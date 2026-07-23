Encontro de Coco Mané João do Pina celebra cultura popular na Zona Sul do Recife

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Programação gratuita ocorre neste sábado (25/07), na comunidade do Bode, às 17h, com atrações pernambucanas autorais compostas por diversos artistas

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O Encontro de Coco Mané João do Pina, criado pelo mestre Lua (PE), é tradição na comunidade do Bode, que fica no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

Neste sábado (25 de julho), a partir das 17h, a celebração da cultura popular ocorre justamente na rua João Bandeira de Melo, em frente ao bar de Júnior, com entrada gratuita e diversas atrações locais e autorais, compostas por mestres e mestras populares, artistas periféricos e periféricas.

Além de coco, a programação reúne roda de capoeira, maculelê, samba e expressões artístico-culturais que envolvem grupos e coletivos de percussão, trazendo tambor, ritmo, canto, dança e música ao vivo.

As apresentações são realizadas pelos mestres Ulisses (Olinda/PE) — capoeira Lua de São Jorge, do Recife/PE —, Tchê (Recife) — dança maculelê —, Café (RN) — samba de São Jorge —, e pelos grupos “Poço de Batuque” (Recife), “Bando Pé de Bode” (Recife), “Coco Melê” (Olinda) e “mestre Lua & Marafuzê” (Recife).



Vale informar que o encontro dispõe de acessibilidade em Libras (Língua Brasileira de Sinais) para pessoas com deficiência auditiva, além do incentivo público, cujo financiamento é pelo edital do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) - Recife, por meio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura da Cidade do Recife.

“A programação contempla diversas gerações de mestres, mestras, artistas e grupos populares da Região Metropolitana do Recife (RMR). Desde 2019 em atividade, o Encontro de Coco Mané João do Pina surge pela necessidade de fortalecer, valorizar e continuar a tradição do coco de roda e das manifestações populares dentro da comunidade. O encontro dialoga diretamente com as pautas acompanhadas por recortes de identidade racial, gênero, classe social, educação, arte, acessibilidade, território e coletividade”, declara o mestre pernambucano Lua.

O Encontro de Coco Mané João do Pina também tem como fato a ocupação e a existência do espaço público, em conjunto com a arte, cultura, educação, economia, lazer, pensamento coletivo, pertencimento e resistência cultural. A partir da realização na localidade, movimenta-se o comércio informal das pessoas da comunidade do Bode e das periferias vizinhas.

“O acontecimento no espaço público que é da população, sobretudo a periférica, reforça a necessidade da sua utilização, preservação e identidade, justamente por ser um local de lazer, respiro, descanso, convivência, cuidado, conexão, criação, inspiração, compartilhamento de ideias, vivências, afeto, sentimento, formação etc. Por si só já existe uma troca entre periferias no bairro do Pina porque as comunidades do Bode, Beira-Rio e Brasília Teimosa ficam juntas umas das outras”, destaca.

O mestre Lua também afirma que o Encontro de Coco Mané João do Pina trata-se de uma ação afirmativa que une memória, ancestralidade e identidade, reafirmando a arte como incentivo para a transformação social.

“Existe o impacto cultural direto nesse movimento que a gente faz coletivamente. Sendo assim, o encontro consegue estimular a circulação artística e toda a sua territorialidade com a presença de mestres, mestras, grupos culturais, artistas periféricos e periféricas e pessoas da comunidade do Bode e de outras periferias próximas”, acrescenta.

O nome do encontro faz homenagem a Manoel João (mais conhecido como Seu Mané), pai do mestre Lua e importante coquista, embolador e cantor popular, ancestral, afetivo e comunitário.

Vale lembrar que o Encontro de Coco Mané João do Pina, que existe há sete anos, inspira-se na Sambada de Coco da Tabajara (criada em 2010 pelos mestres Juarez e Ulisses), em Olinda, onde o próprio Lua reúne vivências e experiências nas comunidades.

A edição mais recente foi realizada neste ano de 2026, exatamente no dia 30 do mês de maio, com a programação no mesmo local (em frente ao bar de Júnior, no Pina), sendo formada por atrações pernambucanas autorais.

Na ocasião, houve apresentação do mestre Lua & Marafuzê (Recife), Novas Raízes (município de Igarassu/PE), Negão do Coco, mestre Juarez e mestre Ulisses, todos da Sambada de Coco da Tabajara.



Mestre Lua

Referência do coco de roda e da capoeira, além de artista autoral, o mestre Lua realiza atividades sociais, educativas e artístico-culturais com crianças e jovens que moram na comunidade do Bode e nas suas proximidades. Artisticamente, soma mais de 25 anos de carreira.

Atualmente, ele é professor de capoeira, capoeirista, percussionista, músico, pesquisador, compositor, cantor, arte-educador e produtor cultural.

Na década de 80, Lua começa a capoeira e a tocar instrumentos de percussão. Nos anos 90, estuda no Centro de Criatividade Musical do Recife e com os conhecimentos desenvolve pesquisas culturais, a partir dos sons e ritmos populares, regionais e afro-brasileiros, como coco, ciranda, frevo, afoxé, maracatu etc. Há mais de 15 anos, o artista canta e compõe as letras das músicas.

“Desde que estou no Pina, compartilho no dia-a-dia os conhecimentos, o que chamamos de repasse do saber, com formações, acesso à informação e atividades artístico-culturais de maneira coletiva. Sempre vou levar e compartilhar os saberes dos mestres e mestras das sambadas de Olinda, meu lugar de origem”, conta.

ENCONTRO DE COCO MANÉ JOÃO DO PINA

Data: 25 de julho de 2026 (sábado)

Local: rua João Bandeira de Melo, em frente ao bar de Júnior (bairro do Pina, Recife/PE)

Horário: a partir das 17h

Entrada: gratuita

Classificação indicativa: livre

Programação: capoeira Lua de São Jorge (mestre Ulisses); mestre Tchê; mestre Café (Samba de São Jorge); Poço de Batuque; Pé de Bode; Coco Melê; e Mestre Lua & Marafuzê

Conheça @cocodemanejoaodopina

Conheça @mestrelua.olinda