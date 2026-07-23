Giana lança o single "Pra Lembrar de Mim no Fone" com influências do R&B

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Cantora apresenta nova sonoridade em projeto que antecede sua primeira turnê nacional e apresentação de abertura para o show de ZAYN.

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A cantora GIANA lança, nesta quinta-feira (23), às 19h, a música "Pra Lembrar de Mim no Fone". O single, que marca uma transição na proposta musical da artista ao incorporar elementos de R&B, soul, neo soul e referências ao funk dos anos 1970, estará disponível em todas as plataformas digitais de áudio.

Composta por GIANA em parceria com Daniel Ferrera, a faixa utiliza elementos do dia a dia para narrar a permanência de memórias afetivas. A produção aposta em uma linha de groove diferente dos trabalhos anteriores da cantora.

Além do lançamento oficial nas plataformas de streaming, o projeto contará com um desdobramento audiovisual. Na sexta-feira (24), às 12h, a artista disponibiliza uma versão gravada ao vivo da faixa em seu canal no YouTube.

Agenda de apresentações e turnê nacional



O lançamento antecede a preparação para a abertura da apresentação do cantor ZAYN no Brasil. O show está agendado para o dia 10 de outubro no Nubank Parque, na capital paulista.

Paralelamente à divulgação do novo single, a cantora dará início à sua primeira turnê nacional baseada no álbum Felídia. O cronograma de apresentações confirmadas inclui passagens por cinco capitais brasileiras: