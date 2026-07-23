Feira Até Que Enfim celebra dez anos com edição no Novotel Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com foco em tendências de mercado, evento reúne fornecedores do setor de festas, novidades gastronômicas e consultoria jurídica para casais.

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A segunda edição de 2026 da Feira Até Que Enfim acontece entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, no Novotel Recife. O evento completa dez anos de atuação no mercado pernambucano, reunindo expositores de áreas como decoração, gastronomia, fotografia, moda e cerimonial.

O setor de casamentos movimenta cerca de R$ 32 bilhões por ano no Brasil, somando aproximadamente 950 mil celebrações anuais, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A proposta do encontro é concentrar em um só espaço diferentes serviços voltados para a organização de eventos sociais.

Tendências gastronômicas e serviço de orientação jurídica

Entre as novidades apresentadas nesta edição está o lançamento de um macaron no sabor bolo de noiva, desenvolvido pelas chefs Aguinalda e Alessandra Gomes. A criação busca reinterpretar a receita tradicional da confeitaria pernambucana no formato do doce de origem francesa.

Outra novidade da programação é a presença de uma equipe especializada em Direito de Família e Sucessões. Durante o evento, profissionais do escritório Souza Abage Advogados prestam esclarecimentos sobre o planejamento legal do matrimônio, abordando tópicos como regimes de bens e pactos antenupciais.

De acordo com a organização do evento, o formato busca integrar o fornecimento de serviços à prestação de informações práticas para o planejamento das cerimônias. Além do atendimento ao público, o espaço promove a articulação entre empresas e profissionais da cadeia produtiva de eventos na região.

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