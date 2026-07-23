Festival apresenta clássicos mundiais com sotaque nordestino neste sábado e domingo (25 e 26)

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Companhias 2 em Cena, do Recife, e Arretado Produções, de João Pessoa, encenam adaptações para Romeu e Julieta e Pinóquio no Teatro do Parque

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O Teatro do Parque recebe neste final de semana dois espetáculos que encerram o Polo Teatros do 22º Festival de Teatro para Criança de Pernambuco.

No sábado (25), às 16h, a Cia 2 em Cena, do Recife, estreia Queijo & Goiabada, história livremente inspirada no clássico Romeu e Julieta, de Shakespeare, numa linguagem própria para crianças entre 6 e 11 anos.

Domingo (26), também às 16h, a Arretado Produções, de João Pessoa (PB), apresenta Quem mente o nariz cresce, uma história de Pinóquio, musical baseado na obra do multiartista paraibano Dadá Venceslau, que lança mão das linguagens do teatro, da música, do circo mambembe e do teatro de formas animadas para contar a história do boneco de madeira que sonha em tornar-se um menino.



Os espetáculos têm acessibilidade em Libras (CM Libras). Os ingressos estão à venda pelo site www.teatroparacrianca.com.br e na bilheteria do teatro, nos dias das apresentações.



O 22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco tem o incentivo do SIC - Sistema de Incentivo à Cultura do Recife / Fundação de Cultura Cidade do Recife / Secretaria de Cultura / Prefeitura da Cidade do Recife. A programação das oficinas e dos espetáculos estão disponíveis no site do festival.

A edição de 2026 celebra os 40 anos do grupo Mão Molenga Teatro de Bonecos, um dos principais expoentes da arte de animação do Nordeste. Formada por Carla Denise, Fátima Caio (in memoriam), Fábio Caio e Marcondes Lima



Trajetórias - Fundada em 2007 no Recife pelos artistas e produtores culturais Arnaldo Rodrigues e Alexsandro Silva, a Cia 2 em Cena, que estreia Queijo & Goiaba no Festival, tem atuação reconhecida nas artes cênicas, com foco na linguagem palhacesca e no teatro para a infância.

Ao longo de sua trajetória, a companhia desenvolveu pesquisas continuadas em comicidade circense, produziu diversos espetáculos e rações formativas em diferentes regiões de Pernambuco. Entre os trabalhos de destaque estão Palhaçadas – História de um Circo sem Lona, Reprilhadas e Entralhofas, Do Vestido ao Nariz e Enquanto Godot Não Vem.



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Quem mente o nariz cresce, uma história de Pinóquio é uma produção do Grupo Teatral Arretado Produções Artísticas fundado em 1998, em João Pessoa.

Seu trabalho se destaca pela atuação voltada para o teatro infanto-juvenil. Composto por atores, diretores, técnicos e especialistas em arte educação, o repertório do grupo já soma 30 montagens de relevância social e educativa.

Há 15 anos, o grupo realiza o Festival Janeiro Arretado de Teatro, Circo, Dança e Música Para Crianças, além de já ter participado de diversos festivais e mostras nacionais de teatro e de circular nacionalmente pelo SESI-SP e pelo Nordeste com o SESC-PB.

Atualmente, sua sede artística fica no Centro Histórico de João Pessoa, onde realiza oficinas gratuitas para a comunidade.



Oficinas - O Festival segue até a primeira semana de agosto, com as atividades do Polo Formação, com as oficinas Teatro Musical – O ator criador para a infância e juventude, para maiores de 16 anos, ministrada pelo ator, cantor e bailarino, Kleber Valentim, de 27 a 31 de julho e Jogos teatrais Um olhar lúdico sobre o quintal, a ser ministrada pelo diretor Charlon Cabral, do Galpão das Artes, de Limoeiro, que promove um encontro lúdico entre o teatro e a literatura, com elementos da cultura e oralidade popular com alunos da Escola Municipal Dois Rios, no Ibura.

