para ser aceito, o que o transforma em um "estrangeiro" em meio ao mundo que o cerca.

Em entrevista ao Social1, o ator destacou que a obra permanece extremamente atual, especialmente diante das crises vividas pela sociedade contemporânea.

"Olha, o Meursault, ele virou um personagem clássico, né? Assim como O Estrangeiro é uma obra clássica, da literatura mundial. E esse personagem icônico, eu acho que ele não mudou com o tempo, não. Essa obra foi escrita também num período de guerra. Era período da Segunda Guerra Mundial. Então, era um olhar do Camus sobre um mundo devastado, um mundo em crise, um mundo desorientado. E eu acho que, de certa forma, nós estamos vivendo isso agora novamente. Esse homem, esse Meursault, que olha esse mundo e não quer participar disso, não quer colaborar com esse tipo de sociedade, com esse tipo de civilidade que tá ocorrendo, eu acho que ele é esse homem nu e cru, e honesto. Porque o Meursault, ele sempre fala a verdade e não quer participar dos dogmas e normas da sociedade", frisa Guilherme.

O desafio de interpretar Meursault

Ao longo do espetáculo, o personagem confronta diretamente as expectativas sociais ao se recusar a mentir ou demonstrar emoções que não sente. Para Guilherme, o principal desafio da interpretação é justamente encontrar a verdade do personagem.

"Então, como eu falei na resposta anterior, realmente o Meursault é um homem que não finge. Ele não mente. Ele só fala a verdade. E a sociedade não aceita isso... esse homem tão, tão... verdadeiro. E... e o meu desafio em interpretar esse personagem é buscar a verdade dentro da verdade dele. Eu acho que é ser o mais simples possível e o mais verdadeiro", destacou.

A identificação pessoal com Meursault também marcou o processo de construção do espetáculo. O ator revelou que compartilha das inquietações do protagonista em relação às normas impostas pela sociedade.

"Olha, a única coisa que eu posso dizer é que eu me identifico muito com o Meursault. Porque eu tenho muita dificuldade também em aceitar esses dogmas e essas normas sociais e civilizatórias que regem o nosso mundo. E... e claro que isso virou para mim uma questão bem importante."

A parceria artística com Vera Holtz

Dirigida por Vera Holtz, a montagem é fruto de uma parceria artística e pessoal de longa data entre os dois artistas. Segundo Guilherme, cada detalhe do personagem foi construído em conjunto durante o processo criativo.

"Então, eu tenho uma troca com a Vera de muito tempo, né? Nós somos parceiros de vida e de arte há muitos anos. E ela me influencia nas nossas questões artísticas, assim como eu a influencio. E realmente ela desenhou comigo esse Meursault. Em cada gesto, em cada intenção, em cada fala, tudo o que está em cena foi esculpido pela Vera Holtz no meu personagem", afirma.

Expectativa para o público recifense

Conhecido por receber grandes produções teatrais com entusiasmo, o público do Recife pode esperar um espetáculo que vai além do entretenimento. Para Guilherme, "O Estrangeiro" é um convite à reflexão.

"Olha, eu acredito que as pessoas estão querendo coisas para refletir. E claro que entretenimento, diversão é muito bom, né? Ver uma comédia no teatro, ver uma comédia num filme, no cinema, ver um filme de ação... Eu acho que tudo isso é muito bacana", diz.

"Mas tem muita gente que quer ver uma obra de arte e refletir sobre ela. E principalmente uma obra de arte que propõe uma questão filosófica tão grande quanto é esse livro do Albert Camus, 'O Estrangeiro'", destacou.

Ao ser questionado sobre o sentimento que gostaria de despertar no público ao final da apresentação, o ator foi direto:

"O sentimento eu acho que um sentimento de questionamento da vida. Desse mundo que tá tão normatizado, dogmatizado, tão preso a convenções, e elas nem sempre são as melhores. Então, eu acho que pensar numa nova narrativa de vida," finaliza.

Sobre o espetáculo

Inspirado no romance de Albert Camus, "O Estrangeiro: Nova Versão Multimídia" acompanha a trajetória de Meursault, um homem aparentemente comum que vê sua vida mudar radicalmente após a morte da mãe, um crime e um julgamento.

Sem encontrar conforto na religião, em ideologias ou em verdades absolutas, o personagem é levado a confrontar o absurdo da existência e a descobrir que a ausência de respostas definitivas pode ser, paradoxalmente, uma forma de liberdade.

Misturando teatro, literatura e filosofia, a montagem propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre o indivíduo, a sociedade e as escolhas humanas.

Serviço O Estrangeiro: Nova Versão Multimídia