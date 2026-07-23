Evento colaborativo reúne marcas autorais no Recife neste sábado (25)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Espaço em Casa Amarela reúne yoga, música, arte, gastronomia e novidades neste sábado (25). Veja horário e endereço.

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A "casa noventa" é uma casa colaborativa, que conta com um espaço cheio de possibilidades (salas comerciais, quintal, local para comes e bebes) e está sendo preparada para receber ideias, negócios e pessoas que acreditam em propósito.

No próximo sábado (25), a casa abre as portas para um evento especial com parceiros e marcas locais que acreditam no fazer com cuidado, na criatividade e nos encontros.

O evento vai contar com a presença de lojas de roupas, como a Estuário, drinks, doces, aula de yoga, peças de arte, atrações musicais e outros serviços. E acontecerá das 9h às 15h, na Rua Olimpia Tavares, número 90, em Casa Amarela.

ESTUÁRIO

A Estuário é uma marca que faz sentido. Onde o rio encontra o mar, a vida e a arte acontecem.

O primeiro capítulo da marca trouxe referências ao rio. No seu novo drop, entre flores, mares e memórias, foi construída uma coleção sobre pertencimento.

Neste sábado, ocorrerá o pré-lançamento da nova coleção na Casa Noventa, em um evento que vai contar com música, comida, pessoas e propósito. Reforçando o interesse da Estuário de andar junto com representantes de várias áreas, em prol do crescimento da cena recifense e pernambucana.

A marca vai estar expondo bonés, camisas com estampas e modelagens variadas (oversized, regular, boxy e regata), além de blusas femininas.

SERVIÇO