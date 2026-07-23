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Evento colaborativo reúne marcas autorais no Recife neste sábado (25)

Espaço em Casa Amarela reúne yoga, música, arte, gastronomia e novidades neste sábado (25). Veja horário e endereço.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 23/07/2026 às 18:45 | Atualizado em 23/07/2026 às 18:46
Espaço em Casa Amarela reúne yoga, música, arte, gastronomia e novidades da marca Estuário neste sábado (25). Veja horário e endereço.
Espaço em Casa Amarela reúne yoga, música, arte, gastronomia e novidades da marca Estuário neste sábado (25). Veja horário e endereço. - Divulgação

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A "casa noventa" é uma casa colaborativa, que conta com um espaço cheio de possibilidades (salas comerciais, quintal, local para comes e bebes) e está sendo preparada para receber ideias, negócios e pessoas que acreditam em propósito.

No próximo sábado (25), a casa abre as portas para um evento especial com parceiros e marcas locais que acreditam no fazer com cuidado, na criatividade e nos encontros.

O evento vai contar com a presença de lojas de roupas, como a Estuário, drinks, doces, aula de yoga, peças de arte, atrações musicais e outros serviços. E acontecerá das 9h às 15h, na Rua Olimpia Tavares, número 90, em Casa Amarela.

 
 
 
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ESTUÁRIO

A Estuário é uma marca que faz sentido. Onde o rio encontra o mar, a vida e a arte acontecem.

O primeiro capítulo da marca trouxe referências ao rio. No seu novo drop, entre flores, mares e memórias, foi construída uma coleção sobre pertencimento.

Neste sábado, ocorrerá o pré-lançamento da nova coleção na Casa Noventa, em um evento que vai contar com música, comida, pessoas e propósito. Reforçando o interesse da Estuário de andar junto com representantes de várias áreas, em prol do crescimento da cena recifense e pernambucana.

A marca vai estar expondo bonés, camisas com estampas e modelagens variadas (oversized, regular, boxy e regata), além de blusas femininas.

SERVIÇO

  • Data: 25 de julho (sábado)
  • Horário: 9h às 15h
  • Local: Rua Olimpio Tavares, 90, Casa Amarela, Recife

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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