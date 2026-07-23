Feira Até Que Enfim celebra dez anos com edição no Novotel Recife
Com foco em tendências de mercado, evento reúne fornecedores do setor de festas, novidades gastronômicas e consultoria jurídica para casais.
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A segunda edição de 2026 da Feira Até Que Enfim acontece entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no Novotel Recife. O evento completa dez anos de atuação no mercado pernambucano, reunindo expositores de áreas como decoração, gastronomia, fotografia, moda e cerimonial.
O setor de casamentos movimenta cerca de R$ 32 bilhões por ano no Brasil, somando aproximadamente 950 mil celebrações anuais, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A proposta do encontro é concentrar em um só espaço diferentes serviços voltados para a organização de eventos sociais.
Tendências gastronômicas e serviço de orientação jurídica
Entre as novidades apresentadas nesta edição está o lançamento de um macaron no sabor bolo de noiva, desenvolvido pelas chefs Aguinalda e Alessandra Gomes. A criação busca reinterpretar a receita tradicional da confeitaria pernambucana no formato do doce de origem francesa.
Outra novidade da programação é a presença de uma equipe especializada em Direito de Família e Sucessões. Durante o evento, profissionais do escritório Souza Abage Advogados prestam esclarecimentos sobre o planejamento legal do matrimônio, abordando tópicos como regimes de bens e pactos antenupciais.
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De acordo com a organização do evento, o formato busca integrar o fornecimento de serviços à prestação de informações práticas para o planejamento das cerimônias. Além do atendimento ao público, o espaço promove a articulação entre empresas e profissionais da cadeia produtiva de eventos na região.
Serviço
- Evento: 2ª edição de 2026 da Feira Até Que Enfim
- Data: 31 de julho, 1º e 2 de agosto de 2026
- Local: Novotel Recife
- Informações: Disponíveis no perfil oficial @blogatequeenfim