22º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco



Data: sábado (25) e domingo (26)

Local: Teatro do Parque

Horário: 16h

Ingressos: De R$ 30,00 a R$ 80,00 (Ingresso Social: R$ 40,00 a R$ 60,00)

Todas as sessões têm acessibilidade em Libras

Vendas antecipadas no Sympla – link disponível no site do evento www.teatroparacrianca.com.br

PROGRAMAÇÃO - POLO TEATROS



Sábado (25) e domingo (26) TEATRO DO PARQUE (16h)

25 de julho (Sábado) - Queijo & Goiabada - ESTREIA

Sinopse: Livremente inspirada em Romeu e Julieta, Queijo e Goiabada transporta a clássica história de amor proibido para a pequena cidade de Verinha, onde as famílias rivais Montéquios e Capuletos mantêm uma antiga disputa herdada do passado.

É em meio a esse conflito que nasce a paixão entre Rosinha e Julião, dois jovens que desafiam tradições, rivalidades e convenções em nome do amor.

Com humor, poesia e elementos da cultura popular nordestina, a Cia. 2 em Cena recria o clássico shakespeariano em uma encenação marcada pela musicalidade, pelo riso e pela ludicidade, transformando a clássica tragédia em uma celebração popular, bem ao sabor da cultura nordestina.

Duração: 55 minutos.

Classificação etária: 06 a 11 anos.

Sinopse: "Quem mente o nariz cresce, uma história de Pinóquio" é um espetáculo musical infantil baseado na obra do multiartista paraibano Dadá Venceslau.

Recheada de muita emoção e humor, a montagem traz no enredo o conto do consagrado boneco de madeira que sonha em tornar-se um menino, abordando temas importantes do cotidiano, como a banalização da mentira, a educação, as relações pessoais, o uso da internet e as lições de moral.

Apresentado pela Arretado Produções — grupo de João Pessoa (PB) com trajetória contínua e de destaque no teatro para a infância e juventude —, o espetáculo é atual e contemporâneo, mesclando de forma lúdica e pedagógica as linguagens do teatro, da música, do circo mambembe e do teatro de bonecos. Uma atração reflexiva, divertida e feita para encantar toda a família.

Duração: 60 minutos.

Classificação etária: Livre

PROGRAMAÇÃO - POLO FORMAÇÃO

Teatro Musical – O ator criador para a infância e juventude - Laboratório de Criação em Teatro Musical, Pedagogia e Prática Cênica



Dias: 27, 28, 29, 30 e 31 de julho de 2026.

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Espaço Cultural Métron Produções (Rua Tabira, nº 109, Boa Vista, Recife–PE)

N.º de participantes: 20 artistas e/ou profissionais de teatro a partir dos 16 anos

Link das inscrições

Público-alvo: Atores, cantores, bailarinos, estudantes de teatro musical, contadores de histórias, diretores e arte-educadores. Recomendável experiência prévia ou interesse prático em artes cênicas e performance.

Sinopse: A oficina propõe um laboratório prático focado nas especificidades do Teatro Musical direcionado ao público infantojuvenil.

Unindo o treinamento físico-vocal, a rítmica, a expressão corporal (dança) e o canto à interpretação cênica, o espaço instrumentaliza os participantes para a criação autoral e lúdica.

Através de metodologias ativas e jogos de improvisação, o curso investiga como construir narrativas musicais potentes, ágeis e visualmente estimulantes, transformando o artista em um agente ativo e criador de seus próprios números e cenas.

Jogos teatrais “Um olhar lúdico sobre o quintal”



Dia: 01/08 (Sábado)

Hora: 9h às 12h (Primeira turma) / 13h30 às 16h30 (Segunda turma)

Local: Escola Municipal Dois Rios (Rua Irmã Maria Evangelista, Nº 83, Cohab - Ibura – Recife/PE)

N.º crianças: 20 crianças e adolescentes por turma (08 a 15 anos)

Sinopse: A partir de jogos teatrais, Charlon Cabral irá transportar os participantes ao universo da leitura, possibilitando que eles tenham uma experiência sensorial incrivelmente divertida, repleta de possibilidades que vão muito além das tramas inventadas em um livro.

Ao brincar com a sonoridade musical, com o movimento do corpo e os perfumes contidos em nossas memórias, a trupe do Quintal revelará que os caminhos para o imaginário são infinitos e podem ser acessados por diferentes atalhos e trilhas.

Mais informações: @metronproducoes | www.teatroparacrianca.com.br

